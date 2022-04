Tipps für Krisenzeiten Vorsorge ist besser …

16. April 2022

… als am Ende blöd dazustehen

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Durch einen Kommentar eines ef-Lesers wurde ich dazu angeregt, mal ein paar Tipps meiner ganz persönlichen Krisenvorsorge und Wertsicherung preiszugeben. Für alle, die Anlagetipps für Ihr Vermögen erwarten, wird es in diesem Beitrag nicht viel zu holen geben. Ich möchte mich eher der Krisenvorsorge des kleinen Mannes widmen. Denn was tun, wenn man zur Miete wohnt und es nicht um die Sicherung eines entsprechend hohen Vermögens geht? Die Unsicherheit ist erdrückend, und so möchte ich heute gerne ein paar praktische Ansätze liefern, die Ihnen hoffentlich mehr Sicherheit geben und Sie so für das eventuell noch Bevorstehende wappnen.

Ich bin kein Crash-Prophet und habe auch kein Buch geschrieben, aber ich sehe die Dinge gerne klar und nenne sie auch beim Namen. Ich sehe eine Bedrohung der Existenz auf vielen Ebenen als sehr wahrscheinlich an und beschäftige mich mit den Themen Krisenvorsorge und Prepping schon etwas länger. Ich bin kein „März-Aufgewachter“ – um dies auch einmal in einem Artikel klargestellt zu haben.

Da ich hier nicht alle Aspekte beleuchten kann, wird es heute um folgende Bereiche gehen: Nahrung, Wohnen (Energie), Sicherung der Arbeitskraft sowie des Vermögens, Beibehaltung der Handlungsfähigkeit und Wahl des Wohnortes.

Ohne Nahrung nützt einem nach circa zwei bis drei Wochen auch all das Vermögen nichts – da ist man meistens schon tot. Daher ist die Sicherung der Nahrung und somit eine stabile Versorgungslage oberste Priorität. Dazu gehört in erster Linie Wasser oder etwas anderes zu trinken, doch möchte ich hier keine Anleitung zum Bau eines Wasserfilters liefern. Mir geht es darum, dass ich nicht vorhabe, die nächsten Monate oder Jahre von Konserven und Prepper-Nahrung zu leben. Ich sichere im Moment meinen Zugang zu Lebensmitteln fernab vom Discounter, denn wie man aktuell merken kann, leeren sich dort allmählich die Regale. Je nach individuellen Möglichkeiten ist der Gemüseanbau im Garten oder das Bewirtschaften eines kleinen Weihers mit Fischen, wie in meinem Fall, ein erster Schritt, um sich unabhängig zu machen. Mir ist der Zugang zu Bauern oder Jägern sehr wichtig – zu Menschen, die es in der Hand haben, ob ich was auf den Teller bekomme oder nicht. Den nächsten Hofladen aufsuchen, wenn die Supermärkte leer sind, wäre mir da etwas zu unsicher. Mein Tipp: Bauen Sie bereits heute eine gute Beziehung zu den Erzeugern und Produzenten von Nahrung auf, und geben Sie Ihr Geld schon jetzt in die Hände derer, die im Falle einer zunehmenden Inflation auch Nahrung gegen andere Ware oder gegen Ihre Arbeitsleistung tauschen würden. Lernen Sie die Menschen kennen, die Ihre Nahrung herstellen.

„Wer friert, verliert“ – ein von mir eben ausgedachtes Sprichwort. Leider nicht ganz unpassend, wenn man an künftige Gas- und Energie-Rechnungen denkt. Daher hier ein einfacher Tipp: Machen Sie sich von den großen Energieriesen unabhängig. Ein Kamin ist nicht nur kuschelig, und Holzhacken könnte für die Lockdowngeschädigten auch ein guter Ausgleich sein. Von Vorteil ist auch, Wohnraum gering zu halten und Mieten und Energiekosten zu senken, wo es nur möglich ist, um damit mehr Handlungsspielraum zu erlangen, wenn das Geld immer wertloser wird.

Sichern Sie Ihr Einkommen, überlegen Sie, mit was Sie selbst nach einem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems noch Geld verdienen könnten. Womit erschaffen Sie Werte, die krisensicher sind? Unterschätzen Sie den Wert Ihrer Arbeitsleistung in der Zukunft nicht – auch hier macht eine vorausschauende Haltung Sinn und sichert die Vermögensbildung beziehungsweise Existenzsicherung ab.

Das Ersparte in Sicherheit bringen und somit Werte krisensicher anlegen ist ein komplexes Thema, und andere Autoren bieten hier fundiertere Informationen. Ich sehe einen Mix aus Bitcoins, Silber und Gold sowie die Anschaffung von Anlagen und Maschinen zur Erhaltung der Arbeitskraft als sehr sinnvoll an. Eine Immobilie als Krisenvorsorge in Deutschland wäre mir aktuell zu unsicher.

Nun zum letzten Aspekt meiner heutigen Kolumne: der Platz, an dem Sie wohnen. Wie gut sind Sie mit Ihrem direkten Umfeld vernetzt? Wie viele Menschen sind bereit zu helfen, wenn Sie in Not sind und wie viele würden Ihre Not eventuell noch ausnutzen? Wie gut sind die Nachbarn versorgt? Wie hoch ist der Grad an Lemmingen, die nach ein bis zwei Wochen Ausnahmezustand einen leeren Kühlschrank vorfinden und sich dann zusammenrotten, um als Gruppe Halbstarker vielleicht auch an Ihre Vorräte heranzukommen?

Ich habe für mich erkannt, dass ein Plätzchen außerhalb der großen Ballungsräume da vielversprechender zu sein scheint. Wer nicht komplett aufs Land ziehen kann, könnte sich mit einem Schrebergarten, einem Tiny House oder einem Wohnwagen genau diesen Zugang zum ländlichen Lebensraum wieder erschließen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin eine stabile Versorgungslage!