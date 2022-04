Korrektheitsritter im Bashingsport Quadratschädelig, politisch praktisch, schlecht

06. April 2022

Mit einer Erinnerung an Bradofjor Manningwitsch – unter anderem

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Oder von mir aus Chelseastasia. Bevor jetzt wieder aufgeheult wird von wegen „Aufrechnerei“: keineswegs. Ich mag nur keine Doppelstandards. Also, erinnert sich noch jemand daran, wie das friedliebendste Gewaltmonopol der Weltgeschichte einen Soldaten – oder eine Soldatin, wie auch immer – namens Brad beziehungsweise Chelsea Manning behandelte, nachdem dieser abstoßende Kriegsverbrechen philanthropischer US-Trupp:innen im Irak aufgedeckt hatte? Oder daran, was mit Julian Assange geschah, als er ähnliche Schweinereien auffliegen ließ? In Brad/Chelsea Mannings Fall ging es, soweit ich mich erinnere, um eine Aufnahme aus einem Helikopter, die zeigte, wie aus dem Fluggerät heraus Zivilisten mit einer MG niedergemäht wurden. Da hatte wohl jemand „Spaß“.

Zitat Richard B. „Dick“ Cheney in einem US-TV-Interview zu Manning: „He’s a traitor, clear and simple!“ („Er ist ein Verräter, so einfach ist das!“).

Aber wehe, in Russland – laut der hiesigen Simulation einer freien Presse die Heimat aller Menschenrechtsverletzungen seit der Ermordung Abels – geschieht dasselbe, oder russische Truppen begehen ähnliche Verbrechen. Sofern das alles denn auch tatsächlich stimmt. Ich brauche ja sicher kein Wort mehr zu verlieren über die „Vertrauenswürdigkeit“ oder „Glaubwürdigkeit“ der Schundheftchen des Mainstreams. Mithin eigentlich niemand genau sagen kann, was derzeit in der Ukraine wirklich geschieht.

Jacques Baud, ehemaliger Oberst des Generalstabs und ehemaliges Mitglied des strategischen Nachrichtendienstes der Schweiz, kommt jedenfalls zu anderen Schlüssen als die Nato-kadavergehorsame Ex-Presse Schlands. Er erhielt eine Ausbildung bei amerikanischen und britischen Geheimdiensten und war Leiter der Friedensoperationen der Vereinten Nationen. Im Rahmen einer Tätigkeit für die Nato verfolgte er die Krise in der Ukraine seit 2014. In seinem ausführlichen Artikel mit dem Titel „Die militärische Lage in der Ukraine“, in englischer Übersetzung aus dem Französischen erschienen beim „Postil Magazine“ am 1. April 2022, erläutert er ausführlich die Vorgeschichte des heutigen Ukraine-Krieges (in deutscher Übersetzung auf meiner Webseite axelkra.us öffentlich verfügbar). Bevor ich zur Firma Ritter und den von ihr vertriebenen Naschwaren komme, möchte ich ihn hier nur in kurzen Auszügen zitieren (schon als Gegengewicht zum Gesinnungsterror der russophob hyperventilierenden Schreihälse in Politik und Medien): „Der Westen hat also Milizen unterstützt und weiter bewaffnet, die sich seit 2014 zahlreicher Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung schuldig gemacht haben: Vergewaltigungen, Folter und Massaker. Aber während die Schweizer Regierung sehr schnell Sanktionen gegen Russland ergriffen hat, hat sie keine gegen die Ukraine beschlossen, die seit 2014 ihre eigene Bevölkerung massakriert. Um die russische Intervention in den Augen der Öffentlichkeit völlig illegal zu machen, haben wir bewusst verschwiegen, dass der Krieg eigentlich schon am 16. Februar begann. Die ukrainische Armee bereitete bereits 2021 einen Angriff auf den Donbass vor, was einigen russischen und europäischen Geheimdiensten durchaus bekannt war. Juristen werden darüber urteilen. […] Westliche Politiker haben acht Jahre lang zivile Angriffe im Donbass hingenommen, ohne irgendwelche Sanktionen gegen die ukrainische Regierung zu beschließen. Wir sind längst in eine Dynamik eingetreten, in der sich westliche Politiker bereit erklärt haben, das Völkerrecht für ihr Ziel der Schwächung Russlands zu opfern. […] Die Europäische Union war nicht in der Lage, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu fördern – im Gegenteil, sie hat nicht reagiert, als die Ukraine ihre eigene Bevölkerung im Donbass bombardierte.“

Doch das mal beiseite. Man kann gerne lang, breit und hitzig über die Vorgeschichte dieses Krieges diskutieren und die Argumente beider Seiten hören. Ich für meinen Teil bin die manisch-obsessive krankhafte Dauerempörung jedenfalls leid. Ebenso die Bigotterie, die Klitterungen, die Fake News und vor allem das infantile Mimimi derjenigen schlechten Journalistendarsteller, die noch nicht mal das kleinste Tränchen für die Opfer von Kriegen zu vergießen bereit waren, solange diese von unleugbar Guten begonnen wurden.

Irgendjemand möge mir bitte mal verraten, welchen Nutzen es haben soll, eine Firma zu boykottieren, die – Kapitalverbrechen! – Schokolade auch an russischsprachige Menschen liefert. Kann mir irgendjemand schlüssig verklickern, wieso man sämtliche Russen in einen Topf mit ihrer Regierung werfen sollte? Was hat „Ritter Sport“ mit Putin zu tun? Warum die Kollektivhaftung? Dieser Meinung ist übrigens auch Jacques Baud, der eben diese Kollektivhaftungs-Hysterie in seinem Artikel scharf kritisiert, vor allem mit Blick auf die Politik: „Wir sollten uns daran erinnern, dass Kollektivstrafen durch die Genfer Konventionen verboten sind. […] Der Journalismus wird mehr und mehr unprofessionell und militant.“

Andererseits wird ja niemand gezwungen, regelmäßig in den Kurznachrichten-Latrinen, zum Beispiel auf Twitter, zu baden. Ich setze mich solchen „Diskussionen“ schon gar nicht mehr aus. Wenn ich wissen will, wie spät es ist, schau ich auf die Uhr. Dazu brauche ich keine „Shitstorms“, die von willigen, offenbar beliebig programmierbaren Biobots pünktlichst auf politisch-massenmedialen Zuruf in die Weiten des Internet gebellt werden.

Vielleicht sollten solche Leute lieber Schokolade essen als zu „tweeten“. Gerne auch Ritter Sport. Soll ja die Laune heben. Das völlig unverhältnisvermäßige und unsachliche Gepolter gegen Ritter war jedenfalls, in Anlehnung an ihren berühmten Werbeslogan, quadratschädelig, politisch praktisch, schlecht.

Bis nächste Woche.