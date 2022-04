„Klima“-Finanzierung durch den Internationalen Währungsfonds Aus Gold- mach Geopolitik

28. April 2022

Über die Einführung einer Resilienz- und Nachhaltigkeitsstiftung

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie wären mit der Kasse Ihres Familienunternehmens betraut. Eine Ihrer Aufgaben in diesem Rahmen wäre die Bildung und das Vorhalten einer Reserve für den Krisenfall und die Krisenvorsorge. Entsprechend würde Ihr Fokus im Fall dieses Kapitals nicht auf Rendite, sondern auf Verfügbarkeit liegen – dies, damit die Gelder zur Verhütung und/oder Bewältigung einer Notlage schnellstmöglich abrufbar wären.

Was glauben Sie, was die Mitglieder Ihrer Familie sagen würden, wenn Sie ihnen mitteilten, Sie hätten einen großen Teil der Reserven der Verwaltung eines Trusts unterstellt, der diesen als langfristigen Kredit (Zeithorizont 20 Jahre) zu sehr günstigen Konditionen an andere Unternehmen weiterreichen würde. Günstige Konditionen deshalb, weil es sich bei besagten Unternehmen um hoch instabile, unterentwickelte und finanzschwache Organisationseinheiten mit undurchsichtiger Finanzlage handelt – ob es außer „ihrem“ Trust noch andere Kreditgeber gibt, die möglicherweise Vorrang hätten, ist nicht mit Sicherheit zu sagen.

Ihre Familie würde Ihnen bei dieser Mitteilung sehr wahrscheinlich „aufs Dach steigen“. Nicht nur, dass Sie damit den Zugriff auf etwas, dessen Daseinszweck gerade der jederzeitige Zugriff darauf ist, an Dritte abgegeben haben. Sie haben außerdem ihre Reserven einer derartigen Anzahl von Risiken ausgesetzt, dass auch bei größter Abenteuerlust nicht mal von einer Investition gesprochen werden kann. Geschweige denn von Reserven.

Weder Sie selber noch Ihre Familie können die Kompetenzen der Trustmitarbeiter wirklich beurteilen. Weder ist bekannt, wie die Firmen, in die durch den Trust investiert wird, auf externe oder interne Schocks reagieren könnten, noch ob sie den Zinsdienst zu leisten in der Lage sind oder ob es sie in einem Jahr überhaupt noch geben wird, geschweige denn in 20 Jahren. Und was es für die Reputation Ihrer Firma bedeutet, wenn bekannt wird, wo Ihre Reserven sind, kann ebenfalls niemand richtig abschätzen. Beispiele anderer Unternehmen lassen aber vermuten, wie drastisch der Vertrauensverlust in das Management und die gesamte Firma sein kann, wenn ruchbar wird, dass ein großer Teil der Reserven futsch ist.

Die gute Nachricht ist: Ein solches Szenario ist im Fall Ihres Familienunternehmens nicht denkbar: Es gibt ein Regelwerk, das Ihnen die Kriterien vorgibt, die bei der Anlage Ihrer Reserven eingehalten werden müssen. Diese Regeln zu brechen, wäre eine Straftat.

Obwohl das Beispiel verkürzt und vereinfacht ist, so kann es doch dazu dienen, aufzuzeigen, was die Nationalbanken der Eurozone unter Anleitung der EZB zu tun beabsichtigen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat einen neuen Sonderfonds mit einem geplanten Volumen von 45 Milliarden Dollar ins Leben gerufen, der im Mai seine Arbeit aufnehmen soll. Den „Resilience and Sustainability Trust“ (RTS). Aus dem Fonds sollen Entwicklungs- und Schwellenländer Hilfen für die Bewältigung des Klimawandels und von Pandemien erhalten. Dabei sollen Mittel reicher Länder an ärmere umverteilt werden, wobei längere Rückzahlungs- und Schonfristen gelten sollen. Der Fonds soll im Mai starten.

Ähnlich wie im Fall des Familienunternehmens leuchtet hier penetrant blinkend sofort und ausschließlich eine Diode mit diesem einen Wort auf: Risiko! – Finanzrisiko, Kreditrisiko, Projektrisiko, Personalrisiko, Reputationsrisiko. Und jeder mit einer minimalen Portion an gesundem Menschenverstand Ausgestattete wird deutlich erkennen: Was in diesen Trust beziehungsweise an diese Länder geht, ist abzuschreiben. Natürlich kann es positive Überraschungen geben. Aber wenn man ehrlich ist, weiß kein Mensch, was in einem Jahr in Malawi, Liberia, Dschibuti oder in anderen Entwicklungsländern los sein wird. Das Geld, das hier „investiert“ wird, sollte realistischerweise als Zahlung ohne Aussicht auf Gegenleistung beziehungsweise Rückerstattung betrachtet werden.

Ähnlich wie im Fall Ihrer Firma existiert natürlich auch im Fall nationaler Zentralbanken ein Regelwerk, das unter anderem die Kriterien im Umgang mit ihren Reserven im Ausland (Währungsreserven) festlegt. Und es wird keinen wirklich erstaunen, dass dieses Regelwerk solche oben geschilderten „Investitionen“ ausschließt.

Das ist lästig, wenn man Geld nicht bloß einigermaßen sicher parken, sondern umverteilen und Leuten zugutekommen lassen will, von denen man sich eine Gegenleistung in Form von Abhängigkeiten erhofft. Da hilft nur Gesetzesbruch oder die Legalisierung des Gesetzesbruchs. Und da Letzteres sich gerade in der Geldpolitik seit Jahren so blendend bewährt, greift man auch diesmal wieder dazu: „Nach dem vorläufigen Standpunkt der Europäischen Zentralbank (EZB), auf den sich der EZB-Rat geeinigt hat, sind die Vorkehrungen, die sicherstellen, dass Forderungen an den RST den Status von Währungsreserven erhalten, insgesamt akzeptabel (…)“, sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext in einer Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses.

So einfach ist das.