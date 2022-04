Gemeinschaft versus Vereinzelung Monströse Monotonie

14. April 2022

Über die Vernichtung der Vielfalt

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Ohne Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen Wasser und Land wäre die Welt „wüst und leer“. Finsternis würde herrschen. Chaos. Natur und Leben wären Unmöglichkeiten. Während dies den meisten einleuchtet und man es für die Natur akzeptiert, weigert man sich anzuerkennen oder überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass genau dasselbe auch für das menschliche Leben und Zusammenleben gilt: Wo es keine klar erkennbaren Unterschiede gäbe, existierte auch keine Kultur. Weder verschiedene, sich klar unterscheidende Kulturen noch die einzelne Gesellschaft mit im Inneren charakterisierenden Ordnungen und Strukturen. Wir wären bloß eine Masse, der Einzelne ein Massenpartikel und mit großer Wahrscheinlichkeit langfristig nicht überlebensfähig. Die charakteristische Kultur innerhalb einer Paarbeziehung, einer Familie, einer Firma wären nicht denkbar – es gäbe sie nicht. Und es gäbe keine Ehe, keine Familien, keine Firmen und auch keine Gemeinwesen im Sinn einer Gemeinde oder Nation mehr. Es herrschte das Chaos eines erschreckenden Grau-in-Grau, eine antinatürliche, ja, perverse Monotonie, die die Wüste und Leere der vorschöpferischen Urzeit an Monstrosität noch überbieten würde.

Es ist einer der am besten lebendig erhaltenen und gehegten Mythen, einen solchen Zustand des Chaos mit Anarchie gleichzusetzen Das könnte falscher gar nicht sein. Eine anarchistische Gesellschaft ist mitnichten unterschieds-, sondern nur herrschaftslos. Auch sie gedeiht nicht durch Abwesenheit von Ordnung, sondern eben gerade durch die spontane und natürliche Ordnung, die ausschließlich dank Unterschieden funktionaler und hierarchischer Art entsteht. Kurz: Es ist die Monstrosität der Gleichheit, die zum Chaos führt, und nicht die Abwesenheit von Herrschaft.

Vor diesem Hintergrund sind drei Punkte bedenkenswert. Erstens: Unter den Schlagworten der Buntheit, der Inklusion und der Offenheit ist solche zu Chaos führende Vernichtung der Unterschiede und damit auch Vernichtung der Vielfalt heute politisches Programm. Die mannigfaltigen positiven und langfristigen Tauschbeziehungen, die jede Institution und damit eine Kultur konstituieren – sei es eine Ehe, die Erziehung der Kinder, die Fürsorge für Alte und Schwache, der Familienverband, die Geschäftsbeziehungen oder der Diskurs –, werden entweder auf eine Weise verunglimpft, die im Sinn des Klassenkampfs nahelegt, sie seien nicht ein Tausch, sondern Einrichtungen der Unterdrückung. Oder aber es wird nahegelegt, der Mensch werde freier, wenn man die Direktheit zwischen den Beteiligten überbrücke und einen Dritten, Neutralen – den Staat – als Mediator, Gerechtigkeits- und Gleichheitsgarant zwischen den am Tausch Beteiligten schalte. Dass damit der direkte Austausch unterbunden, Kooperation verhindert, jede Langfristigkeit durch die Diktatur des Situativen verdrängt werden, die Beteiligten vereinzeln und der ursprüngliche Tausch so erst recht zu einem Kampf wird – nämlich um die Gunst des Mediators –, fällt dabei nicht weiter auf. Am Ende einer solchen Entwicklung steht aber nicht wie postuliert die Hyperindividualität zur Freiheit mündiger Menschen, sondern der Hypernarzissmus parasitärer und unkultivierter Kindermenschen, die bindungsunfähig und verantwortungsscheu für alles zum Mediator rennen, um zu fordern, was sie im direkten Austausch nie zu fordern wagen würden. Das Handeln und Wirken solcher Menschen weist den Freiheitsgrad von Instantnudeln auf: Reiz – Reaktion – fertig. Das aber ist bis auf die Interpretation biologistischer Merkmale, an deren Ende 5.000 gefühlte Ethnien und eine unendliche Anzahl gefühlter Geschlechter steht, nicht bunt und erst recht nicht stabil: Es ist die monströse und widernatürliche Uniformität einer hochgradig instabilen und damit manipulierbaren Masse, die gerade so viel Halt hat wie Wasser in einem Glas.

Zweitens: Der ultimative weltliche „Gleichmacher“ ist der Tod. Er fegt jeden Unterschied hinweg. Vor ihm gibt es keine funktionalen und hierarchischen Differenzen mehr. Arm und Reich, Alt und Jung, Gebildete und Ungebildete sind vor ihm gleich. Krisen, die das Potenzial von Krankheit, Tod, Elend und Armut mit sich bringen, haben denselben Effekt: Ihrer Gefahr für Leib und Gut und Leben steht der größte Teil der Menschen unterschiedslos gegenüber. Diese Gleichheit in der Gefährdung kann den oben geschilderten Prozess der Vereinzelung durch die Vernichtung von Unterschieden auch in einer Gemeinschaft mit starken Institutionen auslösen. Die sogenannte Pandemie, die hier im Westen auf bereits stark vereinzelte Gesellschaften traf, hat dies innerhalb kürzester Zeit mehr als deutlich gezeigt: Staatliche Institutionen wie Schulen, Universitäten und so weiter wurden geschlossen und waren damit nicht mehr da. Freundschaften gehen auseinander. Familien und Ehen zerbrechen. Firmen gehen pleite. Jedes Mitgefühl bleibt auf der Strecke, weil Mitgefühl als gefährlich gilt. Tausch und Austausch beschränken sich im positiven Sinn auf das Notwendigste, während der negative Austausch – Anschuldigungen, Drohungen, Respektlosigkeit, Beleidigung – überhandnimmt. Jeder kämpft für sich – und heute zusätzlich noch um die Gunst des mittlerweile etablierten Allvermittlers und Allretters Staat. Mehr Manipulationspotenzial als heute war wohl selten vorhanden.

Und drittens schließlich das vielleicht Fatalste: Die Vereinzelung, die aus einer Gemeinschaft eine Masse und aus dem Einzelnen einen Massenpartikel macht, ist der perfekte Nährboden für das, was René Girard in seinem Buch „Der Sündenbock“ Verfolgung nennt. Die unterschiedslose und vereinzelte Gemeinschaft ist, wie oben geschildert, widernatürlich. Widernatürlichkeit aber macht Angst. Heute macht sie den meisten meiner Meinung nach nur deshalb (noch) nicht Angst, weil wir uns auf die trügerischen Pfeiler des Staatlichen stützen, an das die Vermittlung fast jeder Form des Tauschs ausgelagert wurde und das eine stabile Ordnung suggeriert. In Wahrheit sind wir längst eines großen Teils stabiler Ordnung verlustig gegangen, und ohne den Zwang des Staatlichen würde komplettes Durcheinander herrschen. Lebensbedrohliche Krisen – egal, ob echt oder bloß geglaubt – wirken hier verdeutlichend und verstärkend. Es herrschen Ohnmacht und Angst, und das Ziel der Millionen von Einzelnen, hochgradig Manipulierbaren ist das Ende der Angst durch die Beseitigung der Bedrohung. Eine Art Nach-uns-die-Sintflut-Mindset, in dem Widersprüchlichkeiten nicht mehr wahrgenommen werden, nimmt überhand und ist zu allem bereit. Wo nun der Allvermittler Staat in einer solchen Situation auf etwas oder jemanden zeigt oder wo meinungsbildende Institutionen eine These oder auch nur ein Gerücht in Umlauf bringen, das den vermeintlich Schuldigen beziehungsweise Gefährder zu identifizieren vorgibt, sind der Verfolgung Tür und Tor geöffnet, der „Brunnenvergifter-Mechanismus“ wird in Gang gesetzt, die Masse wird zum Mob. Es ist dabei völlig unerheblich, ob es die Juden sind, die Christen, die Ungeimpften oder die Putinisten – der Mechanismus bleibt derselbe. Das Potenzial des Ausuferns in Gewalt auch.

Wer unter solchen Entwicklungen und der Eskalation leidet, ist klar: Es sind die Menschen, die der Gemeinschaft, des Sozialen und damit jeder Ordnung, jeden Halts und jeder Mitmenschlichkeit verlustig gehen, bis hin zu Zerstörung und Selbstzerstörung. Wer von der organisierten Vernichtung von Unterschieden, von der „Buntheit“ genannten Uniformisierung, von Krisen und Kriegen, von der Vereinzelung und damit von der Abschaffung jeder Kultur profitiert, liegt ebenso auf der Hand: Es sind jene, die sie organisieren, indem sie behaupten, Geschlecht sei Gefühl, Familie sei etwas beliebig und wechselnd „Patchbares“, Ehe ein Event, eine spezifisch französische oder italienische Kultur eine Wahnidee und nicht real, Männlichkeit toxisch, Lohn etwas, das sich nicht an unterscheidbarer Leistung, sondern an Anwesenheit und Vorhandensein eines Pulses bemesse, und Gemeinschaft und Soziales sei nicht unvergleichliche Kultur des Tauschs, sondern eine Veranstaltung der Moral. Es sind jene, die die Verkohlung der Welt innerhalb von wenigen Jahren modellieren und Panik schüren, die Millionen von Toten prophezeien und die der Gesellschaft ein Ende der Angst und Erlösung versprechen, wenn sie nur die richtigen verfolge und ausschließe.