Staatsfunk und Zensur Der Kampf des Staates gegen die Realität

29. April 2022

Was Zensur über Deutschland, die Mächtigen und uns selbst sagt

von Max Remke

Erlauben Sie mir, mit einer sehr skurrilen Geschichte in ein sehr ernstes Thema einzusteigen: Vor zwei Tagen haben russische Sicherheitsdienste verkündet, eine ukrainisch angeleitete Neonazi-Terrorzelle ausgehoben zu haben. Das Ganze wurde aber schnell zu einem großen Fiasko, nicht nur, weil die „Beweismittel“ (unter anderem knallrotes Swastika-Shirt und billige Karneval-Perücke) einen sehr unglaubwürdigen klandestinen Attentäter ergaben, sondern auch weil unter den stolz präsentierten Beweisen unter anderem das PC-Spiel Sims 3 zu finden war (für alle Nicht-Spieler: Es handelt sich hierbei um einen kindlich-bunten Familiensimulator, der besonders von Frauen gespielt wird).

Der vermutliche Grund für den merkwürdigen Fund: Offensichtlich hatte der Geheimdienst den Auftrag, Beweismittel zu fälschen, zu wörtlich genommen und statt drei Sim-Karten (kurz Sims) das Spiel Sims 3 gekauft. Der Fehler war im Übrigen wohl auch der russischen Propaganda ausgesprochen peinlich, denn kaum begann im Internet das Gespött, gibt es nur noch eine Videoversion, in der das Spiel unkenntlich gemacht ist.

Seismograph des Etatismus

Nun könnte man die ganze Sache einfach weglachen als die ungeschickteste False-Flag-Aktion des Jahres, wenn sie nicht auf tiefere Probleme verwiese. Zum einen natürlich, dass hochetatistische Systeme wie das russische nicht direkt Kompetenz fördern, doch viel interessanter ist: wie wichtig aus russischer Sicht die Kontrolle über den Informationsfluss im eigenen Land ist. Damit steht Russland natürlich nicht alleine.

Für alle autoritären – und das bedeutet auch immer etatistische – Regime der Welt ist die Kontrolle über den Informationsfluss und damit die Zensur ganz unerlässlich. Selbst die religiös legitimierten Feudalstaaten der Vergangenheit kämpften ja gegen Gotteslästerung und -zweifel. Keines der heutigen autoritären Regime verzichtet auf Medienzensur, und je autoritärer das Regime, desto engmaschiger die Kontrolle.

Dass dieser Zusammenhang aus Autoritarismus und medialem Etatismus besteht, macht zugleich das Maß der Medienzensur und Kontrolle zu einem hervorragenden Gradmesser für den grundsätzlichen Zustand der Freiheit in einem Land. Quasi immer, wenn der Staat übergriffiger wird, greift er sich zuerst die Informationshoheit. Das beste aktuelle deutsches Beispiel hierfür ist zweifellos die Corona-Krise.

Die Pest an fragwürdigen, staatsbezahlten Faktencheckern, die ÖRR-Krake, die Netzwerkdurchsetzer im Internet, als neuestes Beispiel auch die absurde Verfolgung des Z-Buchstabens (170 Ermittlungsverfahren) – sie alle sind Zeichen an der Wand für den schrittweisen Verlust der Freiheit. Und diese Zeichen werden auch nicht dadurch entschuldigt, dass es beispielsweise in Russland oder China mit der Zensur und Staatskontrolle viel schlimmer ist.

Private Liebe als revolutionärer Akt

Doch warum ist die Zensur überhaupt notwendig? Ayn Rand streift dieses Thema in einer ihrer Kolumnen und das, was sie erklärt, ist sehr erbaulich. Offenkundig ist der etatistische Kontrollstaat überhaupt nur dann lebensfähig, wenn er sich der Informationskontrolle bedient. Seine hehren Verkündigungen geraten viel zu schnell in Widerspruch zur objektiven Realität, als dass er auf die eiserne Unterdrückung der Realität verzichten könnte. Sozialismus und Kollektivismus bleiben am Ende immer gegen die Natur des Menschen gerichtete Systeme.

Hierzu eine erhellende Fluchtgeschichte aus Nordkorea, die ich im Studium in Seoul erstmals gehört habe. Die (ehemalige) Nordkoreanerin Yeon-mi Park berichtete, wie ihr innerer Bruch mit dem Regime von Kim-Jong-un mit dem Hollywoodstreifen „Titanic“ begann. Der Film war unter Lebensgefahr über die Grenze geschmuggelt worden und gelangte über den Schwarzmarkt in ihre Hände. Er veränderte ihr Leben.

„In Nordkorea gibt es keine öffentliche romantische Liebe zwischen zwei Menschen. Nur die Liebe zum Führer“, erklärte sie später unter anderem dem britischen „Guardian“. „Daher schockierte mich an dem Film, dass dort ein Mann sein Leben für eine Frau opferte – und nicht für sein Land. Das war für mich ganz unbegreiflich.“ Ich finde das ungemein interessant.

Der Offenbarungseid der Mächtigen

Bereits ein einfacher, für uns vielleicht sogar belanglos wirkender Romanzenfilm reichte aus, ein Jahrzehnt Regimepropaganda ins Wanken zu bringen. Ich möchte das betonen, da wir autoritäre Regime oft als stark wahrnehmen. Genau das sind sie nicht. Sie sind so brutal und blutrünstig wie ein in die Ecke gedrängtes Tier.

Ihre Triebfeder zur Zensur ist nicht das Utopia, sondern panische Angst. Ganz gleich ob im Dritten Reich die Wehrkraftzersetzung drohte oder im heutigen China der Cartoon-Bär Winnie Puuh das Regime untergräbt. Zensur ist eine defensive Maßnahme der Mächtigen, ganz gleich, wann und wo. Ihre Triebfeder ist die Angst vor dem eigenen Staatsvolk.

So ist auch zu erklären, warum die aktuelle russische Propaganda ihr Augenmerk nicht unbedingt auf eine durchgehende, in sich kohärente Geschichte legt – die russischen Fernsehzuschauer erfahren beispielsweise teils im Stundentakt abwechselnd, dass die USA die Ukraine gerade fallen lasse und dass sie sie gerade jetzt erst richtig hochrüste. Das Regime benötigt nicht die begeisterte Zustimmung zum Krieg, es muss nicht seine Realitätslüge völlig durchsetzen, um die eigene Sicherheit herzustellen.

Es muss einzig die Menschen in jenem Zustand halten, in dem die objektive Realität unklar ist. In dieser Hinsicht ist die russische Propaganda Ausdruck der Angst, noch mehr, als es zuvor die sowjetische war, die immerhin zumeist ein kohärentes Narrativ bedient hat. Ihr Ziel ist nicht der verblendete Gläubige, sondern der arme Wicht, der mit hängenden Schultern dasteht und ausruft: „Ach, das ist alles so unklar, ich weiß doch auch nicht!“

Damit können wir unserer Gleichung aus Autoritarismus gleich Zensur noch eine weitere Komponente hinzufügen: Autoritarismus gleich Zensur gleich Angst der Herrschenden. Ich möchte Sie dazu einladen, die Welt einmal aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Sie werden Erstaunliches feststellen. Nicht nur über jenes russische Regime, das die eingangs besprochene und missglückte Neonazi-Show veranstaltet hat, sondern auch über die Damen und Herren in Berlin und Brüssel. Wie viel Angst werden sie wohl haben?

