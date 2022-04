Bewaffnete Konflikte Zur Klärung der Frage, ob es strafbar ist, einen Krieg zu befürworten

20. April 2022

Justiziable Handlung oder von der Meinungsfreiheit gedeckt?

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

In den letzten Tagen gingen vermehrt Meldungen durch die Mainstream-Presse, Menschen, die den „Angriffskrieg Russlands“ in der Ukraine befürworteten, könnten sich laut deutscher Gesetzeslage strafbar machen. Entsprechende Anzeigen seien bereits gestellt worden. Dazu wären allerdings zunächst mal zwei Fragen zu klären: Erstens, handelt es sich tatsächlich um einen Angriffskrieg laut gültiger rechtlicher Definition und, zweitens, stellt eine Meinungsäußerung, also eine Kriegsbefürwortung, eine strafbare Handlung auf Grundlage des deutschen Strafrechts dar oder ist eine solche Äußerung von der Meinungsfreiheit gedeckt, so fragwürdig sie einem auch erscheinen mag?

Zunächst mal zur rechtlichen Definition eines Angriffskrieges laut Grundgesetz.

Grundgesetz, Artikel 26: „1. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.“

Hier würde ich, wie bereits erwähnt, zunächst mal einwerfen: Einen Krieg verbal zu befürworten, mag ethisch fragwürdig beziehungsweise „unsittlich“ erscheinen, ist aber keine Handlung, sondern lediglich eine Meinungsäußerung. Ganz streng juristisch gesehen läge – geht man nur von diesem Artikel aus – keine strafbare Handlung vor. Um es ganz profan mit einem berühmten Spruch auszudrücken: „Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins.“

Was nun die Empfindung der Unsittlichkeit der Befürwortung von Kriegen betrifft, möchte ich ferner anmerken: Es ist eine hieb- und stichfest erwiesene und bestens dokumentierte Tatsache, dass zahlreiche „führende“ deutsche Mainstream-Journalisten die vom Nato-Bündnis unter Führung Washingtons begonnenen Kriege der letzten elf Jahre lautstark befürwortet haben, und nicht nur das – sie haben sie sogar proaktiv mit „herbeigeschrieben“ beziehungsweise -propagiert. Nun ist es aber ebenso hieb- und stichfest erwiesen, dass es sich bei den Kriegen Im Irak, in Afghanistan und in Libyen um Angriffskriege handelte, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, sprich unter Vorbringung von Lügen und massenmedialer Propaganda begonnen wurden. Daran gibt es nichts zu rütteln.

Womit ich natürlich sagen wollte: Wenn jetzt Menschen dafür bestraft werden sollen, den Krieg, den Moskau in der Ukraine führt, im Rahmen einer Meinungsäußerung zu befürworten, wäre ich angesichts der horrenden wirtschaftlichen und vor allem menschlichen Kosten aufseiten der betroffenen Länder sehr stark und konsequenterweise dafür zu haben, genau denselben Maßstab an diejenigen – man verzeihe mir die deutliche Aussprache – Maulhelden und skrupellosen Schreibtisch-Mittäter anzulegen, die nie zimperlich waren, wenn die sogenannten „Guten“ anderen Ländern auf Lügenbasis schwerste Schäden zufügten und für hohe menschliche Verluste sorgten.

Kriege, die – nachweislich – nicht der „Verteidigung“ der USA oder anderer Länder des Nato-Bündnisses dienten, sondern vor allem geostrategischen und -politischen Interessen. Mehr noch: Obwohl mittlerweile erwiesen ist, dass zum Beispiel der unter der Administration George W. Bushs begonnene Krieg im Irak ein Angriffskrieg war, zu dessen „Legitimierung“ bewusste Täuschungen der Weltöffentlichkeit zum Einsatz kamen, hält das manche Journalisten selbst heute noch nicht davon ab, solche Behauptungen dahingehend faktenwidrig als „Verschwörungstheorien“ zu schmähen und Geschichtsklitterung zu betreiben, indem sie behaupten, es sei dabei durchweg mit rechten Dingen zugegangen. Dasselbe gilt für die anderen beiden genannten Angriffskriege („humanitären Interventionen“) in Afghanistan und Libyen.

Gibt es noch andere, vielleicht ausführlichere Definitionen eines „Angriffskrieges“? Ich zitiere nachfolgend aus dem Papier „Zum Begriff des Angriffskrieges“ der „Wissenschaftlichen Dienste“ des „Deutschen Bundestages“. Ich kann Ihnen versprechen, dass es nun richtig interessant wird.

„1.3. Völkerstrafrecht und nationale Umsetzung im deutschen Strafrecht

Eine für die deutsche Rechtsordnung bedeutsame Weiterentwicklung hat der Begriff des Angriffskrieges beziehungsweise der Aggression im (Völker-) Strafrecht genommen. Artikel 8 bis 19 des Römischen Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH-Statut) regelt und definiert das Verbrechen der Aggression – unter Einbeziehung der entsprechenden Definition der VN-General-versammlung – wie folgt:

‚(1) Im Sinne dieses Statuts bedeutet ‚Verbrechen der Aggression‘ die Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Ausführung einer Angriffshandlung, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, durch eine Person, die tatsächlich in der Lage ist, das politische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken.

(2) Im Sinne des Absatzes 1 bedeutet ‚Angriffshandlung‘ die gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare Anwendung von Waffengewalt durch einen anderen Staat. Unabhängig von dem Vorliegen einer Kriegserklärung gilt in Übereinstimmung mit der Resolution 3314 (XXIX) der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1974 jede der folgenden Handlungen als Angriffshandlung:

a) die Invasion des Hoheitsgebiets eines Staates oder der Angriff auf dieses durch die Streitkräfte eines anderen Staates oder jede, wenn auch vorübergehende, militärische Besetzung, die sich aus einer solchen Invasion oder einem solchen Angriff ergibt, oder jede gewaltsame Annexion des Hoheitsgebiets eines anderen Staates oder eines Teiles desselben;

b) die Bombardierung oder Beschießung des Hoheitsgebiets eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates oder der Einsatz von Waffen jeder Art durch einen Staat gegen das Hoheitsgebiet eines anderen Staates;

c) die Blockade der Häfen oder Küsten eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates;

d) ein Angriff der Streitkräfte eines Staates auf die Land-, See- oder Luftstreitkräfte oder die See- und Luftflotte eines anderen Staates;

e) der Einsatz von Streitkräften eines Staates, die sich mit der Zustimmung eines anderen Staates in dessen Hoheitsgebiet befinden, unter Verstoß gegen die in der entsprechenden Einwilligung oder Vereinbarung vorgesehenen Bedingungen oder jede Verlängerung ihrer Anwesenheit in diesem Hoheitsgebiet über den Ablauf der Geltungsdauer der Einwilligung oder Vereinbarung hinaus;

f) das Handeln eines Staates, wodurch er erlaubt, dass sein Hoheitsgebiet, das er einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, von diesem anderen Staat dazu benutzt wird, eine Angriffshandlung gegen einen dritten Staat zu begehen;

g) das Entsenden bewaffneter Banden, Gruppen, irregulärer Kräfte oder Söldner durch einen Staat oder in seinem Namen, die mit Waffengewalt gegen einen anderen Staat Handlungen von solcher Schwere ausführen, dass sie den oben aufgeführten Handlungen gleichkommen, oder seine

wesentliche Beteiligung daran.‘“

Auf Basis eben genannter Punkte wäre sehr genau zu untersuchen, ob Moskau eine Angriffskriegshandlung beging. Falls ja, müssten – theoretisch – entsprechende Strafen folgen. Warum „theoretisch“? Weil – ganz umgangssprachlich – manche Gesetze offenbar noch nicht mal das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt wurden. Würden sie wirklich konsequent befolgt, säße nämlich auch so mancher westliche „Staatsmann“ längst im Knast, und zwar lebenslänglich.

Gemäß Punkt a) hätte es sich beispielsweise bei dem militärischen Überfall auf den Irak um eine Angriffshandlung gehandelt, die sich vor allem gegen die in Absatz (2) genannte politische Unabhängigkeit richtete, um ein sogenanntes „Marionettenregime“, also eine washingtonhörige Regierung, einzusetzen. Genau dasselbe geschah übrigens in Afghanistan. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern eine hervorragend dokumentierte Tatsache. Allein der Umstand, dass die kadavergehorsame „Qualitätspresse“ („Leitmedien“, „Mainstream“) diese Tatsachen gerne verschweigt, kann natürlich keine Entschuldigung sein.

Was wiederum Punkt c) betrifft, wäre der Krieg im Jemen ebenfalls sehr genau zu prüfen, da unter anderem eine Seeblockade, also eine Blockade der Häfen vorgenommen wurde, die für eine der schwersten humanitären Katastrophen in diesem Land sorgte, wie bereits mehrere Menschenrechtsgruppen berichteten und ausführlich dokumentierten; durch die Blockade wurden zahllosen Menschen im Jemen, darunter auch Frauen und Kindern, Nahrungsmittel und Medikamente vorenthalten.

Bezüglich Punkt f) wäre ebenfalls sehr genau zu untersuchen, ob die Gewährung der Nutzung der Drohnenbasis in Ramstein durch die Bundesregierung eine strafbare Handlung darstellte, da von dort aus militärische Beihilfe zur Führung oben genannter Angriffskriege geleistet wurde. Und so weiter und so fort.

Und als „Schmankerl“ noch zu Punkt g) („… das Entsenden bewaffneter Banden, Gruppen, irregulärer Kräfte oder Söldner durch einen Staat oder in seinem Namen …“): Es ist erwiesen, dass mehrere Staaten des Nato-Bündnisses in den letzten elf Jahren ebensolche „bewaffnete Banden, Gruppen, irreguläre Kräfte oder Söldner“ (Terrorgruppen) finanziert, bewaffnet und sogar militärisch trainiert haben mit dem Ziel, andere Länder politisch zu destabilisieren, die Folgen dieser Destabilisierung dann der das betreffende Land regierenden „unerwünschten“ politischen Führung unter Verwendung von Täuschung und Propaganda in die Schuhe zu schieben und auf dieser Basis einen Krieg zu beginnen unter dem Vorwand, es handele sich um eine „humanitäre Intervention“. Im US-Kongress wurde sogar schon offen (!) über die Frage diskutiert, warum solche Gruppen mit US-Steuergeldern bezuschusst wurden.

Wieso laufen die verantwortlichen Schwerverbrecher noch frei herum? Wenn schon, denn schon: Entweder ahndet man alle Verbrechen dieser Art konsequent oder man gibt bitte kleinlaut zu, dass es sich bei diesen Rechtstexten wohl nur um Makulatur handelt; um Recht, das offenbar nur dann zur Anwendung kommen soll, wenn es sich um russische Verbrechen handelt. Zweierlei Maß darf es dabei nicht geben.

Zum Schluss sei noch vorsichtig angefragt, ob diejenigen Heuchler und Schwätzer, denen die zahllosen Opfer oben genannter Kriege, die sie stets mit zusammengeschlagenen Hacken strammstehend begrüßt und bejubelt haben, wohl völlig egal waren, während sie nun im „Minutentakt“ einen Artikel nach dem anderen über die zivilen Opfer des Krieges in der Ukraine veröffentlichen, eventuell einfach mal ihren Rand halten könnten. Wo waren eure täglichen Berichte über kriegsgeschädigte Iraker, Afghanen und Libyer?

Wer Menschen bestrafen will, die das russische Vorgehen in der Ukraine befürworten, sollte im Interesse seiner eigenen Glaubwürdigkeit auch diejenigen belangen, die schwere Verbrechen anderer Gewaltmonopole von A wie Angriffskrieg über U wie Unterwanderung bis P wie Putsch beziehungsweise R wie „Regime Change“ gutheißen.

Bis nächste Woche.