Ukraine-Krieg Gestatten, Wladimir Putin …

13. April 2022

… Erfinder der Inflation …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ist es nicht bemerkenswert, in welch ziemlich offensichtlicher Manier die Schuld für die erwartbaren Resultate einer größenwahnsinnigen technokratischen Geldpolitik nun allein auf einen einzigen Verursacher geschoben werden soll? In diesem Fall auf „Russland“ beziehungsweise Putin. So postete zum Beispiel die „Tagesschau“ am 8. April auf Facebook ein Foto leerer Supermarktregale. Oben auf dem Foto: „Lebensmittel weltweit teuer wie nie“. Unten folgte dann gewohnt dezentes Nudging: „Vor allem wegen des Krieges in der Ukraine“.

„Vor allem“? Das ist natürlich ganz großer Quatsch. Als wäre die Ukraine der einzige und größte Lebensmittellieferant der Welt. Es ist eine Binsenweisheit, dass jeder Krieg natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen hat. Das war schon immer so und gilt auch für den Ukraine-Krieg. Er dient dabei sicher als eine Art „Katalysator“, man könnte auch sagen – interessanterweise ganz ähnlich wie die „Corona-Politik“ – als Brandbeschleuniger. Nämlich einer Entwicklung, die lange vor den ersten Berichten über den russischen Einmarsch in der Ukraine einsetzte und deren bedenkliche Resultate tatsächlich absehbar waren. Es sei noch einmal wiederholt, dass sich schon vor „Corona“ die Meldungen der Presse über eine möglicherweise bald bevorstehende Rezession auffällig häuften. Kaum trat diese ein (übrigens zeitgleich mit „Corona“, doch dies nur nebenbei bemerkt), bläuten die (irre-) führenden Mainstreammedien ihren Lesern ein, es handele sich um die „Corona-Rezession“.

Wenn es noch irgendeines schlagkräftigen Beweises bedurft hätte, dass dieser Krieg auch der Verschleierung globalistischer Agenden dienen soll, so lieferte ihn Bundesagrarminister Cem Özdemir. Zitat: „Putin benutzt die Verknappung von Getreide als Waffe. Er will, dass bei uns die Preise steigen und anderswo, in den ärmsten Ländern der Welt, der Hunger zunimmt. Mit dieser perfiden Strategie nimmt er weltweit Menschen als Geiseln“ (zitiert nach einem Facebook-Posting der „Tagesschau“).

Das ist eine Lüge, denn das ist nicht „Putins Strategie“, sondern generell eine globalistische, nämlich diejenige des sogenannten „Build Back Better“ und „Großen Reset“. Autor Dr. John Coleman schrieb dazu bereits 1991, die Menschheit solle durch begrenzte Kriege (!), künstlich ausgelöste Epidemien fataler, schnellwirkender Krankheiten und Aushungerung in eine „Neue Weltordnung“, heuer „Neues Normal“ genannt, überführt werden. Coleman schrieb ferner, es sei geplant, Energie (!), Nahrung (!)und Wasser für Nichtmitglieder der Elite auf „Subsistenz-Niveau“ zu halten.

Die Website „OffGuardian“ wies in Teil 27 ihrer Artikelreihe „Diese Woche im neuen Normal“ (vom 10. April 2022) auf diesen Zusammenhang hin: „Ein neuer Bericht wurde veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Menschen in Europa Putin am besten ‚schaden‘ könnten, wenn sie weniger Öl und Gas verbrauchen. Der Bericht mit dem Titel ‚Switch off Putin‘ geht sogar so weit, eine Energierationierung vorzuschlagen, die das Einstellen des Thermostaten auf über 18 Grad verbietet, private Autos aus den Städten verbannt und alle innereuropäischen Flüge einstellt. In dem Bericht des ‚Guardian‘ wird auch vorgeschlagen, weniger Fleisch zu essen. Weniger fliegen. Weniger Auto fahren. Esst weniger Fleisch. Lebt wie Bettler.“

In zehn Jahren werden Sie nichts besitzen, und es wird Sie glücklich machen…

Wie offensichtlich kann es eigentlich noch werden?

Wie eingangs bereits erwähnt, wird dieser Krieg auch als Vorwand genommen, um sämtliche Verantwortung für die Folgen einer geschichtlich beispiellosen Geldmengenexpansion (nicht erst, aber spätestens seit 2008) einfach einem einzelnen Akteur anzulasten. Die Presse phantasierte dabei stets von „Konjunktur“- oder „Stimulus“-Paketen, bei denen es sich in Wahrheit um die rücksichtslose Öffnung von Falschgeldschleusen zur Flutung („Stützung“) der Märkte mit Fiatflatulenzen handelte. Wer so argumentiert und auf diesen geschichtlichen „Vorlauf“ hinweist, der natürlich vergessen werden soll, gilt heuer sofort als „Putinversteher“ oder „Kreml-Agent“. Doch warum „natürlich“? Dazu gleich mehr.

Sollte jeder, der auf den Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Inflation hinweist, ein russischer Agent sein, dürfte der 1932 geborene Investor Julian Robertson wohl auch auf der Gehaltsliste Moskaus gestanden haben. Und das schon 2005. Denn in diesem Jahr sprach Robertson, der an der Wall Street auch als „Never been wrong Robertson“ bezeichnet wurde, da er mit seinen Prognosen eine erstaunlich hohe Trefferquote erzielte, eine bemerkenswerte Warnung aus. In einem Interview mit dem Sender CNBC warf er den Zentralbanken vor, „die Weltwirtschaft durch Re-Inflationierung wiederaufzublasen, wobei eine in der Wirtschaftsgeschichte des Planeten nie da gewesene Inflationsspirale geschaffen wird“. Ferner sagte Robertson: „[Sie haben] jetzt ihre Macht und ihr Geld auf diesem Planeten in das maximal mögliche Maß der Ausdehnung gebracht. Die Nettoliquidität der gesamten Welt, also der Netto-Free-Cash-Flow, befindet sich jetzt bereits im negativen Bereich. Der Planet sinkt nicht nur in ein Meer aus roter Tinte, er wurde bereits versenkt. Die Leute begreifen es aber derzeit noch nicht.“

Dies nur zur Verdeutlichung, dass es faktisch falsch ist, ein einzelnes Männlein im Kreml vollumfänglich für Probleme verantwortlich machen zu wollen, deren ursächliche Vorgeschichte sich nicht einfach auf einen 2022 begonnen Krieg reduzieren lässt. Robertson war auch nicht der Einzige, der vor den Folgen dieser Geldpolitik warnte. Es gab zahlreiche andere warnende Stimmen – die jedoch routinemäßig als „Untergangspropheten“ oder Spinner belächelt wurden.

Nun zur Antwort auf die Frage, warum der krampfhafte Versuch, dieser Vorgeschichte vergessen machen zu wollen, gar nicht verwundern kann. Sie lautet: weil die betreffende Geldpolitik von denselben Zentralbanken betrieben wurde, die ihre Macht nicht nur erhalten, sondern in Zukunft sogar ausbauen wollen – nämlich durch Einführung der „CBDC“ (Central Bank Digital Currency, digitale Zentralbankwährung). Aus ihrer Sicht ist es – natürlich! – schlicht optimal, die Bürgen durch die Falschbehauptung, der Krieg oder Putin sei die eigentliche Ursache, davon abzuhalten zu können, genau die richtigen Fragen zu stellen, also solche nach Struktur und Organisation des Geldsystems. In ganz einfachen Worten: Würde eine breite Masse der Bevölkerung endlich verstehen, dass es am Geldsystem und an der Geldpolitik dieser Zentralbanken liegt, wäre der Ruf dieser Institutionen ruiniert. Das Vertrauen wäre vollends dahin.

Die Technokraten wollen die Zügel aber in der Hand behalten. Agustín Carstens, „General Manager“ der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, sagte in einem Livestream des IWF im Jahre 2020 (Hervorhebung durch mich): „Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein verwendet, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein verwendet. Der Hauptunterschied zur CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

Noch deutlicher hätte er sich kaum ausdrücken können. Es geht um vollständige Kontrolle.

Ich hingegen halte es lieber mit Prof. Dr. Richard A. Werner, der in seiner sehr lesenswerten Arbeit mit dem Titel „Können Banken individuell Geld aus dem Nichts erschaffen? Die Theorien und die empirischen Beweise“ als Fazit schreibt: „Nach Ansicht des Autors, der sich auf mehr als dreiundzwanzig Jahre Forschung zu diesem Thema stützt, ist es am sichersten, dafür zu sorgen, dass die gewaltige Macht der Geldschöpfung direkt an diejenigen zurückgegeben wird, denen sie zusteht: an die einfachen Menschen und nicht an Technokraten.“

Und das ist nicht die einzige Agenda, die durch diesen Krieg – getreu der Devise „Never let a good crisis go to waste“ – beschleunigt zu werden scheint. Auch die Abkehr von fossilen Energieträgern und die Hinwendung zu sogenannten „erneuerbaren“ Energien soll nun weiter Fahrt aufnehmen. Auch diese Politik aber – bekannt als „Agenda 2030“ („SDGs“, Sustainable Development Goals, Ziele für nachhaltige Entwicklung), die sich mit dem „Großen Reset“ überschneidet, war ebenfalls schon lange vor dem Ukraine-Krieg und auch schon vor „Corona“ beschlossene Sache.

Was die unter ähnlichen Vorwänden versuchte weitere Beschneidung bürgerlicher Freiheiten betrifft, können die „prorussischen Demonstrationen“ als anschauliches Beispiel dienen. Offiziell wird behauptet, man „müsse“ dabei gegen „gefährliche Falschinformationen“ vorgehen. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wer denn nun genau definiert, was angeblich Falschinformationen sind.

Rechtsanwalt und Autor Michael Lesher wies in einem Artikel vom 9. April 2022 („Ukraine: Eine neue Schlacht im alten Krieg des ‚Neuen Normal‘“, veröffentlicht beim „OffGuardian“) darauf hin: „Jetzt beginnt der Glanz der Covid-Geschichte zu verblassen. Gibt es eine bessere Möglichkeit, das Ablenkungsmanöver fortzusetzen, als mit Kriegshysterie? […] Vor zwei Jahren hat unsere herrschende Klasse begonnen, unsere Freiheiten unter dem Vorwand der ‚Gesundheitsregulierung‘ zu beschneiden. Die Kriegspropaganda ist das perfekte Mittel, um diese demokratiezerstörende Kampagne wiederzubeleben und sogar zu intensivieren. […] Die Falschheit der Darstellung der amerikanischen Regierung über den Krieg in der Ukraine anzuerkennen, ist nicht dasselbe, wie jede Aktion von Wladimir Putin zu billigen. Und es ist auch nicht irrational zu bemerken, dass verschiedene Deckmäntelchen für dieselbe Art von politischem Missbrauch herhalten können.“

Damit wollte ich diesen Beitrag eigentlich beschließen, möchte angesichts des zügellosen Kriegsgeschreis aber noch eine Bitte an die Leserschaft richten: Sollte irgendjemand von Ihnen tatsächlich über forensisch hieb- und stichfeste Beweise für die behauptete Schuld der russischen Seite an den Taten in Butscha oder Kramatorsk haben, bitte ich darum, sie mir über die Mail-Adresse meiner Website zukommen zu lassen. Bislang habe ich nämlich noch keine gesehen. Aufgrund der extrem hohen „Schlagzahl“ der täglichen Meldungen zum Krieg kann es natürlich sein, dass ich nicht auf dem neuesten Stand bin. Vielleicht habe ich ja etwas übersehen. Ich bin jedoch nicht der Einzige, der die Behauptungen hiesiger Politiker und Medien in Zweifel zieht.

So sagte zum Beispiel der ehemalige Botschafter Jack Matlock, Amerikas letzter Vertreter in der alten Sowjetunion vor deren Zusammenbruch im Jahr 1991, der für die Regierungen Ronald Reagans und George H. W. Bushs tätig war, in einem Interview mit CNN: „Erstens wissen wir nicht genau, was in Butscha wirklich passiert ist, und zweitens gibt es keine Beweise dafür, dass Moskau die Schuld trägt.“

Ähnlicher Meinung ist Scott Ritter. Ritter, ehemals Geheimdienstoffizier des United States Marine Corps und Waffeninspekteur der Vereinten Nationen, schreibt: „Die Verbindung zwischen den Toten und dem russischen Militär wurde sofort hergestellt, ohne dass es dafür irgendwelche faktenbasierten Daten gab, und fand anschließend in allen Medien – sowohl in den Mainstream-Medien als auch in den sozialen Medien – ein Echo. Jeder, der es wagte, das etablierte ‚Russland war’s‘-Narrativ infrage zu stellen, wurde niedergeschrien und als ‚russischer Handlanger‘ oder Schlimmeres abgetan. […] Dass diese Schlussfolgerungen das Nebenprodukt einer Massenhysterie sind, ist nebensächlich – warum sollte man versuchen, objektiv zu sein, wenn das Narrativ zu jedem Stereotyp passt, das zuvor von denselben Leuten, die heute die Butscha-Geschichte nachplappern, sorgfältig zusammengestellt worden war. Die soziale ‚Vorkonditionierung‘ eines Publikums, das an kritisches Denken nicht gewöhnt ist, ist ein wesentlicher Schritt, um dieses Publikum dazu zu bringen, alles, was ihm vorgesetzt wird, für bare Münze zu nehmen – unabhängig davon, wie ungeheuerlich die Fakten der Geschichte die Glaubwürdigkeit strapazieren. […] Die Wahrheit über das, was in Butscha geschehen ist, liegt da draußen und wartet darauf, entdeckt zu werden. Leider scheint diese Wahrheit für diejenigen, die in der Lage sind, ihr durch eine forensische Untersuchung vor Ort energisch nachzugehen, unbequem zu sein.“

Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht darum, irgendetwas sicher nachzuweisen, sondern womöglich nur um die Aufrechterhaltung eines gewissen Lärmpegels, durch den sich die Umbauarbeiten für eine „Neue Weltordnung“ übertönen lassen.

Bis nächste Woche.