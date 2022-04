Mein persönlicher Lebensweg Wie ich Anarchist wurde

30. April 2022

Über prägende Kindheitserfahrungen

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Eigentlich hatte ich mir geschworen, niemals mit einem plumpen Witz zu starten, aber heute werde ich mal eine Ausnahme machen. Wissen Sie, was einen Minimalstaatler von einem Anarchisten trennt? Die Antwort lautet: Meistens sind das so circa sechs Monate. Auch wenn der Witz relativ flach ist, steckt, wie in vielen Witzen, auch ein kleines bisschen Wahrheit drinnen. Denn meiner Ansicht nach ist der Gedanke an eine zwang - und herrscherfreie Gesellschaft ein Prozess, der ganz bis zu Ende gedacht nicht bei einem Minimalstaat enden kann. Aber das soll ja heute nicht das Thema meiner Kolumne sein.

Wie wurde ich denn jetzt zum Anarchisten, werden Sie sich berechtigt fragen, und daher möchte ich Sie nicht länger hinhalten, denn Zeit ist ein sehr kostbares Gut.

Ich bin nicht Anarchist, weil ich entsprechende Literatur gelesen habe – ich bin zu dem geworden, was ich heute bin, durch das, was ich in meinem Leben erfahren habe. Insofern wird es heute um einige persönliche Details gehen, die mich zu dem Freiheitsliebenden gemacht haben, der ich heute bin.

Aufgewachsen bin ich in München. Da mein Vater, der in den frühen 70ern als Gastarbeiter aus Italien nach Deutschland gekommen war, meine Mutter mit einem Berg Schulden und einem Haufen Ärger sitzen gelassen hat, wuchs ich, wie so viele Kinder, nur bei einem Elternteil auf. Ich war damals fünf Jahre alt und gemeinsam mit meiner vier Jahre älteren Schwester wohnten wir mit meiner Mutter in einer Dreizimmerwohnung. Da auch damals schon das Leben mit Kindern als alleinerziehende Mutter finanziell nicht so einfach war, ging meine Mutter neben ihrer festen Arbeitsstelle zusätzlich putzen. Als kleiner Junge war ich da anfangs auch noch immer mit dabei, doch später blieb ich meist mit meiner Schwester allein zu Hause. Ich war ein klassisches Schlüsselkind und meine Mutter hatte aus zeitlichen Gründen einfach keine Zeit, die „Helikoptermami“ zu sein und sich rund um die Uhr um ihre Kinder zu kümmern. Bei uns gab es daher auch wenig Regeln, denn es gab ja, wenn man meine Mutter nicht zu Hause war, keine Kontrollinstanz. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich meine Hausaufgabe immer dann machen konnte, wann ich es für richtig hielt. Bei mir war die optimale Zeit direkt vor dem Unterricht – aber ich habe sie gemacht.

Ein weiteres Beispiel der zwanglosen und voll auf Vertrauen basierende Art und Weise, wie mich meine Mutter großgezogen hat, ist, dass ich sehr früh die Freiheit hatte, bei langweiligen Familienfesten zu Hause zu bleiben. Ich hielt es in der Regel nicht länger als 30 bis 45 Minuten aus, wenn die Erwachsenen wieder so langweilig in einem Restaurant saßen und sich unterhielten. Da dies dann für mich und auch für den Rest der Familie eher in Stress endete, hatte meine Mutter beschlossen, dass ich da einfach nicht mehr mit hinmüsse, und alle Verwandten hatten das auch zu akzeptieren. Selbst am Geburtstag meiner Oma musste ich nicht zum Familienessen. Die hat mir dann auch immer gesagt: „Manuel, das ist doch kein Problem, ich weiß ja, dass du mich sehr liebhast.“ Es gab also keinen einzigen Verwandten, der mir das übelnahm und mich durch Druck doch noch zur Teilnahme an diesen Festen zu zwingen versuchte.

Später, als ich dann sehr wohl in der Lage war, auch etwas Mist zu bauen, habe ich mich immer an das Vertrauen und die Liebe meiner Mutter erinnert und in mir einen sehr starken Drang verspürt, sie nicht zu enttäuschen. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen muss. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich erkannt, welch Geschenk ihr Vertrauen und meine dadurch gewonnene Freiheit eigentlich waren. Meine Mutter war genau das Gegenteil von Staat, und ich konnte sehr früh erfahren, was es bedeutet, geliebt zu werden, ohne dafür vorher das Zimmer aufräumen zu müssen. Diesen Vorsprung an Vertrauen und somit auch Verantwortung für das eigene Handeln habe ich dann weiter in mein Berufsleben getragen und mich mit 28 Jahren auf Vollzeit selbständig gemacht.

Somit hat mich also meine Mutter zum Anarchisten gemacht. Ich glaube, dass ich ihr das so direkt noch nicht gesagt habe. Danke, Mama!