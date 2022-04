Make love not law Impfpflicht: Parlamentarisches Zündeln am Tabu

15. April 2022

Warum Bedingtes medizinethisch niemals unbedingt sein kann

von Carlos A. Gebauer

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Am 7. April 2022 ist – wie man sagt – im Deutschen Bundestag „die allgemeine Impfpflicht vorerst gescheitert“. Dass man überhaupt eine solche Debatte anberaumte, ist nach meinem Dafürhalten schon im Ansatz ein parlamentarisches Versagen von gigantischer Dimension. Denn noch immer reden wir im Zusammenhang mit der „Corona-Pandemie“ nicht von traditionell üblichen, herkömmlichen und vertrauten Impfstoffen, sondern von ganz neuen Typen von Impfarzneien, die die Welt zuvor nicht gesehen hat. Die sonst aufwendigen und zähen Zulassungsverfahren für diese Therapeutika wurden umgangen. Auf Basis einer nur bedingten Zulassung ließen sich Millionen von Menschen – mehr oder minder freiwillig – behandeln. Seit dem 16. März 2022 gilt in Deutschland bereits eine sogenannte „einrichtungsbezogene Impfpflicht“, die sich anschickt, alles und jeden im Gesundheitswesen zu erfassen und unter der Androhung eines beruflichen Existenzverlustes einer Behandlung zu unterziehen.

Was ist los in diesem Land? Was ist los in diesem einst so sorgsam und empathisch organisierten Gemeinwesen? Was treibt die deutsche Gründlichkeit, plötzlich nicht mehr jedem und jeder gerecht werden zu wollen, sondern alle über einen Kamm zu scheren? Alle einer einheitlichen Therapie unterziehen zu wollen? Den Einzelnen nicht mehr anzusehen, sondern jeden zu impfen nach dem Motto „one size fits all“, unabhängig vom Geschlecht, vom Alter, von der Körpergröße, von der Lebensgeschichte, von der Disposition? Koste es, was es wolle?

In den vergangenen zwei Jahren haben wir praktisch alle etablierten Begrifflichkeiten der einschlägigen Medizin über Bord geworfen und toben atemlos über ein Feld der Neuigkeiten. Ein Virus, das in der Realität bislang nicht isoliert wurde, sondern nur als Rechnermodell – wohl aus dem Jahre 2019, Genaueres weiß man nicht – existiert, wird in Bruchstücken millionen- und milliardenfach mittels eines PCR-Tests gesucht, dessen Ergebnisse ohne jede substanzielle epidemiologische Aussagekraft bleiben, weil sie nicht sauber in statistische Kontexte eingebunden werden. Der Begriff der Pandemie wurde neu definiert, der Begriff der Herdenimmunität auch. Der Begriff der Inzidenz besagt nicht mehr das, was er vor der Pandemie ausdrückte. Wir sprechen von „Impfungen“, ohne dass es sich tatsächlich um Impfungen im herkömmlichen Sinne handelt. Wir nennen das neueste Produkt der Firma Novavax unverdrossen „Totimpfstoff“, obwohl es ein solcher nicht ist. Kritiker, die Einwendungen formulieren oder auch nur unangenehme Fragen stellen, werden als Querdenker verunglimpft, als Aluhüte und Ewiggestrige. Das Wort einzelner Ärzte, die auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken können, gilt weniger als die Ferndiagnosen von Behörden, die den konkreten Patienten, von dem die Rede ist, nie selber sahen. In Exzessen juristischer Dogmenbrüche werden Regeln erlassen, modifiziert, verlängert, außer Kraft gesetzt oder manchmal von Gerichten kassiert. Das Bundesverfassungsgericht hüllt sich weitgehend in Schweigen, Oberverwaltungsgerichte schieben Entscheidungen vor sich her, Verwaltungsrichter verstecken sich hinter der Einschätzungsprärogative einer vermeintlich es besser wissenden Exekutive. Man kenne die Krankheit noch nicht genügend, man wisse nichts über andere Therapien, man blickt nicht über die Landesgrenzen, man gibt sich zufrieden mit Datenwüsten und statistischen Trümmerfeldern. Und dennoch: Je weniger die Staatsgewalten zu wissen erklären, wie es um die Formulierung guter Regeln bestellt zu sein habe, desto rigider wird der Vollzug der unzureichenden Normen.

In einer Lage also, in der praktisch aller Grund schwankt, auf dem man stehen will, schickt sich der Bundestag an, über eine allgemeine Impfpflicht zu debattieren. Ein Virus, das man nicht kenne, das Krankheiten verursache, die noch nicht abzuschätzen seien, gegen das andere Behandlungsmöglichkeiten nicht verfügbar wären und gegen das man – vielleicht – mit neuartigen Impfarzneien gewisse Siege erringen könne, die aber ihrerseits unklar bleiben und dabei Nebenwirkungen von unerfassten Ausmaßen auslösen, ein solches Virus soll gegen oder ohne den Willen der Betroffenen mit bedingt zugelassenen Stoffen unbedingt und mit möglichem gesetzlichen Vollzugszwang bekämpft werden?

Ich habe kürzlich auf einer ärztlichen Fachseite im World Wide Web knapp kommentierend darauf hingewiesen, dass es in meinem ethischen Weltbild unmöglich ist, Bürger gegen deren Willen unbedingt zu zwingen, sich mit einem nur bedingt zugelassenen Therapeutikum behandeln zu lassen. Die Unbedingtheit des Bedingten gesetzlich anzuordnen, schließt sich nach meinem Verständnis begrifflich aus. Mein Kommentar wurde binnen Minuten von dem Moderator gelöscht. Muss ich das verstehen?

Schon heute ist für die Angehörigen des Gesundheitssystems faktisch eine solche Unbedingtheit des Bedingten angeordnet: Sie müssen sich entscheiden, ob sie den experimentellen Wirkstoff in ihren Körper einlassen oder ob sie ihren Beruf gleich aufgeben. Wird man nicht gerade von den Angehörigen dieser Gesundheitsberufe per se erwarten dürfen, dass sie sich die Entscheidung über ein Behandeltwerden oder Nichtbehandeltwerden auf Basis eigener Sachkenntnis schon schwer genug gemacht haben? Warum also gesetzlich in diesem Konflikt nachtreten? Muss ich das verstehen?

Von der heute geltenden Impfpflicht im Gesundheitswesen sollen sich Menschen befreien lassen können, bei denen es eine ärztliche Kontraindikation gegen die Impfarznei gebe. Aus dem Hause des Robert Koch-Instituts verlautet dazu aber, der Kanon möglicher Kontraindikationen sei sehr klein. Krebserkrankungen zum Beispiel oder Multiple Sklerose seien Petitessen, die der Behandlung mit den Experimentalstoffen nicht kontraindizierend entgegenstünden. Woher, frage ich mich, will eine zentrale Medizinbehörde wissen, ob es bei einem einzelnen Menschen – bei einem biochemischen Unikat, einem unwiederholbar einzigartigen Exemplar unserer Spezies – nicht zu Problemen kommen könne? Wenn weder die Hersteller der Stoffe noch auch die Zulassungsbehörden bislang verlässlich abschätzen können, welche Wirkungen und welche Nebenwirkungen von diesen Therapeutika ausgehen, dann ist bereits denkgesetzlich ausgeschlossen, ihre möglichen Kontraindikationen sicher zu bestimmen. Wenn man weder x noch y kennt, dann scheidet aus, die Sicherheit zu haben, dass x plus y jedenfalls zu einem z führe, das kleiner als eins ist.

War es nicht bisher unser medizinethischer Konsens, dass Ärzte ihre Patienten individuell zu diagnostizieren und individuell zu behandeln haben? Haben wir nicht aus guten und besten Gründen medizinrechtliche Hürden dagegen errichtet, dass Patienten wie ein Stück Holz ohne oder gegen deren Willen irgendwelchen medizinischen Maßnahmen unterworfen werden? Gelten diese Regeln des Behandlungsvertrags, des Nürnberger Kodex gar, oder der Respekt vor dem Autonomieprinzip des aufgeklärten Patienten gar nichts mehr? Haben wir gerade jetzt kollektiv die Lehren aus der deutschen Geschichte vergessen? Gerade jetzt, nachdem wir auf internationalen Konferenzen jahrzehntelang die „informierte Zustimmung“ aller Patienten zum völkerrechtlich supranationalen Standard erkoren hatten? Muss ich das verstehen?

Dass das Parlament sich am 7. April 2022 überhaupt nur ernsthaft die Frage vorgelegt hat, ob man Menschen verpflichten könne oder solle, sich mit einer nicht unbedingt zugelassenen Impfarznei zwangsweise therapieren zu lassen, muss auf das Ärgste irritieren. Bedingtes kann nie unbedingt sein! Die Frage stellen nötigte im Gegenteil bereits aus sich heraus, sie zu verneinen. Es darf kein „Vorerst“ geben. Möge das Parlament nie wieder auf die Idee kommen, sich mit dieser Frage zu befassen. Sie markiert ein absolutes medizinethisches Tabu.

