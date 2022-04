Der Mensch als Schöpfer Gott spielen als Naturrecht

22. April 2022

Warum Libertäre Ja zu Gentechnik und Transhumanismus sagen sollten

von Max Remke

Gentechnik und auch Transhumanismus, also die technische Weiterentwicklung des Menschen über seine aktuellen Grenzen hinaus, haben in weiten Teilen des deutschen Libertarismus keinen guten Ruf. Entweder werden sie pauschal in die Nähe zu einer ominösen „Weltelite“ gerückt oder aber als Angriff auf die göttliche Schöpfungsordnung angeprangert, in allen Fällen aber mindestens als „unnatürlich“ beurteilt.

Ich halte, wie übrigens auch die international gar nicht so kleine libertäre Transhumanistenszene, diese Anschuldigungen für falsch. Ich denke, Gentechnik und Transhumanismus sind im wahrsten Sinne des Wortes eine natürliche menschliche Entwicklung.

Es ist die Natur des Menschen, das eigene Leben und oft auch das Leben seiner Nächsten, wie Partner, Eltern, Kinder, Freunde et cetera, zu verbessern. Doch diese Verbesserung ist für den Menschen nur möglich, indem er seine Umwelt aktiv und beständig formt. Ausreichend Nahrungsmittel fallen nicht von Bäumen (vor allem nicht im Winter), sondern müssen gezüchtet werden.

Kein Brett, kein Beton und kein Ziegelstein liegt einfach so in der Natur herum und wartet nur darauf, zu einem für uns behaglichen Eigenheim verbaut zu werden. Nur unsere menschliche Schöpfungskraft verwandelt Natur in Unterkünfte, Kleidung, Kommunikation und Mobilität.

Diese Erkenntnis des Menschen als schöpferisches Wesen ist bereits so alt, dass sie sich selbst im Alten Testament wiederfindet. So heißt es in der Genesis: „Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde [...]“

Gleich dreimal wird in der Genesis die Gottebenbildlichkeit des Menschen explizit genannt. Ja, Gott gibt dem Menschen sogar seine eigene kleine Rolle, indem er ihn die Tiere benennen lässt. Das ist kein geringer Akt in einer Schöpfungsgeschichte, die durch das gesprochene Wort („und Gott sprach“) funktioniert.

Was nun kann mit dieser Ebenbildlichkeit gemeint sein? Es ist wohl weder die physische Erscheinung, in der der Mensch Gott gleicht, noch die Allwissenheit noch die Allmacht. Mir scheint es am plausibelsten, dass damit genau die Fähigkeit zur Schöpfung bezeichnet wird.

Diese Schöpfungskraft, so meine Überzeugung, ist auch der Grund, warum dem Menschen kein Wirtschaftssystem so entgegenkommt wie jenes der Freiheit, in dem er seinem Verstand und seiner Kreativität folgen kann. In dem er als Schöpfer niemandem Untertan ist und niemandem ein Herr gegen dessen freien und produktiven Verstand. Ohne beständige Weiterentwicklung, Innovation und Anpassung bräuchten wir keinen Kapitalismus. Wir könnten das ewig gleiche Gleichgewicht mit den ewig gleichen Produktionsabläufen erhalten, so wie ein Ameisenstaat.

Diese unbändige menschliche Schöpfungskraft hat noch nie vor unserem eigenen Körper haltgemacht. Kaiserschnitte, Impfstoffe, Kontaktlinsen und Hörgeräte – sie alle sind die menschlichen, ja kapitalistischen Antworten auf die Mängel unserer eigenen Natur. Sie hat auch noch nie vor der Genetik haltgemacht. Wir müssen dafür nur einmal in den Tierpark gehen und dort die Wölfe betrachten und ihre aus menschlicher Sicht sehr tote Mimik. Hunde hingegen haben, dank einer anderen Augenmuskulatur, eine sehr lebendige Mimik. Das liegt daran, dass wir Hunde über Jahrtausende dafür gezüchtet haben, mit uns zu kommunizieren.

Doch selbst das ist wenig radikal gegen vieles, was wir tagtäglich im Supermarkt kaufen. Denn dort ist schätzungsweise rund die Hälfte der Produkte mit sogenannter Mutagenese entstanden. Das bedeutet, dass bei der Zucht mittels radioaktiver Bestrahlung oder chemischer Behandlung künstlich die Mutationsrate im Erbgut in die Höhe getrieben wurde. Ein Verfahren, dass schon seit vielen Jahrzehnten eingesetzt wird.

Und falls sie sich jetzt denken: Aber ich kaufe grundsätzlich nur gentechnikfrei – dieses Obst und Gemüse gilt als gentechnikfrei: Die Begründung dafür ist, dass der Prozess schlechter überwacht und gesteuert ist als bei der modernen Gentechnik (Wirklich. Diese Praxis wurde zuletzt 2018 vom EuGH bestätigt.) Anders formuliert, wir essen seit Jahrzehnten zu einem großen Teil wilde Gentechnik. Hat es uns geschadet? Nein. Es hat uns genutzt, indem es die Erträge gesteigert und damit die Produkte im Supermarkt für uns billiger gemacht hat.

Ich könnte mit der wundervollen „Unnatürlichkeit“, die unser menschliches Leben verbessert, wie etwa der Tatsache, dass alle Bananen auf der Welt Klone sind, endlos weitermachen, aber viel wichtiger erscheint mir die Frage: Obwohl wir all das seit Jahrzehnten oder Jahrtausenden machen, fangen wir plötzlich an, darüber zu wehklagen, wir würden „Gott spielen“, sobald es um die gezielt gesteuerte Gentechnik geht. Warum?

Woher rührt plötzlich diese Grenze? Darf sich der Mensch, nur weil der Prozess wie etwa bei der Gentechnik so klein ist, dass wir ihn nicht mehr richtig sehen können, nicht daran vergreifen? Lebt Gott jetzt nur noch in jenen Dingen, die einzig das Elektronenmikroskop erkennen kann? Wollen wir wirklich sagen, dass wir grausame Erbkrankheiten wie die Sichelzellenanämie nicht bekämpfen wollen, weil das hieße, Gott zu spielen?

Wollen wir den urmenschlichen (und freiwilligen) Drang zum Schöpfertum, zum „Gottspielen“ unterdrücken? Denn natürlich gibt es einen absolut legitimen Markt für all die Möglichkeiten modernster Technologie – für jahrhundertelanges Leben mittels Stammzellen, für die gentechnische Ausschaltung von Erbkrankheiten und sicher auch für einen echten Jurassic Park mit lebendigen, atmenden Dinos. Ich würde für einen solchen Park sofort mein Konto plündern.

Und es geht noch weiter: Warum keine Kiemen für Menschen, die gerne tauchen? Warum keine Infrarotsicht oder Ultraschall für Menschen, die nachts arbeiten? Ich würde zum Beispiel gerne auch nachts gut sehen können und damit bin ich sicher nicht alleine.

Sie werden vielleicht sagen: „Aber das ist ja krank.“ Erlauben Sie mir die Gegenfrage: Warum ist es „gesund“, auf den Unvollkommenheiten des Menschen sitzen zu bleiben, weitergehende Spezialisierung und Arbeitsteilung in den Wind zu schlagen und enorme Verbesserungen der menschlichen Gesundheit zu übergehen? Weil es zu radikal ist? Dann wäre es vielleicht besser, nicht libertär zu sein, denn eine libertäre Gesellschaft wird eine solche radikale Entwicklung beschleunigen, einfach weil sie dem Markt folgt.

Wer für die Freiheit und Kapitalismus kämpft, kämpft immer auch für die Befreiung der menschlichen Schöpfungskraft, ist immer auch Anwalt der menschlichen Kreativität. Er ist Wegbereiter all jener Technologien, die Menschen nachfragen. Ein Kampf für das Naturrecht des Menschen ist damit auch immer ein Kampf für seine gottebenbildliche Rolle als Schöpfer. Und daher erscheint mir nicht der Transhumanismus, nicht die Gentechnik als „unnatürlich“, sondern der Kampf gegen sie – denn das ist wirklich ein Kampf gegen die menschliche Natur.