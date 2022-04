Der Einkommensinvestor Fortum Oyj

03. April 2022

Ein Versorger mit Erholungspotenzial

von Luis Pazos

Artikel aus ef 221, April 2022.

Kriege sind stets ein äußerst kostspieliges Unterfangen. Das gilt in aller Regel sowohl für die Sieger als auch die Besiegten. Egal, auf welcher Seite Russland dereinst stehen wird, der Preis ist jetzt schon exorbitant hoch. Zu den sich jeder Kalkulation entziehenden Verlusten und Schädigungen an Menschenleben gesellen sich die direkten Personal- und Sachkosten der Kampfhandlungen sowie deren ökonomische Neben- und Folgekosten. Letztere lassen sich unschwer an den Börsenkursen russischer Standardwerte ablesen.

Evraz beispielsweise, der in ef 214 vorgestellte russische Produzent von Vanadiumstahl mit Roman Arkadjewitsch Abramowitsch als Ankeraktionär, ging von über 616 auf gut 171 britische Pence runter, die im gleichen Heft vorgestellte Sberbank of Russia gar von 18,64 auf 3,40 Euro – ein Minus in der Spitze von knapp 82 Prozent! Angesichts der kaum mehr zu unterbietenden klassischen Bewertungskennzahlen könnte der eine oder andere Anleger in Versuchung kommen, wären da nicht zwei Mopsgesichter. Denn auch wenn die Sberbank Stand 25. Februar 2022 eine Dividendenrendite von etwa 22 Prozent und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,37 aufweist, bedeutet das einerseits keineswegs, dass der Kurs nicht weiter gen oder auf null fallen könnte, im gegenteiligen Fall andererseits könnte der schale Geschmack lupenreinen Kriegsgewinnlertums emotionale Pein schüren.

Eine das gute Gewissen hinreichend wahrende Alternative ohne allzu große Verstrickung mit dem oligarchisch-herrschaftlichen Komplex bietet die Fortum Oyj. Das Unternehmen ist, wie so viele Energiekonzerne, das Ergebnis der Fusion und (Teil-) Privatisierung mehrerer Versorger durch die finnische Regierung mit dem Ziel, einen wettbewerbsfähigen paneuropäischen Champion zu schmieden. Noch heute hält die öffentliche Hand an der 1998 gegründeten Aktiengesellschaft mit Sitz in Espoo, der zweitgrößten, mit Helsinki zusammengewachsenen Stadt Finnlands, gut 53 Prozent der Anteile. Der Rest fluktuiert an der Börse Helsinki, darüber hinaus verfügt die Aktie über eine Zweitnotiz an deutschen Börsenplätzen.

Das Unternehmen ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig. Zur klassischen Energieproduktion gesellt sich das Strom- und Gasgeschäft mit Privat- und Gewerbekunden, die Müllverbrennung sowie Klimatechnik und eine Vielzahl von Services rund um die Energieversorgung. Das Tafelsilber der Finnen sind indes die über ganz Europa verteilten Gas-, Kohle- und Öl- sowie Biomasse-, Kern- und Wasserkraftwerke. Hinzu kommen zahlreiche Solar- und Windparks, sodass etwa die Hälfte der Energieproduktion von über 142 Terawattstunden (TWh) als CO2-frei etikettiert werden darf.

Die Eigenkapitalquote des Konzerns beläuft sich auf infrastrukturtypische 27 Prozent, das regulierte Geschäftsmodell und die gut kalkulierbaren Entgelte schlugen sich bisher positiv im Cashflow und in der Dividendenhistorie nieder. Zuletzt wurden 1,12 Euro je Anteil ausgeschüttet, seit bald 15 Jahren musste die Dividende nie gesenkt oder ausgesetzt werden. Nichtsdestotrotz hatte der „langweilige“ skandinavische Versorger zuletzt herbe Kursverluste zu verzeichnen, um über 32 Prozent ging es von 27,82 auf 18,73 Euro gen Süden, was einem KGV von gerade einmal 6,5 entspricht. Dieser ungewöhnlich hohe Verlust ist auf die Russlandaktivitäten der Gesellschaft zurückzuführen. So übernahm Fortum im Jahr 2007 signifikante Anteile an nord- und zentralrussischen Versorgern, die nunmehr mit einem kriegs- und sanktionsbedingten Risikoabschlag bepreist werden.

Handelbar ist die Fortum Oyj – der Namenszusatz ist übrigens die Abkürzung für „julkinen osakeyhtiö“, zu Deutsch „öffentliche Aktiengesellschaft“ – an der Heimatbörse über die ISIN FI0009007132, an deutschen Handelsplätzen lässt sich der Titel über die WKN 916660 ordern. Als kleines Schmankerl können deutsche Anleger mit dem Kauf der Aktie ihre Stromrechnung direkt gegenfinanzieren, denn seit März 2020 ist Fortum Mehrheitsaktionär der in Düsseldorf beheimateten Uniper AG. Hierbei handelt es sich um die einst ausgegliederte Sparte für konventionelle Stromerzeugung des Energieriesen E.ON, die zu den größten Energieproduzenten des Landes zählt.

