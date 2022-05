Lichtschlags Beste Hawesko Holding

01. Mai 2022

Wein bei Jacques vor Ort und per Versand vom Kontor

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Wer wie der Autor dieser Zeilen in Deutschland lebt, arbeitet und sein Einkommen erzielt, der sollte, um ein allzu großes Klumpenrisiko zu vermeiden, nicht auch noch überwiegend in deutsche Unternehmen investieren. Ausnahmen jedoch bestätigen die Regel, und so wollen wir als zehntes Unternehmen in dieser Reihe auch erstmals eines aus ...