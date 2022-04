Ein Hoffnungsschimmer Zauberland ist abgebrannt

15. April 2022

Wie der Ukraine-Krieg den deutschen Ökofeminismus beerdigt

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Das Phänomen und seine Vertreter haben viele Namen – Woke, Snowflakes, Gutmenschen – doch immer einen Kern: der Wunsch nach einer sensiblen und zarten Traumwelt, in der es keine Gefahren, keine Konflikte, keine Herausforderungen und keine Widersprüche gibt. Doch dieses jahrelang und mit vielen Steuer-Milliarden gepäppelte Zauberland scheint seit dem russischen Überfall auf die Ukraine plötzlich an seine Grenzen zu stoßen. An allen ideologischen Fronten toben schon jetzt die Rückzugsgefechte.

Unter den neuen Märzgefallenen: der woke Feminismus

Besonders hart trifft es dabei den Feminismus, gerade weil dieser sich schon seit Jahrzehnten nicht mehr als Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen darstellt, sondern als eine Art umfassendes Feminisierungsprogramm. Damit meine ich, dass genau jene Werte in der Gesellschaft aggressiv gepusht werden, die man traditionell als „weiblich“ bezeichnet, weil sie bei Frauen im statistischen Durchschnitt stärker ausgeprägt sind: Mitgefühl, Empathie, Harmoniesuche, Achtsamkeit, Gefühle zeigen und so weiter.

Das Problem ist nur, dass all diese Werte sehr wenig bringen, wenn ein Krieg tobt. „Richtig zuhören“ und „den anderen voll nachfühlen“ stoppen keinen T-72-Panzer, kein MIGs im Tiefflug und keine Kinschal-Raketen. „Vielfalt feiern“ und „Buntheit leben“ bereiten eher Probleme, wenn die Armeen von Nationalstaaten, angefeuert von der Glorie des Vaterlandes, auf dem Schlachtfeld mit „Blut und Eisen“ aufeinanderprallen. Und das Gerede von der unterdrückten Frau, die im Patriarchat so schlecht dran sei, wirkt erstaunlich hohl, wenn es heißt: Frauen und Kinder evakuieren, Männer an die Front.

Und wenn doch Frauen in den Medien auftauchen, etwa die 52-jährige Mariana Zhaglo, dann werden sie gefeiert, weil sie wirkliches „Empowerment“ betreiben. Und das meint eben nicht, weinerlich Frauenquoten zu fordern oder Männer für schiefe Blicke auf Twitter zu beschimpfen, sondern das Sturmgewehr in die eigene Hand zu nehmen. Genau also jene frivolen „Zeichen patriarchaler Potenz“, die der moderne Gutmenschenfeminismus so gerne aus der Welt verbannen würde.

Selenskyjs Stoppelbart und Baerbocks Waffen

Auch der „Soy boy“, im Deutschen auch gerne „Soja-Sören“ genannt – also der „feminisierte“ Mann, der sich ganz der antipatriarchalen Agenda verschrieben hat, mit leiser Stimme und vorsichtig spricht, kein Manspreading betreibt, dafür aber „seine Privilegien checkt“ und sich vegan ernährt –, hat keine Hochkonjunktur mehr. Der Held der Stunde ist Wolodymyr Selenskyj, die Verkörperung der klassischen Männlichkeit. Schon rein optisch ist er mit Stoppelbart, olivgrünem Militärhemd, kräftigen Unterarmen und abgelichtet vor Sandsäcken oder hinter großen Dunkelholztischen die Antithese zum sozialsensiblen Leisetreter.

Es verwundert daher nicht, dass im Ampel-Koalitionsvertrag die „feministische Außenpolitik“ nebst der „abrüstungspolitischen Offensive“ der neuen Realität als Erstes weichen muss. Mir zumindest kann niemand erzählen, das Baerbocks Forderung nach „schweren Waffen“ für die Ukraine noch den feministischen Geist der „Repräsentanz von Frauen“ und der „gesellschaftliche Diversität“ atmet.

Wie hilflos das alte ökofeministische Narrativ ist, wenn es einmal mit Vollgeschwindigkeit auf die Realität prallt, beweist derzeit auch Fridays-for-Future-Showmädchen Luisa Neubauer (neuerdings gerne mit Vulva-Pullover unterwegs). Denn anders als Baerbock hat die junge Ideologin ihr Weltbild nicht schnell genug dem geopolitischen Wind hinterhergedreht. So erklärt sie beispielsweise, dass es doch ganz einfach sei, im 21. Jahrhundert Frieden zu schaffen (und damit auch den Ukraine-Krieg hinter sich zu lassen). Man müsse nur: „Klimagerechtigkeit einfordern und die fossilen Energien im Boden zu lassen“.

„Zeit“-Leser entdecken den Nationalismus

Und damit sind wir beim zweiten großen Opfer des Ukraine-Krieges: der deutschen Energieillusion. Denn plötzlich scheint allen Verantwortungsträgern aufzufallen, dass man von Sonne, Wind und Liebe allein nicht leben kann. Kohlestrom, Atomkraft, Flüssiggas, Fracking, alle traditionellen Schrecken der grünen Bewegung liegen plötzlich auf dem Tisch.

Selbst Berufsbaumkuschler Habeck entdeckt plötzlich seine Liebe zum Fossilen, will ein großes Flüssiggasterminal errichten und Braunkohle-Kraftwerke wieder anschmeißen. Auch von seinem Wunsch, die Erdölförderung in der Nordsee zu beenden, hört man die letzten Tage weniger. Stattdessen preschte vor ein paar Wochen Linder vor, der stattdessen gerne mehr Nordseeöl im deutschen Energiemix sehen würde.

Es herrscht sozusagen verkehrte Welt im Zauberland. Weltbürgerliche „Zeit“-Leser zollen in den Kommentarspalten den Verteidigern von Mariupol Respekt für ihren Kampf fürs Vaterland bis zum Tod. Die EU entdeckt plötzlich wieder ihre Liebe zur Rüstungsindustrie, nachdem sie sie vor ein paar Monaten noch als “sozialschädlich” einstufen wollte, und jene Pressevertreter, die gestern noch Polen den EU-Rauswurf an den Hals gewünscht haben, loben heute auf Twitter Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki für seine Weitsicht und mutige Reise ins belagerte Kiew.



Der Tod der Wokeness und die Sehnsucht nach Härte





Was sagt uns das nun? Vermutlich, dass der Sieg der Wokeness immer nur vordergründig war und wohl auch bleiben wird. Dass er nur möglich war und ist in einem Zustand von übergroßem Wohlstand und minimalen existenziellen Problemen und dass er abblättert wie alte Farbe, sobald die Realität vor der Haustür zu stürmen und zu toben beginnt. Die Weggefährten der Wokeness wiederum, der Identitätsfeminismus und das postheroische Zeitalter, scheinen vom gleichen Schicksal bedroht, jetzt da Selenskyj und die ukrainischen Soldaten mit Respekt und Bewunderung überhäuft werden.

Ja, ich glaube tatsächlich, dass der Ukraine-Krieg auch deshalb so umfassend zelebriert wird, weil er eine Art großes kollektives Abreagieren ist: eine Projektionsfläche für den eigenen diffusen Wunsch nach Heldenmut, historischer Größe, Standhaftigkeit, emotionsloser Rationalität, Härte, Stolz und so weiter – also jene Werte, die der Wokeismus nicht bedienen kann. Das halte ich nicht unbedingt für gut, denn ich denke, dass sich ein Tod für die Freiheit lohnt, aber nicht für die Nation, dass Stolz immer individuell und nicht kollektiv sein sollte und dass Krieg zumeist die schlechteste Art ist, diese großartigen Leidenschaften des Menschen zu befriedigen. Dafür gibt es Kunst und Kapitalismus. Aber zumindest scheint dieser Drang noch nicht ganz aus dem Menschen gewichen. Und das immerhin ist etwas Positives, denn dort, wo noch menschliches Streben nach Höherem und Wehrhaftem lebt, hat auch die Freiheit noch eine Chance. Das linksgrüne Zauberland aber, das ist abgebrannt. Und brennt noch lichterloh.