Das Scheitern der Impfpflicht im Bundestag Die Impfpflicht ist vom Tisch – vorerst

09. April 2022

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Für viele ein Grund zur Freude. Auch ich habe mich über den Ausgang der Abstimmungen gefreut – jedoch mit einem sehr faden Beigeschmack, den ich in diesem Beitrag gerne etwas genauer beschreiben möchte.

Mein Problem liegt etwas tiefer. Ich stelle mir die Frage, wie es überhaupt möglich sein kann, dass sogenannte Volksvertreter in Berlin sitzen und ernsthaft darüber nachdenken, Menschen zu einem medizinischen Eingriff zu zwingen. Der Fakt, ein solches Vorhaben überhaupt zu debattieren, ist für mich schon weit über das Ziel hinausgeschossen. Wie weit kann sich eine Gesellschaft von Freiheit und verantwortungsvollem Handeln entfernen? Ich hätte dies vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten, und daher gibt es für mich auch keinen Grund zu jubeln. Allein die Idee, einen nicht erprobten Impfstoff, bei dem nicht klar ist, wie viel Nutzen er bringt, geschweige denn alle Risiken und Nebenwirkungen transparent kommuniziert werden, der gesamten Bevölkerung unter Androhung von Strafe aufzuzwängen, ist an verantwortungsloser Übergriffigkeit kaum zu überbieten. Eine Gesellschaft, in der diese Art von Eingriff in die Unversehrtheit des Körpers, in die Selbstbestimmung und in die individuelle Freiheit so leichtfertig hingenommen wird – in so einer Gesellschaft möchte ich eigentlich nicht leben.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor Jahren noch vor Gen-Mais gewarnt wurde. Die Folgen für den menschlichen Organismus seien nicht abzusehen. Manche sogenannten „grünen Landwirte“ hatten bereits Angst, wenn genmanipuliertes Saatgut im Nachbarfeld ausgebracht wurde. Und das nicht zu Unrecht, wie ich finde – aber dies ist ein anderes Thema. Heute wird ganz ohne Skrupel in Politik, Medien und auch in den Wohnzimmern der Republik über eine Impfpflicht gesprochen, als sei dies eine ganz normale Sache. Was kommt dann als Nächstes? Der Phantasie sind da keine Grenzen mehr gesetzt, und ich denke an einen Zwang zur gesunden Ernährung, an die Pflicht zur Rettung des Klimas oder gar an eine Ritalin-Pflicht, um das Schulsystem zu entlasten.

Um es auf den Punkt zu bringen: Meiner Meinung nach ist es ein absolutes Armutszeugnis, wenn erwachsene Menschen über eine Impfpflicht diskutieren und dabei nicht merken, wie weit sie sich schon vom friedvollen gemeinsamen Leben verabschiedet haben. Mich wundert es da auch nicht, dass die Hetze gegen Russen nun wieder so salonfähig geworden ist und man sich darüber unterhält, ob ein Hollywoodstar bei der Oscar-Verleihung eine Ohrfeige verteilen darf, da er sich und die Ehre seiner Frau verletzt sieht. Wo sind wir nur gelandet, wenn Gewalt als Reaktion auf eine Beleidigung gesellschaftsfähig geworden ist? In meiner kleinen Welt hätte jeder, der auch nur im Ansatz an eine Impf- oder Maskenpflicht dächte und diese zur Diskussion brächte, eine ordentliche Standpauke verdient. Ganz nach dem Motto: Hast du damals in er Schule nicht aufgepasst? Was passiert, wenn Menschen blind einer Autorität folgen und sich es herausnehmen, andere Menschen aufgrund einer individuellen medizinischen Entscheidung zu diskriminieren?

Meiner Auffassung nach öffnet sich in diesem Moment eine Büchse der Pandora, die von machtgeilen, menschenverachtenden Psychopathen schamlos ausgenutzt und sicherlich nicht so einfach wieder aus der Hand gegeben wird. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass Minister aller Art schon für viel geringere Fehltritte aus dem Amt gefegt worden sind. Doch heute hat es den Anschein, als werde man für Menschenfeindlichkeit und kriminelle Energie noch von seinen Wählern belohnt.

Der Gedanke an einen fehlgeleiteten ungebildeten Politiker, der sich dann im Rausch der Macht zu so einem Irrsinn wie einer Impfpflicht verleiten lässt, mag für mich sogar nachvollziehbar sein. Der Gedanke an einen Familienvater oder eine Mutter, die, ebenso von Medien und Propaganda getrieben, beim Abendbrot das Konzept einer Impfpflicht verteidigt, ruft einen Schauder hervor und hinterlässt ein sehr unwohles Gefühl in mir.