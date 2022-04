Kategorisierung von Menschen Vorurteile, Schubladen und andere Denkmuster

23. April 2022

Wie wir uns von solchen Denkschablonen befreien können

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Sie kennen das bestimmt: Sie kommen in einen Raum mit anderen, Ihnen fremden Menschen und bereits beim ersten Anblick einer Person haben Sie ein Gefühl von Sympathie oder Antipathie. Dies geschieht innerhalb von Sekundenbruchteilen, und in der Regel hat dies rein mit dem optischen Erscheinungsbild etwas zu tun. Es geht um das Einordnen in Typen-Kategorien, die sich aufgrund der ganz individuellen Erfahrungen eines Menschenlebens gebildet haben. Diese Fähigkeit, unterbewusst einen anderen Menschen einzuordnen, mag sehr sinnvoll sein, jedoch spielt uns diese Art Schubladendenken oft auch Streiche und führt uns in die Irre. Denn einmal eine Schublade geöffnet und einen Menschen darin kategorisiert, verändern wir in diesem Moment auch unser eigenes Verhalten dieser Person gegenüber. Vereinfacht dargestellt, meine ich damit: Sie kommen in einen Raum und sehen dort jemanden, der Ihnen sofort unsympathisch ist. Er oder sie wirkt eingebildet und arrogant, und durch diesen Eindruck sind auch Sie eher verschlossen und vorsichtig in der Kommunikation. Denn bei „solchen Menschen“ sind Sie generell misstrauisch und sehen in ihnen eine potenzielle Gefahr. Was führt dazu, dass jemand in die Schublade „solche Menschen“ gerät? In meinem erdachten Beispiel wären dies ein teurer Anzug und eine spießig gebundene Krawatte, kombiniert mit leicht ungepflegten Haaren und einer eher gedrungenen Körperhaltung – eben ein richtiger Spießer, falls Sie verstehen, was ich damit meine. Ebenso gut könnte es aber auch ein Dialekt sein oder ein anderes Merkmal, das mich sofort triggert und wodurch ich diesen Menschen in eine von mir bereits bediente Schublade stecke.

Auch hier geht es um das Erkennen von Mustern, um damit das eigene Umfeld und somit auch die Menschen um einen herum einordnen zu können, was einem wiederum ein Gefühl von Sicherheit gibt. Mustererkennung ist etwas sehr Praktisches und hilft uns Menschen, effektiv zu sein und Fehler im besten Fall nur einmal zu machen.

Wir erkennen ein Muster und leiten daraus dann weitere Informationen ab, die uns beim Handeln unterstützen sollen. Ein kurzes Beispiel hierzu wäre: Solchen Typen gehe ich generell aus dem Weg, das hat mir meine Erfahrung gezeigt, das ist besser so.

Ich möchte Sie heute dazu einladen, beim Erstkontakt mit anderen Mitmenschen genau diese Mustererkennung einmal aktiv in den Pausenmodus zu versetzen und erst den echten Austausch und das Erleben von Handlungen dieses Menschen auf sich wirken zu lassen. Versuchen Sie, die Schubladen, solange es geht, nicht zu füllen, und treten Sie dem anderen Menschen so unvoreingenommen gegenüber, wie Sie nur können.

Hier entsteht meiner eigenen Erfahrung nach eine Art Wechselwirkung, die das Verhältnis zwischen zwei Menschen nachhaltig verändern kann. Der als arrogant wahrgenommene Mensch wird diese Ausstrahlung auf andere öfter haben. Dies kann es an seinem sehr konservativen Kleidungsstil oder einfach nur an seiner bescheuerten Frisur liegen, was alles nur Teile einer äußeren Hülle sind. Diesem Menschen treten also auch sehr viele seiner Mitmenschen entsprechend seinem eigenen Erscheinungsbild entgegen, denn sie haben ja ein Muster erkannt: den arroganten Spießer. Wenn der Spießer stets wie ein Spießer behandelt wird, dann wird er auch zum Spießer werden oder bleiben. Was passiert aber, wenn man so jemanden nicht sofort in eine Schublade steckt und sich aktiv darum bemüht, zunächst völlig offen und frei von Vorurteilen einen Menschen und sein Wesen wahrzunehmen sich erst im Anschluss eine Meinung über diesen Menschen zu bilden? Kann es sein, dass der arrogante Spießer sich eventuell zum sympathischen Schnösel wandelt und somit eine ganz andere Haltung einnehmen kann? Ich stelle hier nur Fragen, aber probieren Sie es doch einmal selbst aus.

Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass das Risiko, das besteht, wenn man diese Schubladen erst sehr spät bedient, gering ist. Die Chance jedoch, einen wertvollen Menschen kennenzulernen, den man mit den alten Mustern direkt aussortiert hätte, ist durchaus gegeben.

Mit einer offenen und unvoreingenommenen Haltung anderen Menschen gegenüber verändern Sie sich und Ihr Wirken in dieser Welt. Doch wie von mir beschrieben, hat dies auch direkten Einfluss auf alle Menschen, die Sie von nun an in Ihrem Leben treffen und mit denen Sie in Kontakt treten werden. Vielleicht ist der Depp gar kein Depp, wenn man ihn nicht immer wie einen Deppen behandelt.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! Probieren Sie es doch einfach mal aus!