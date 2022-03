Ukrainische Hütchenspiele Lösung massenmedial angeliefert wie krisenbestellt

30. März 2022

Will BlackRock jetzt „Amazon Fresh“ Konkurrenz machen?

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Wie? Was hat der größte Vermögensverwalter der Welt, „BlackRock“, denn nun mit einem Lieferdienst für Lebensmittel zu tun? Gemach. Ich werde es gleich erklären. Mithilfe eines Zitats von Larry Fink, Vorstandschef des Finanzriesen. Doch zunächst zu Wolfgang Schäubles Unaufrichtigkeit.

Der Doktor und das liebe getäuschte Wahlvieh: „Ich lag falsch, wir alle lagen falsch“, so der Präsident des Bundestages laut einer Meldung der „Welt“ vom 26. März 2022. „Um den Frieden zu bewahren, müsse auch Deutschland künftig Härte zeigen. Er hält es für nötig, dass die Bundesrepublik schnellstmöglich auf russisches Gas und Öl verzichtet.“ Als ginge es dabei nur um Öl und Gas. Schon richtig: Darum geht es natürlich auch. Also unter anderem um „Nordstream 2“ und die Tatsache, dass diese Pipeline gewissen unleugbar besten Geostrategen ja nicht erst seit gestern ein Dorn im hegemonialen Auge ist, das bekanntlich schon seit langer Zeit einen strengen Blick auf das eurasische „Herzland“ wirft.

Ach echt: „US-Präsident Biden verspricht den Europäern zusätzliche Gaslieferungen“, so ein Artikel der Welt vom 26. März, „um sie gegenüber Putin zu stärken“. Tja, der Joe ist eben ein herzensguter Kerl. Will er doch nur die Europäer „stärken“. Wie es bei solchen geostrategischen Charme-Offensiven üblich ist, gibt es allerdings auch einen Haken, so viel ist ja klar. Et voilà: „Das Flüssiggas dürfte allerdings teurer werden als die bisherigen russischen Lieferungen.“ Passt.

Passt? Ja, denn die künstliche Verteuerung und Verknappung von Energie gehört schließlich – und wie immer rein zufällig – zum Programm des „besseren Rückbaus“ und des „Zurücksetzens“ („Resettens“) der Weltwirtschaft, mithin zum politisch forcierten Umstieg auf „erneuerbare“ Energien. Sie wissen schon: Green New Deal, technokratische Transformation zur „vierten industriellen Revolution“ (laut World Economic Forum (WEF)), Weltklimarettung und so weiter (da darf man im Club ruhig mal römisch in postindustrielle Nullwachstumshände klatschen).

Allerdings braucht so was Zeit. Ich hatte das im Zusammenhang mit der von der WHO viral gemachten „Pandemie“ ja schon erklärt: Von heute auf morgen lässt sich so was nicht umsetzen. Und dem Personal auch nicht einfach aufzwingen, ohne Backpfeifen zu riskieren. Doch nun gibt es ja Krieg, also einen „guten Grund“, eine prima „Legitimation“, einen förmlich idealen Vorwand, um diese Agenden noch mal um ein paar Zacken zu beschleunigen. „Wir müssen uns für einen langen Kampf stählen“, so US-Präsidentenmime Biden in Warschau (laut „Focus“). „US-Präsident Joe Biden hat die Welt auf einen langen Konflikt um die künftige internationale Ordnung eingestimmt.“ Türlich, türlich. Kann dauern. Eben so lange, wie es braucht, um die anvisierten Ziele zu erreichen.

Und damit komme ich kurz zu Larry Fink, CEO von BlackRock. Der schrieb nämlich in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre des Konzerns, dass die Invasion der Ukraine, man lese und sei unterrascht, „die Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen in vielen Teilen der Welt tatsächlich beschleunigen wird“. Und nicht nur das. Auch was die geplante Einführung von „CBDC“, also „Central Bank Digital Currencies“ betrifft, digitale Zentralbankwährungen beziehungsweise „programmierbares Geld“, müssen „wir“ jetzt wohl aufs Gaspedal treten, denn der Ukraine-Krieg hat „potenzielle Auswirkungen auf die Beschleunigung digitaler Währungen. Der Krieg wird die Länder dazu veranlassen, ihre Währungsabhängigkeiten neu zu bewerten.“

Manchmal braucht es eben welthistorisch bedeutsame Zufälle, um die Welt zu vereinen und zu führen: „Russland wurde im Wesentlichen von den globalen Kapitalmärkten abgeschnitten, was das Engagement der großen Unternehmen zeigt, im Einklang mit ihren Grundwerten zu handeln“, so Fink weiter. „Dieser ‚Wirtschaftskrieg‘ zeigt, was wir erreichen können, wenn Unternehmen, unterstützt von ihren Stakeholdern, im Angesicht von Gewalt und Aggression zusammenkommen.“ (die Fink-Zitate stammen aus dem Artikel „BlackRocks Larry Fink sagt, dass die Invasion der Ukraine den ESG- und Digitalwährungswandel ‚beschleunigt‘“, erschienen am 24. März auf „ZeroHedge“, in deutscher Übersetzung auf meiner Website verfügbar).

Ja, richtig, ich erinnere mich: „Stakeholder-Kapitalismus“, wie vom WEF gewünscht. Die Terminologie der politisch angepeilten Zukunft beherrscht Fink jedenfalls jetzt schon aus dem Effeff.

Und ich habe noch eine Unterraschung, die ich bereits in meinen letzten beiden Kommentaren zu diesem Zufallskrieg erläutert hatte. Im „ZeroHedge“-Artikel heißt es weiter, das „am Rande einer Stagflation“ stehende „inflationäre Umfeld“ stelle die Zentralbanken, so Fink in seinem Brief, „[vor] schwierige Entscheidungen darüber, wie schnell sie die Zinsen anheben sollen. Sie stehen vor einem Dilemma, mit dem sie seit Jahrzehnten nicht mehr konfrontiert waren und das sich durch geopolitische Konflikte und die daraus resultierenden Energieschocks noch verschlimmert hat. Die Zentralbanken müssen sich entscheiden, ob sie mit einer höheren Inflation leben oder die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung bremsen wollen, um die Inflation schnell zu senken.“

Was der BlackRock-Chef dabei nicht erwähnt: Es waren eben diese Zentralbanken selbst, die durch eine hyperflatulierende „Stimulus“-Politik genau diese inflationäre Situation heraufbeschworen haben, die zu „lösen“ sie sich nun anheischig machen. Ich glaube, so was nennt man „selbsterfüllende Prophezeiung“ oder so. Und taufrisch ist diese Erkenntnis auch nicht. Zur Erinnerung: Rechtsextremistische Fiat-Zweifler und gesundgeldpopulistische Ökonomen der „Austrian Economics“ warnen schon seit vielen Jahrzehnten vor dieser Entwicklung. Nun haben die „Gottspieler“ (Roland Baader) den von ihnen selbst angerührten Salat. Allerdings werden nicht sie es sein, die darunter zu leiden haben werden – Gottspieler werden schließlich fürstlich entlohnt. Es ist der „kleine Mann“, der die Suppe mal wieder auslöffeln darf. Ebenso wenig wie ein Biden, Putin, ein Macron, ein Johnson oder ein Scholz unter den Sanktionen gegen Russland zu leiden haben werden. Und im nächsten Herbst und Winter werden diese Herrschaften auch gewiss nicht frieren.

Doch zurück zu Wolfgang „In der Krise werden die Chancen, Veränderungen durchzusetzen, größer“ Schäuble. Der Krieg in der Ukraine kam also wirklich so überraschend? I wo! „Wir“ wollen doch bitte mal nicht so tun, als hätte sich das wirklich „niemand“ denken oder zumindest leise ahnen können. Schließlich geht das schon seit 2014 so, und wenn ich mir die Berichtbestattung der Werbeflyer (Zeitungen) des unleugbar besten Friedensbündnisses der Weltgeschichte in Erinnerung rufe, also der „niedlich aufmarschierenden Töpferkurs-Organisatoren“ (Nato), wurde vor eben dieser Möglichkeit, also eines Krieges in Europa, begonnen vom „zweiten Hitler“ Vladimir, ja schon seit geraumer Zeit eindringlichst gewarnt. Die Gefahr wurde schließlich jahrelang in neo(co)ngrellen Farben an die Wand gemalt. Nun ist es tatsächlich passiert.

Ich hatte schon vor fünf oder sechs Jahren in einem Artikel für „ef-online“ – ich meine, es war im Zusammenhang mit Syrien oder dem Libyen-Krieg – geschrieben, angesichts der „Freiheiten“, die sich das Bestbündnis in puncto Assimilation ungehorsamer Länder herausnimmt („Willst du nicht mein Dollarsklave sein, schlag ich dir den Schädel ein“, wie Prof. Hans-Jürgen Bocker es einmal formulierte), sei es nur eine Frage der Zeit, bis andere „gleichziehen“ und ebenfalls kriegerisch vorgehen würden.

Der englische Journalist Iain Davis brachte es in einem Artikel vom 23. März auf den Punkt: „Die Wahrheit ist, dass weder das russische noch das US-/Nato-Verhalten eine besondere Achtung vor dem Völkerrecht erkennen lässt. Bidens Worte waren nichts weiter als Propaganda. Seine Rechtsauslegung war bestenfalls unvollständig. Das Gleiche gilt für Putin, als er behauptete, die russische Militäraktion stünde im Einklang mit Artikel 51 der UN-Charta. [...] Nationalstaaten wie die USA, das Vereinigte Königreich, die EU-Mitgliedstaaten und Russland benutzen das Völkerrecht lediglich als Mittel der Wahl, um das Töten und Verstümmeln von Menschen zu rechtfertigen oder um andere Staaten zu beschimpfen, wenn das Gemetzel nicht ihren Zielen entspricht. Das ist die Realität des nominellen ‚Völkerrechts‘. Es ist überhaupt kein Recht. Genauso wie ein ungerecht angewandtes Gesetz kein Recht ist, hat auch eine Moral, die sich für eine Sache entscheidet, während sie das Leiden anderswo ignoriert, keinerlei Wert.“

Jedenfalls „[hat] Fink deutlich gemacht“, so der Artikel von „ZeroHedge“, „dass der Konflikt in der Ukraine als Beschleuniger für die Umstrukturierung der Weltwirtschaft genutzt wird […] und [dass] die WEF-Agenda einer grünen neuen Welt, einer stärkeren Überwachung der Unternehmen und rückverfolgbaren Geldes in diesem Jahrzehnt unvermeidlich [sei].“

Ich sag’s ja: BlackRock will wohl „Amazon Fresh“ Konkurrenz machen. Beeindruckend, wie schnell Fink mögliche Lösungen für das zufällig entstandene Problem anlieferte. Lösungen, die schon vor Ausbruch dieses Krieges, ja schon vor der von der WHO viral gemachten Pandemie in Büchern, Strategiepapieren und auch Online-Artikeln des WEF ausformuliert waren und nur noch auf die Umsetzung zu warten schienen.

Die Bürgen für all das werden derweil, um abschließend zur Überschrift dieses Kommentars zu kommen, schon mal langsam auf Verzichtsübungen eingestellt. Auch das kann nicht weiter verwundern, schließlich gibt es in Schland schon seit Langem – zumindest im Mainstream – keine Journalisten mehr, sondern bestenfalls noch impertinente Volkserzieher. „Nudging“ und „Framing“ sind schließlich en vogue.

So schrieb Lenz Jacobsen in der „Zeit“ am 26. März: „Härtere Sanktionen würde das Land nicht durchstehen, heißt es. Woher weiß die Regierung, was die Deutschen zu ertragen bereit sind, woher wissen es die Deutschen selbst?“

Ach, komm schon, Michel. Als wüsstest du selbst, wie viel du erdulden kannst. Probier’s doch mal aus. Wer weiß, vielleicht wirst du in zehn Jahren ja nichts oder so gut wie nichts mehr besitzen und sogar glücklich darüber sein? Auch die Regierung kann das gar nicht wirklich wissen. Also warum nicht einfach beherzt vorwärts immer, rückwärts nimmer?

Und wenn selbst Fiatnobelpreisträger Mark Schieritz, der geldsystemische Erklärbär der „Zeit“, der mit Blick auf die Gottspieler in den Zentralbanken stets argumentierte, als sei er als Kind in einen Topf mit keynsianischem Zaubertrank gefallen, angesichts der „Katastrophen dieser Tage“, die „sich nicht mehr einfach mit Geld bewältigen“ lassen, in gewohnt „subtil“ kollektivistischer Manier schreibt „Die Wahrheit ist: Wir müssen Verzicht lernen“, stelle ich mir nur noch die Frage, in welcher „Denkfabrik“ diese „Wahrheit“, die „wir“ angeblich schlucken „müssen“, denn nun ganz buchstäblich fabriziert wurde.

Bis nächste Woche.