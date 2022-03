Konsequenzen unseres Handelns Die Kehrseite der Freiheit

31. März 2022

… ist die Verantwortung

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Das Verb „verantworten“ wurde aus der römischen Rechtssprache („respondere“) übernommen und bedeutete ursprünglich, sich als Angeklagter vor Gericht verteidigen. Ein Angeklagter ist in aller Regel angeklagt, weil er auf eine bestimmte Weise gehandelt hat. Er hat etwas getan oder unterlassen, von dem behauptet wird, es habe einen unbeteiligten Dritten mit „reingezogen“ und diesem geschadet. Er muss auf die Anklage antworten. Ist diese Antwort dergestalt, dass er seine Unschuld nachweisen kann, wird er freigesprochen.

Salopp gesagt und aus dem Bereich der Rechtsprechung herausgelöst, bedeutet das: Freiheit ist die Antwort „Ich“ auf die Frage danach, wer bezahlt. Wer bezahlt für das eigene Handeln? Wer steht gerade für die Konsequenzen des eigenen Handelns? Wer übernimmt bis auf den letzten Cent die ökonomischen, zeitlichen und anderweitigen Kosten für das, was einer getan hat oder tut? Wer sie selber schultert und sich also selbst ins Zentrum der Antwort und damit der Verantwortung stellt, kann sich frei nennen. Wer ein „Weil“ sucht und damit in die Gleichung ein „Drittes“ einführt – „weil die Gesellschaft“, „weil die Umstände“, „weil das Patriarchat“ –, der drückt sich vor der Verantwortung und damit auch vor der Freiheit. Er hat denselben Freiheitsgrad wie mein Hund.

Dies gilt in allen Fällen des Handelns und also für sämtliche zu treffenden Entscheidungen – im Kleinen wie im Großen. Im Kurzfristigen ebenso wie im Langfristigen. Familien- oder Unternehmensgründung, berufliche Tätigkeit, Kooperationspartner, Freizeitverhalten oder die Wahl des Lebensmittelanbieters – wenn die Wahl eine freie sein soll, dann muss es zuerst eine verantwortliche Wahl sein. Ein unmissverständliches „Ja“ auf die Frage: Kann ich die Kosten dessen, was ich plane und tue, tragen? Für ein Unternehmen, eine Familie, das Verhalten eines Kooperationspartners oder die Produkte eines Anbieters?

Dieser Aspekt wird heute, wo mehr denn je von Freiheit die Rede ist und darunter vorwiegend das verstanden wird, was „wir tun dürfen“, oft ausgeblendet: Freiheit ist zwar sehr wohl auch weiter Raum, aber vor allem eine Last. Die Bürde der Verantwortung eben, die sich durch die Wahl unseres Tuns und Lassens auch auf andere ausdehnt. Sie hat mit „dürfen“ im Sinn eines Gewährtwerdens weniger zu tun als mit einem freiwilligen „Sollen“. Nur dort, wo sie so verstanden und mit Verantwortung gleichgesetzt wird, ist sie eine echte. Ansonsten bleibt sie Nervenkitzel, Triebhaftigkeit und Selbstbetrug.

Damit ist man meiner Meinung nach aber noch nicht zum innersten Kern der Freiheit durchgedrungen. Diese Definition des Freiseins sieht den Menschen als zweidimensionales Wesen: als ein geistiges und als ein physisches. Erst die Einführung des Begriffs der Schuld wird ihm auch als geistliches und damit dreieiniges Wesen gerecht. Es heißt zwar, dort, wo es Verantwortung gebe, brauche es das Konzept der Schuld nicht. Jenes der Vergebung beschränkt sich in dieser Logik auf den Verzicht auf Rache. Das ist nicht genug. Aber dazu ein anderes Mal mehr.