Meinungsindustrie Die Zweifellosen

21. April 2022

Über das Messen mit verschiedenen Maßstäben

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Mehr noch als „the current thing“ (Elon Musk), mit dem die Meinungsindustrie die Leute vor sich hertreibt – zurzeit der Konflikt und Krieg in der Ukraine und um die Ukraine, davor Corona –, gibt mir dieser Tage erneut das Verhalten vieler Mitmenschen Rätsel auf. Ostern und der Kommentar unter einer Analyse der Situation in Osteuropa schaffte unerwartet Klarheit.

Im Umfeld eines jeden christlichen Festes werden regelmäßig jene Stimmen laut, die Fest und Glauben gleichermaßen infrage stellen und die diese Kritik als Aufklärung verstanden haben wollen. Und obwohl gegenseitiges Verstehen in aller Regel nur beschränkt möglich ist, werden solche Situationen nicht als Freund-Feind-Konstellationen, nicht als Niederlagen oder Siege mit Absolutheitscharakter gesehen oder empfunden, sondern schlicht als nicht überbrückbare Differenz in einem persönlichen Bereich – als das Natürlichste der Welt also, wo Menschen in Freiheit zusammenleben und wo religiöser Glaube nichts Verordnetes mehr ist. Die Positionen, wo einer in der akzeptierten Ungewissheit die Befreiung von der selbstgewählten Unmündigkeit sieht, während ein anderer im äußersten Zweifel zum äußersten Glauben findet, können ohne Brüllen und verbales Prügeln nebeneinander bestehen und ausgehalten werden. Und auch wenn gebrüllt und geprügelt wird, gilt es dies auszuhalten. Das ist die Definition von Toleranz.

Unter einer Analyse des aktuellen Ukraine-Krieges, die zum einen erwähnte, dass sowohl Kontingente sowohl des britischen Special Air Services (SAS) als auch der US Delta Forces seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind („Le Figaro“), und zum anderen detailliert beschrieb, wie im Dienst der ukrainischen Regierung die Gruppe PR Network nicht weniger al 150 PR-Firmen, Tausende von Experten, Dutzende von Presseagenturen, renommierte Medien, Telegram-Kanäle und russische Oppositionsmedien beschäftigt, um in einer fast perfekt orchestrierten Stratcom-Operation „unsere Meinung“ zu bilden („Weltwoche“), war ein Kommentar zu lesen, der in meinem Fall Augenöffner-Qualitäten hatte: Solche Berichte, schrieb der Kommentator, seien, obwohl nachprüfbar den Tatsachen entsprechend, zurzeit nicht hilfreich, da sie Zweifel daran schürten, dass die Ukraine das Opfer sei.

Während also im Fall persönlichen religiösen Glaubens jede Kritik erlaubt ist und meiner Meinung nach auch sein sollte und als Teil des aufgeklärten Miteinanders verstanden werden will, ist Gleiches im Fall eines politisch verursachten und vereinnahmten und damit jeden Einzelnen betreffenden Konflikts nicht erwünscht. Damit wird der Gegenstand – im aktuellen Fall der Krieg – aber sofort religiös aufgeladen, und was in dem einen Fall permanent bis hin zur Penetranz im Sinn der Aufklärung in Zweifel gezogen werden soll, wird im anderen zur diskursiven Tabuzone erklärt. Wer sie dennoch betritt oder gar den Versuch antritt, die vorgefertigte Bruchlinie zu überbrücken, stellt sich außerhalb eines quasi-orthodoxen Konsens und steht, wie schon bei Corona, den rollenden Panzerdivisionen der Zweifellosen gegenüber.

Auf der einen Seite der Bruchlinie stehen heute „die Russen“. Sie sind nach offizieller Lesart der Feind und nur der Feind. Sie sind das Böse. Das können keine Menschen sein wie Sie und ich. Nicht Menschen mit eigenen Narben und einem eigenen „Nie wieder“ mit Blick auf den Krieg gegen Nazi-Deutschland, bei dem zwischen 25 und 35 Millionen Sowjetbürger starben. Nicht Menschen, die aus für sie verständlichen Gründen hinter einem Präsidenten stehen, der einen teilweise fanatisch anti-russischen Clan-Staat mit Nato-Unterstützung und -Beitrittsambitionen nicht an seiner Grenze duldet. Die Erzählung ist viel kürzer: Die Russen wollen „uns“ vernichten und müssen deshalb vernichtend geschlagen werden. Sie vereinen in sich alle Stereotypen des Sündenbocks, wie der französische Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe und Religionsphilosoph René Girard sie verstand: Sie haben das unverzeihliche Verbrechen begangen, „uns“ anzugreifen. Sie sind „der Fremde“, der Andersartige, der Asiate, der Barbarische und das „unsere Welt“ Gefährdende. Während im Fall eines jeden anderen kriegerischen Konflikts – egal, ob er sich „militärische Spezialoperation“, „Operation anhaltender Frieden“ oder „Präventivkrieg“ nennt – ganze Bibliotheken mit der Analyse von Gründen gefüllt werden, die zu ihm geführt haben, darf hier kein Piep gesagt werden: Wer es dennoch tut, dem wird bescheinigt, er sei seines moralischen Kompasses verlustig gegangen, mache sich der Kollaboration schuldig und könne niedergebrüllt und verbal niedergeprügelt werden. Mehr noch: Er muss in dieser Logik niedergeknüppelt werden, weil er das Böse sonst mitten in „unsere Gesellschaft“ hineinträgt.

Auf der anderen Seite der politisch verordneten Bruchlinie – und das macht mich persönlich mehr betroffen als die ermüdend immergleiche Feindbildkultivierung der anderen Seite – stehen die Ukraine, ihre Bürger, ihre Regierung und ihr Präsident: Unschuldig und ohne Arg und Zweifel wie Rousseaus edler Wilder kennen sie, so die mediale Erzählung, keine Bedürfnisse und keine Dankbarkeit, kein Recht und kein Unrecht. Sie sind einfach harm- und wehrlos und wollen bloß leben und sind in diesem reinen Streben aufs Schändlichste gewaltsam gestört worden. Sie sind ohnmächtig und Opfer. Nur Opfer. Sonst nichts.

Die moralische Selbsterhöhung, von der diese Sicht auf 42 Millionen Menschen, ihre Geschichte und Gegenwart zeugt, ist für mich nur schwer zu fassen. Während uns hierzulande von der Meinungsindustrie im Sekundentakt der Diskurs über alle Mikroaggressionen, nicht sicht- und belegbare, sondern nur fühlbare Spurenelemente systemischer Diskriminierung und die tiefenpsychologischen Grundwasser patriarchaler Gewalt in einer Art aufgedrängt wird, in der wir, sofern wir nicht zu den Entrüsteten gehören, nur die Schuldigen sein können, werden „die Ukrainer“ und ihr Regime von dieser Logik vollkommen ausgenommen und wie ein primitives Urvolk zur Seite gestellt. Ihr Nationalismus ist ausschließlich Patriotismus, der einem nicht näher definierten Harmlosen und Guten entspringt. Die systemimmanente Korruption ist höhere Gewalt, der gegenüber sich die Regierung dieses Landes, das sich nach dem Fall der Sowjetunion von der Planwirtschaft zur Clanwirtschaft entwickelte und dann stehen blieb, machtlos und opfergleich ausgeliefert sieht. Ihr Kultur- und Bomben-Krieg gegen die Minderheiten im eigenen Land unterliegt anderen Beurteilungsstandards, als man sie hierzulande für ähnliches Gedankengut, geschweige denn Taten zur Anwendung kommen lassen würde und wo sie zu Recht als monströs zu verurteilen und zu ahnden wären.

Was soll das? Was soll diese Verharmlosung, Mystifizierung, Verklärung und damit das Nicht-ernst-Nehmen eines ganzen Landes und seiner Menschen? Was soll diese herablassend und moralisch eindimensionale Einordnung eines ganzen Volkes? Sind die Ukrainer es etwas nicht wert oder nicht reif dafür, harter Kritik ausgesetzt zu werden? Hält man so wenig von diesen Menschen? Oder so viel von „den Russen“? Denn klar ist: Wer eine Konfliktpartei wider jede Vernunft und so gebieterisch und übereilt verniedlicht, als wären es nicht mündige Menschen, sondern eine Horde dressierter Zwergziegen, der spricht dadurch der anderen Partei eine Art übermenschlicher Macht zu. Kann das sinnstiftende Feindbild „Putin“ denn nur bestehen, wenn man die Ukrainer, ihre Herkunft und ihr Handeln permanent herunterspielt und kritiklos rechtfertigt? Indem man sie nicht ernst nimmt und indem man in ihrem Fall vollkommen andere Maßstäbe anlegt als an sich selber, die eigenen Mitbürger und Institutionen?

Hier ist meiner Meinung nach dringend mehr Respekt nötig. Mehr Respekt durch mehr Unerbittlichkeit in der Erforschung, der Infragestellung und der Kritik. Aufklärung ist eben gerade nicht Verklärung, nicht Beschönigung, sondern das Aushalten des Unschönen, das zu allem Menschlichen im Allgemeinen und zur Politik im Besonderen dazugehört. Solange dies nicht geschieht und die Meinungsindustrie alles daransetzt, es nicht geschehen zu lassen, ziehe ich für mich den Schluss, dass weder von Seiten der EU noch der USA noch der Nato noch des ukrainischen Regimes echtes Interesse daran besteht, diesen Konflikt und das Leid der Menschen schnellstmöglich zu beenden. Im Gegenteil.