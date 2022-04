Bitte kommentieren Freiheit, wofür überhaupt?

08. April 2022

Jetzt sind Sie und Ihre Vorstellungen gefragt

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

ich wende mich heute an Sie, um mal etwas Neues zu probieren. Denn ich bin neugierig. Enorm neugierig. Und zwar auf die Frage, wofür Sie eigentlich mehr Freiheit wollen. Und ich meine ganz bewusst wofür und nicht warum, denn ich glaube, das Warum schon zu kennen: aus einer tiefen moralischen Abneigung gegen Gewalt heraus.

Aber wofür? Was genau erwarten Sie für sich persönlich von der Freiheit? Welches Leben würden Sie im Libertarismus führen? Wie stellen Sie sich die Gesellschaft, in der Sie leben werden, vor, wenn dereinst der Staat gestürzt oder gefallen sein wird?

Und diese Frage erscheint mir keineswegs banal. Denn die meisten Libertären kämpfen ja nicht nur einfach für die Freiheit aller zu allem und begnügen sich damit. Wir sind ja keine unbeschriebenen Blätter. Der streng christliche Libertäre wird meiner Erfahrung nach beispielsweise nicht von dem Wunsch angetrieben, Abtreibungen, gentechnologische Geschlechtsumwandlungen oder atheistische Privatstädte in der libertären Gesellschaft zu ermöglichen. Dass genau das trotzdem passieren könnte, ist für ihn im besten Falle wohl eine Art freiheitlicher Beifang, im schlimmsten Fall ein schwerer und kaum erträglicher Preis.

Natürlich mögen jetzt manche (nicht zu Unrecht) einwerfen: Das wird dann der Markt entscheiden. Wer sollte das heute schon sagen können? Sie haben mit diesem Einwurf natürlich einen Punkt, aber ich vermute, selbst jene haben tief in sich zumindest irgendeine Vorstellung davon, wie sie in dieser freien Gesellschaft gerne leben wollten.

Gerade, da ich in dieser Kolumne so oft über Kultur schreibe und darüber, wie man Menschen für die Freiheit gewinnen kann, erscheint mir diese Frage so überragend relevant. So relevant, dass ich mich quasi zu einer Kolumne mit expliziter Publikumsbeteiligung entschieden habe – nachdem ich bislang die Kommentarspalte sträflich vernachlässigt habe. Denn unsere Vision eines besseren Lebens sagt viel über uns aus. Über unsere Werte, Prioritäten und Vorstellungen von der Welt.

Und sie zu kennen, ist wertvoll, um andere von der Freiheit zu überzeugen, weil wir dann diese Werte auch in ihnen gezielt ansprechen können. Es ist auch ganz persönlich wertvoll, denn wenn wir uns bewusst machen, was wir von der Freiheit erwarten, gewinnen wir nicht zuletzt Selbstgewissheit und Klarheit über unser Denken und Handeln.

Ich selbst zum Beispiel denke, dass ich manch einen von Ihnen in den letzten Kolumnen mal hier oder da vor den Kopf gestoßen habe, da ich zwar genau wie Sie für die Freiheit bin, aber mir vielleicht etwas anderes von ihr verspreche.

Um das kurz auszuführen und sozusagen meine persönliche Antwort auf das Wofür zu geben: Ich habe schon länger den Eindruck, dass viele Libertäre Größe eher unsympathisch finden. „Big Buisness“, „Big Media“, „Big Pharma“ und so weiter sind, wie ich denke, nicht ohne Grund in den Texten der ef zumeist Negativbegriffe, und Kleinstaaterei ist oft eine Wunschvorstellung. Die Hoffnung ist, meinem Eindruck nach, dass auf einem freien Markt diese Tendenz zur „übermenschlichen“ und „unüberschaubaren“ Größe verschwinden möge.

Bei mir verhält es sich genau andersherum: Ich möchte die radikale Freiheit, um eine radikale Gesellschaft zu erhalten. Ich möchte sie, um zu sehen, wie sich Menschen zu „übermenschlicher“ Größe aufschwingen. Wie sie mittels Gentechnologie ihre biologischen Grenzen sprengen, wie sie alte und kleine Dörfer durch Metropolen und Wolkenkratzer ersetzen, wie sie mit Geoengineering die Erdoberfläche formen und mit Terraforming den Mars bewohnbar machen. Ich möchte mehr Unternehmer, die absurd riesige Konzerne aufbauen und zu denen ganze Generationen von jungen Menschen so aufschauen, wie sie heute zu Elon Musk aufschauen.

Anders formuliert: Ich wünsche mir den minimalen Staat nicht, um dadurch eine alte Normalität wiederherzustellen, um mein Vermögen vor Inflation zu schützen (auch wenn das ein netter Nebeneffekt ist), um Traditionen oder eine spezifisch deutsche Kultur zu erhalten. Nicht für ein Nachbarschaftsidyll in der Vorstadt, sondern um das absolut Höchste zu sehen, zu dem Menschen fähig sind. Und genau dafür möchte ich so leidenschaftlich den vielleicht größten Bremsklotz der Weltgeschichte aus dem Weg räumen.

Ist es nun bei Ihnen genauso oder reizt Sie am Libertarismus gerade die Aussicht, endlich wieder normal leben zu können? Und falls ja, was genau ist Ihr „Normal“? Erträumen Sie sich die freie Gesellschaft, weil Sie auf eine pazifistische Harmonie hoffen oder darauf, sich in einem leidenschaftlichen und unerbittlichen Wettbewerb zu beweisen? Denken Sie an Dörfer oder an Großstädte, an die Bibel oder an die Gentechnik, an ausschweifenden Hedonismus oder an eiserne Disziplin, an sexuelle Freizügigkeit oder strenge Sittsamkeit, Kind oder Karriere? Was ist Ihre ganz persönliche Vorstellung?

Bitte nehmen Sie sich die zwei, drei Minuten, dies in die Kommentare zu schreiben. Für meine Neugier, für die Neugier vieler anderer und für Ihre eigene Gewissheit.