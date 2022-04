E-UdSSR-Digitalgesetz gegen „Hass und Hetze“ Totalitarismus weiter auf dem Vormarsch

27. April 2022

Erst kamen sie die „Verschwörungstheoretiker“ holen, doch ich tat nichts, denn ich war keiner …

von Axel B.C. Krauss

Dann kamen sie die „Impfschwurbler“ holen, doch ich tat wieder nichts, denn ich war keiner. Dann zensierten sie Gesundgeldpopulisten, also Anti-Fiat-Nazis, doch ich tat abermals nichts, denn ich glaubte an das Kindermärchen mutmaßlicher „Wirtschaftsfachredakteure“ der Weidenzaunpresse, Zentralbanken wie Fed und EZB seien „Währungshüter“ statt technokratischer Macht- und Kontrollinstrumente des Geldwesens, in Wahrheit also Währungsverwässerer, -fälscher und -inflationierer. Sie demonetarisierten „Staatszweifler“, sie knipsten nach und nach jeden aus, der offiziellen Darstellungen widersprach, doch ich tat nichts, weil ich nichts davon war. Schlussendlich kamen sie mich holen, weil ich über die E-UdSSR zu scherzen beliebte und ihre zunehmenden totalitären Methoden, doch es war niemand mehr da, mir zu helfen …

Das mag – vorerst – etwas übertrieben formuliert sein, doch „dank“ des neuen „Digitalgesetzes“ gegen „Hass und Hetze“ befindet sich die EU auf dem „besten“ Wege dorthin. Ich hoffe, dass ich die Gründe dafür nicht näher erläutern muss. Die alles entscheidende Frage lautet natürlich: Wer definiert bitte, was „Hetze“ ist, was „Lügen“ oder von mir aus „Fake News“? Und wer soll über die Einhaltung des gesetzten angeblichen „Rechts“ gegen solche „Verstöße“ wachen? Die „Faktenchecker“ von Facebook vielleicht? Die hyperinflationierten Heerscharen an „Soziologen“ und „Politikwissenschaftlern“, die in nicht geringer Zahl bereits jetzt schon jeden in den sozialen Netzwerken oder der Presse als „rechtsextrem“ denunzieren und verleumden, der sich dreisterweise eine eigene Meinung erlaubt, statt brav das nachzubeten, was „wir wissen, was wir nicht wissen“? Oder wer? Nach welchen Kriterien wird etwas als „Hetze“ oder „Lüge“ eingestuft?

Es dürfte klar sein, warum ich diese Fragen stellte: Schließlich wurde gerade in den letzten zwei Jahren überdeutlich, dass auch unbescholtene Leute, darunter so mancher hochdekorierte und renommierte Wissenschaftler oder Facharzt, in den Genuss des galoppierenden Gesinnungsstalinismus kam, der dem Pandemie-Narrativ oder den darob verhängten politischen Maßnahmen nicht so ganz zustimmen wollte. Da konnte es schon mal vorkommen, dass Twitter-Accounts einfach gelöscht wurden – oder Facebook-Konten – ,dass Youtube-Kanäle zuhauf vom Konzern einfach eigenmächtig gesperrt wurden oder Websites, die solche Informationen teilten, „deplattformed“ wurden, wie es im Englischen heißt.

Allerdings muss ich zugeben, dass dieses neue Digitalgesetz auch Vorteile zu haben scheint, denn wenn in Zukunft auch „Kriegspropaganda“ zu den Verstößen gegen das Meinungsreinheitsgebot der E-UdSSR fallen soll, bedeutet das ja, dass regelmäßig Artikel des Mainstreams entfernt werden … oder offene Hetze gegen Mitglieder anderer Völker, vor allem dann, wen es – igitt! – Russen sind…

Es ist vollkommen klar, wohin das alles führen wird. Wenn der neonordkoreanische Meinungshygienefunk in Gestalt der „Tagesschau“ in einem Artikel vom 23. April 2022 schreibt, es handele sich um ein „wegweisendes“ Gesetz, ist das ebenso unterraschend wie nicht ganz falsch: Ja, es ist ein wegweisendes gesetztes „Recht“.

Es weist nämlich den Weg in den Totalitarismus.

Fraglich bleibt, ob es dazu noch der Politik bedurft hätte. Die großen „Tech-Konzerne“ wie Youtube, Facebook und Twitter zensieren ja schon seit Jahren „falsche“ Meinungen und gängeln ihre User, doch bitte nur „Richtiges“ zu posten. Bestes Beispiel: Beiträge zu „Covid-19“. Jeder Facebook-Nutzer kennt es aus eigener Erfahrung: Jedes Mal, wenn man einen entsprechenden Beitrag teilen möchte, wird man von Facebook beziehungsweise „Meta“, wie es sich jetzt wohl nennt, dezent gefragt, ob man das wirklich möchte, denn es könne sich um potenziell gefährliche Inhalte handeln. Und ob man sich nicht lieber an offizielle Kanäle halten will, also im Klartext: genehmigte Meinungen.

Insofern ist dieses „neue“ Digitalgesetz nur eine weitere Konsequenz einer Unsitte, die schon seit längerer Zeit ihr Unwesen treibt. Das war auch schon lange vor Corona so: Man braucht sich doch nur an all diejenigen Delinquenten zu erinnern, denen in hässlichster Regelmäßigkeit die Bulldozer des Mainstreams übers Maul fuhren, wenn sie Ansichten vertraten, die zwar nicht unbedingt in Kategorien wie „Hass“ oder „Hetze“ fielen, aber eben politisch „falsch“ waren. Sonderlich neu ist das alles nicht, es hat sich in „Pandemiezeiten“ allerdings stark beschleunigt. Und erst recht im Fahrwasser des Ukrainekrieges. Auch die Definition hat sich erweitert: Was heute schon als „Hetze“ gilt, fiel noch vor wenigen Jahren unter „freie Rede“. Die Schlinge wird allmählich zugezogen.

Chris Brooke von der „Daily Mail“ berichtete am 25. April über eine neue Maßnahme von „Google“: Das Unternehmen gedenkt, eine Funktion für „integrative Sprache“ einzuführen, um politisch inkorrekte Wörter nach Möglichkeit zu vermeiden.

Brooke (Übersetzung aus dem Englischen durch mich): „Nutzer, die ‚Landlord‘ eingeben, werden gewarnt, dass dieser Begriff ‚möglicherweise nicht für alle Leser geeignet ist‘, und es wird vorgeschlagen, stattdessen ‚Property Owner‘ oder ‚Proprietor‘ zu verwenden. Das Wort ‚Humankind‘ ist eine vorgeschlagene Alternative zu dem, was der Online-Riese offenbar als umstrittenen Begriff ‚Mankind‘ ansieht. Auch geschlechtsspezifische Begriffe wie ‚Policemen‘ oder ‚Housewife‘ sollten durch ‚Police Officers‘ und ‚Stay-at-home-spouse‘ ersetzt werden, so das neue Programm im Stil von ‚Google Document‘. Das Programm wird jetzt für Nutzer auf Unternehmensebene eingeführt.“

Na dann. Bis zum nächsten Kolumnenbeitrag:in.