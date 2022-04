Great Reset Die große Täuschung

01. April 2022

Warum Klaus Schwab ein genialer Betrüger – und Unternehmer – ist

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Viele Liberale und Libertäre verachten den Chef des World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab wie auch einige andere Institutionen und Personen, die mit dem „Great Reset“ in Verbindung gebracht werden. Ich halte diese Verachtung für gerechtfertigt und teile sie.

Aber ich denke, dass die meisten Menschen Klaus Schwab und Co aus den falschen Gründen verachten. Sie sehen in ihm und seinen Konsorten heimliche Weltherrscher (oder zumindest Weltherrschaftshelfer). Damit fallen sie – so meine Überzeugung – auf einen gewaltigen, gut gemachten Betrug herein. Einen Betrug, den Klaus Schwab selbst maßgeblich am Laufen hält, denn er lebt ökonomisch davon.

Die Spur des Geldes

Klaus Schwab ist nämlich in erster Linie profitorientierter Unternehmer (auch wenn er so tut, als sei er keiner) und seine Einkünfte stammen vom World Economic Forum und seinen jährlichen Büchern zu den aktuellen Mottos des WEF. Was genau aber ist das Angebot seiner „Firma“ WEF? Vor allem zwei Dinge: zum einen offene Gespräche mit bedeutenden Personen in kleiner Runde und zum anderen, ebenso wichtig, eine Aura der Weltbedeutung für die Gäste des WEF. Und was könnte bedeutender sein als die radikale Umgestaltung der ganzen Welt?

Es verwundert daher auch nicht, dass der WEF jedes Jahr eine neue radikale Transformation verkündet. 2020 handelten Buch und Konferenz von dem „Great Reset“, 2009 beispielsweise von „Shaping the Post-Crisis World“ oder 2014 von „The Reshaping of the World“. (Sie können gerne die Liste der Mottos mal durchgehen – sie steht auf Wikipedia.)

Das ergibt natürlich ein Problem: Einerseits muss Klaus Schwab jährlich eine episch klingende Weltrevolution von oben verkünden, andererseits verdient er am meisten Geld (er bietet ja informelle Treffen), wenn möglichst alle nach Davos kommen. Das heißt, dass seine Weltrevolution von oben dem Putin-hörigen Öloligarchen genauso gefallen muss wie dem Habeck-freundlichen Windkraftlobbyisten, sie muss Donald Trump genauso schmeicheln wie Greta Thunberg. Denn sie alle gehören zu den Gästen. (Ich habe ihnen untenstehend eine Liste der Gäste und Partner des WEF angehängt, damit sie selber nachprüfen können, wie gegensätzlich deren Interessen sind). Was also tun?

Der Altmeister der Horoskope

Die Antwort: Großes sagen, ohne etwas zu sagen. Und das ist die eine Kunst, die Berufsblender Klaus Schwab gemeistert hat. Die Disziplin, in der er selbst Angela Merkel oder den Scholzomaten blass aussehen lässt – denn bei Klaus Schwab glaubt tatsächlich die ganze Welt, er habe etwas gesagt.

Dabei funktionieren die Texte von Klaus Schwab wie Horoskope. Sie klingen wichtig, aber man kann ihn nirgendwo festnageln. Sie sind Ansammlungen großer Leerstellen, die nur darauf warten, vom Leser mit der eigenen Phantasie gefüllt zu werden. Und verirrt sich doch mal eine konkrete Aussage in den Text, dann ist sind es Allgemeinplätze, wie „Die Welt verändert sich“, „Die Wirtschaft sollte allen dienen“ oder „Wir müssen auch an die Umwelt denken“, denen 99 Prozent der Menschen problemlos zustimmen können.

Erlauben Sie mir, Ihnen das mit einem Originaltext vom Schwurbelmeister persönlich zu demonstrieren. Der Text handelt vom Great Reset und stammt aus dem Jahr 2020, meine Anmerkungen sind in den eckigen Klammern. Sie finden den vollen Text unten verlinkt und ich lade Sie dazu ein, mein System mit dem gesamten Text (ja, mit jedem Text von Schwab) durchzuspielen.

Der Meister spricht:

„Tatsächlich, die schlechten Nachrichten im Zusammenhang mit Covid-19 [jede Nachricht seit 2020 kann eine Nachricht „im Zusammenhang“ mit Covid sein] kamen zusätzlich zu den enormen ökonomischen, umweltpolitischen, sozialen und politischen Herausforderungen [kann alles sein], denen wir schon vor der Pandemie gegenüberstanden [banale Kernaussage: Wenn man schon Probleme hat und neue hinzukommen, hat man mehr Probleme].

Mit jedem vergehenden Jahr scheinen [„sind“ wäre zu verbindlich] diese Angelegenheiten [welche?], die viele Leute direkt erleben [Banalität: Es wären ja keine „Angelegenheiten“, wenn sie nicht irgendwer mitkriegen würde], schlimmer und nicht besser zu werden. Es stimmt auch, dass es keine einfachen Auswege [welche und woraus?] aus diesem Teufelskreis [welchem?] gibt, obwohl Mechanismen zur Lösung auf der Hand liegen [welche Mechanismen, auf wessen Hand?].

[…] Das gleiche ökonomische System, das so viel Prosperität in der goldenen Zeit des amerikanischen Kapitalismus in den 50ern und 60ern hervorgebracht hat, schafft nun Ungleichheit und Klimawandel [hier wird er konkreter, aber er sagt erneut nicht, was er eigentlich als das „ökonomische System“ betrachtet, was davon nun gut war und was heute schlecht ist; er muss aber natürlich sagen, dass das alte irgendwie schlecht ist, weil er ja jedes Jahr globale Veränderungen ankündigt. Das macht ja nur Sinn, wenn das alte irgendwie nicht gut ist].“

Immer richtig, nie konkret: Der Stakeholder-Kapitalismus

Doch Blubberkönig Schwab hat nicht nur den großen Nulltext perfektioniert, sondern auch das ultimative wirtschaftliche Gummi-Konzept entdeckt: den „Stakeholder-Kapitalismus“, für den er auch im zitierten Text wirbt. Der ist sowohl Kapitalismus (macht Unternehmenspartner des WEF glücklich) als auch mehr (macht alle anderen glücklich). Stakeholder-Kapitalismus meint nämlich eine Form von Kapitalismus, bei dem neben dem reinen Profit auch andere Interessen „mitberücksichtigt“ werden sollen.

Natürlich ist Schwab schlau genug, nie zu sagen, welche Interessen das genau sind, wie oder wie stark genau die berücksichtigt werden und wer das genau machen soll. Er wäre auch schön dumm, sich hier festzulegen, schließlich könnte ihm das zahlende Kunden kosten. Zudem ist der Stakeholder-Kapitalismus für das WEF perfekt, denn: Je nach Zeitgeist lässt sich hier alles hereinlegen, was gerade en vogue ist. Und damit ist die Forderung nach „Stakeholder-Kapitalismus“ immer richtig, aktuell und trotzdem vollkommen beliebig.

Deutungsoffene Leertexte und vager Stakeholder-Kapitalismus erklären auch, warum gleichzeitig viele Linke im WEF die Speerspitze des Weltkapitalismus und viele Rechte in ihm das Machtzentrum des Weltsozialismus sehen. Das Einzige, was alle Lager glauben, ist – und das zeigt, dass Schwab sein Kerngeschäft beherrscht –, dass der WEF das Schicksal der Welt bestimmt.

Des Kaisers neue Kleider

Was können wir daraus nun mitnehmen? Zum einen: Klaus Schwab und das WEF bleiben unsympathisch. Die Reise nach Davos und der „Great Reset“ sind das heutige Äquivalent zu den Diamantkronen und Hofzeremoniellen der Feudalzeit. Sie dienen dazu, Leute als mächtig zu kennzeichnen, die am Ende des Tages auch nur Unternehmer und Politiker sind – und eben keine allmächtige Weltregierung (auch wenn sie das sicher gerne wären).

Und es stimmt, dass Schwab und seine Freunde die linksgrüne Agenda bedienen – zumindest oberflächlich. Aber sie setzen diese Agenda nicht, sondern schieben nur jene Symbolworte in ihre Leertexte, die von den zumeist linksgrünen und latent antikapitalistischen Medienvertretern gerne gehört werden. Ohne viel Aufmerksamkeit und Berichterstattung funktioniert schließlich das Geschäftsmodell WEF nicht.

Wenn uns also etwas Angst machen sollte, dann nicht die alljährlich mit viel Tamtam verkündete Weltrevolution aus Davos, sondern die Tatsache, dass die halbe Welt noch immer auf das weltpolitische Bullshit-Bingo von Klaus Schwab hereinfällt. Daher meine Bitte: Verachten wir Klaus Schwab nicht für das, was er vorspielt zu sein, sondern für das, was er ist: ein wahrhaft unmoralischer Mixed-Economy-Unternehmer.

Klaus Schwabs Text zum Great Reset, aus dem zitiert wurde

Die endlose Partnerliste des WEF

Die extrem breite Gästeliste von 2020