Basis einer funktionierenden Gemeinschaft Der große Tausch

07. April 2022

Staat agiert als Verhinderer

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Alles Zwischenmenschliche, jede Gemeinschaft – egal, ob Familie oder Freigemeinde – gründet auf einer einzigen Sache: Tausch. Vom ersten Hallo und Händedruck bis hin zum Handel mit Gütern – es ist immer Tausch. Austausch. Auch dann, wenn er nicht mehr bewusst als solcher wahrgenommen wird oder aus Gründen der „Moral“ oder des „Gefühls“ wahrgenommen werden will. Eine Heirat ist ebenso ein Tausch wie eine Anstellung. Ein Gespräch ebenso wie ein Kauf oder ein Fest. Eine Familiengründung ebenso wie ein Geschäftsprojekt. Menschen tun sich für eine kurze oder für eine längere Zeit zusammen, weil sie sich etwas zu geben haben. Es gibt keinen anderen Grund, zu interagieren. Solche Interaktion kann positiv sein, wie in den oben angeführten Beispielen, aber auch negativ. Negativ sind Beleidigung, Gewalt, Verrat, Betrug, Rache. Das einzige Zwischenmenschliche, das nicht in die Kategorie des Tauschs fällt, ist Zwang. Es gibt also Tausch oder Zwang – ein Drittes ist nicht denkbar.

Wer also nach „der Gesellschaft“ fragt, nach ihrer Beschaffenheit und Widerstandskraft in Krisen, der muss nach der Qualität des Tauschs beziehungsweise der Tauschbeziehungen fragen. Und es gilt logischerweise: Was positive und langfristige Tauschbeziehungen fördert, minimiert den negativen Tausch und steigert die Qualität des Zusammenlebens und umgekehrt: Was den positiven Tausch behindert oder verhindert, fördert den negativen und in der Regel viel unmittelbareren Tausch und schädigt eine Gemeinschaft.

Es ist meiner Meinung nach nicht übertrieben zu sagen, dass positive Tauschabsichten und ein gemeinsamer Werte- und Regelkanon die Basis fast jeder Gemeinschaft bilden. Es ist nicht ratsam, einen Partner zu heiraten und mit ihm eine Familie zu gründen, wenn man seine Einstellungen und Werte nicht teilt. Die wenigsten Eltern würden ihre Kinder freiwillig auf eine Schule schicken, die Inhalte vermittelt, die sie zutiefst ablehnen. Und keiner sucht Geschäftsbeziehungen mit Dieben und Betrügern. Damit wird deutlich, dass Tausch dreier Komponenten bedarf: der Regeln, der Freiwilligkeit und des Eigentums. Werden diese gesichert und gefördert, wird der positive Tausch gefördert und damit die Gemeinschaft.

Für jeden Tausch gilt: Je persönlicher und langfristiger er angelegt ist, umso tragfähiger ist er und umso „gesünder“ ist die Gemeinschaft. Das gilt für Geschäftsbeziehungen (Stammkundschaft) ebenso wie für Generationen (Generationen-„Vertrag“). Auf Mittelsmänner beziehungsweise indirekten Tausch wird, obwohl es auf den ersten Blick wie ein Umweg aussieht, aus Effizienzgründen zurückgegriffen. Je größer und arbeitsteiliger die Gemeinschaft wird, umso gefragter sind Experten mit Spezialkenntnissen. Die Beziehung der am Tausch Beteiligten zueinander ist zwar indirekt, jene zum Experten aber direkt.

Zur Sicherung der Regeln, des Eigentums und der Freiheit/Freiwilligkeit wurden schon sehr früh (Bibel, Buch der „Richter“) Menschen ausgewählt, die, als quasi „neutrales“ Außerhalb, einen sichernden Rahmen um die Gemeinschaft bildeten und als „go between“ Streitigkeiten in der Gemeinschaft schlichteten. Ihre exekutiven (inklusive militärischen) und judikativen Aufgaben waren lange vor dem Staatsbegriff die eines Minimal- oder Nachtwächterstaates, mit dem Ziel der Förderung des positiven und der Verhinderung des negativen Tauschs und damit des Schutzes und des Bestandes der Gemeinschaft. Aber auch das war eine Form des Tauschs: Speziell daran war einzig die Tatsache, dass die Menschen der Gemeinschaft gemeinsam eine Tauschpartei repräsentierten und die Ausgewählten die andere. Von der Gemeinschaft wurde Unterhalt erwartet, von den Ausgewählten Erfüllung ihrer definierten Aufgabe. Die Nichterfüllung dieser Aufgabe – durch Faulheit, Feigheit, Vorteilsnahme und Korruption – machte aus diesem auf lange Sicht angelegten positiven Tausch einen auf Kurzfristigkeit ausgerichteten negativen und schädigte die Gemeinschaft bis hin zu ihrem Zerfall.

Was aus dieser Institution des Schutzes und der Förderung des Tauschs geworden ist, kann man heute in eindrücklicher Weise sehen: Über Jahre hinweg, während derer die oben geschilderte Form des Tauschs und Austauschs auf der Basis eines festen Regel- und Wertekanons und ansonsten des minimal gesicherten Laisser-faire zu großem Wohlstand und materieller Sicherheit führte, erlag man immer mehr den Sirenenklängen der Scheinkompetenz der einstigen Nachtwächter und der Neudeutung des Tausch- und damit des Freiheitsbegriffs. Der Fokus wurde vom langfristigen Tausch auf den kurzfristigen (Konsum) gelegt: Anstatt freiwilliger Pflicht, Verantwortung und damit langfristiger Tauschbeziehungen wurde den Leuten weisgemacht und von ihnen gerne geglaubt, Freiheit sei gerade Freiheit von Pflicht und Verantwortung. Die Mühsal der Pflege langfristiger Tauchbeziehungen sei auszulagern, um die persönliche Freiheit zu maximieren. Der Kompetenteste zur Übernahme dieses Teils der Aufgaben sei der einstige Nachtwächter, der das Zeug zum Lebenswächter habe.

Dadurch, dass man dies zuließ, beförderte man die Entwicklung des Staates hin zu einer Organisation der Tauschbehinderung und -verhinderung. Direkt und persönlich wurde zu indirekt und anonym. Langfristigkeit von Beziehungen zwischen den Menschen einer Gemeinschaft wurde ersetzt durch Kurzfristigkeit. Freiwilligkeit durch Zwang. Jede Dienstleistung und jedes Produkt werden staatlich kontrolliert, jeder Tausch ist staatlich reglementiert. Heute sind wir so weit, dass Beamte mittels Gesinnungskonzepts wie der politischen Korrektheit, der Inklusion und der Antidiskriminierung bis in den intimsten Bereich des Individuums hineinregieren: Gespräche, Meinungen, Gewissensfragen, Sexualität.

Die Freiheit des Einzelnen wird damit immer mehr in die Ecke des unmittelbaren kurzfristigen Tauschs gedrängt, langfristig ist nur noch der Zwang. Wir haben aber gesehen, dass Unmittelbarkeit und Kurzfristigkeit Eigenschaften des negativen Tauschs sind: Beleidigungen, Gewalt, Hass und Rache sind meist spontane Handlungen und nicht auf lange Sicht angelegt. Der positive Tausch verliert damit jenen Teil seiner Eigenschaften, die eine Gemeinschaft auf lange Sicht zusammenhalten und dadurch widerstandsfähig machen, dass sie Aufrichtigkeit, Disziplin, Treue, Loyalität und Konstanz fordern, und wird auf jene des negativen Tauschs beschränkt. Alles Langfristige wird durch die Instanz des Zwangs, den Staat geregelt, der am Tausch nur noch insofern beteiligt ist, dass er Leistung nach eigenem Gutdünken gegen Gehorsam zuteilt. Das Buhlen um die Gunst dieses Zwangs-intermediärs aber führt zu Betrug, Verrat, Lüge, Beleidigung, Aggression, wie unschwer am Beispiel eines jeden totalen Staats zu erkennen ist – also zum negativen Tausch.

Damit wird klar: Der „große Tausch“ ist der, bei dem positiver und negativer Tausch ihre Plätze vertauscht haben. Der positive, langfristige, persönliche Tausch ist maximal beschränkt, reguliert und damit behindert. Die Instanz dieser Behinderung, die das Leben heute weitestgehend bestimmt, fördert hauptsächlich den negativen Tausch, und damit dominiert dieser das Leben der Gemeinschaft. Der Preis, den diese Heirat von Bequemlichkeit und Herrschaftswillen fordert, sind, kurzfristig betrachtet, Schwäche der Gemeinschaft und Stillstand in Sachen Entwicklung und, langfristig gesehen, Armut und Zerfall.