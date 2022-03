Schutz der Privatsphäre Ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, eine Lüge?

26. März 2022

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Vielleicht haben Sie auch schon von diesem sogenannten Recht gehört. Neben Roland Baader gibt es sicher eine Vielzahl von freiheitsliebenden Menschen, die den Satz „Das einzige Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden“ verwenden. Ich möchte heute diese Aussage und somit auch die Behauptung, ein derartiges Recht würde es geben, mal etwas genauer betrachten und mit Ihnen gemeinsam überprüfen, ob es dieses Recht faktisch geben kann.

Zuerst möchte ich klarstellen, dass ein Recht auf etwas haben immer auch bedeutet, dieses Recht einfordern zu können. Wenn ich das Recht habe, in Ruhe gelassen zu werden, dann haben andere die Pflicht, mich in Ruhe zu lassen. Recht auf Bildung würde bedeuten, dass jemand zum Unterrichten gezwungen würde. Recht auf Arbeit bedeutete, jemand würde dazu gezwungen, mir Arbeit zu geben, und so weiter und so fort. Allein beim Schreiben dieser Zeilen wird mir klar, dass ich ein solches Recht überhaupt nicht würde haben wollen, denn das hat ja nichts mit freiwilliger und liebevoller Kooperation zu tun. Da kommt dann auch direkt die Frage auf: Gibt es überhaupt so etwas wie ein Recht, das einfach so existiert? Oder geht es vielmehr um Vereinbarungen, die getroffen werden können, um daraus eine gewisse Sicherheit in Form von Recht zu erlangen?

Ich möchte jetzt nicht das Fass aufmachen und die Existenz von Recht generell infrage stellen – dies vielleicht mal an anderer Stelle. Zurück zum eigentlichen Thema. Wenn ich andere Menschen sehe, die behaupten, es würde das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, geben, erkenne ich oft, dass sie eigentlich etwas anderes meinen. Ich vermute, dass viele vielmehr ausdrücken möchten, dass niemand ein Recht hätte, sich in ihr Leben einzumischen, und damit bin ich einverstanden. Diese Aussage würde ich unterschreiben. Wenn man hingegen behauptet, man hätte ein Recht auf Ruhe, geht man die Sache von einer anderen Seite an und verlässt die Ebene der von mir beobachteten Realität.

Wie geht man also damit um, wenn man das Bedürfnis nach Ruhe hat? Gehe ich auf andere zu und erinnere Sie an das angebliche Recht und somit ihre Pflicht und fordere sie auf, für meine Ruhe zu sorgen? In der Vorstellung finde ich den Gedanken ziemlich albern. Aber wieso behaupten dann so viele Libertäre, es würde dieses Recht geben? Hat nicht derjenige, der immer nur fordert, die Kontrolle über sein Leben bereits abgegeben? Ich höre jetzt schon Stimmen, die sagen: Meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen beginnt, und setzen diese Aussage mit dem Recht, in Ruhe gelassen zu werden, gleich. Ich kann das so nicht erkennen. Denn bei dem Satz: „Meine Freiheit hört da auf, wo deine anfängt“ sehe ich wie bei Corona-Abstands-Fanatikern zwei Menschen mit einem großen Hula-Hoop-Reifen auf dem Kopf, der den Abstand zueinander immer sicherstellt.

Ich bin ein Freund der realen Umsetzbarkeit von Weisheiten und möchte abschließend gerne meinen Weg der Bedürfnisbefriedigung beschreiben, wenn es um die auch von mir viel zu oft vergeblich gesuchte Ruhe geht. Mein Nachbar hatte eines Abends gegen 22 Uhr die Idee, mit seinen Kollegen von der Baustelle polnische Volkslieder zuerst zu hören und dann zu singen. Von meiner Seite erst mal kein Problem. Als es gegen 24 Uhr immer mehr der Stimmung eines Volksfests glich und mein Schlafzimmer direkt unter der Tanzfläche liegt, fand ich das irgendwann nicht mehr ganz so lustig. Ich hatte meinen Wecker bereits auf 5:30 Uhr gestellt, und vor mir lag ein langer Tag mit vielen Terminen in Berlin, der mit dem Rote-Augen-Flieger um 7:30 Uhr am Münchner Flughafen starten sollte. Was also tun, um die Ruhe zu finden, die mir ein Einschlafen ermöglicht?

Option eins: Ich rufe die Polizei, denn hier hätte ich eindeutig im Recht gelegen, und die Ruhestörung war nicht zu überhören.

Option zwei: Selbst hochgehen und ihn auffordern, endlich die Party einzustellen, und als Konsequenz mit der Polizei drohen.

Option drei: Ich gehe hoch und erkläre meinem Nachbarn meine Situation und hoffe auf Verständnis.

Option vier: Ich verlasse das Schlafzimmer und lege mich auf die Couch, da im Wohnzimmer die Lärmbelästigung, vor allem durch den Bass und das Aufstampfen der Partygäste, kaum noch zu hören war.

Meine Favoriten sind klar die Optionen drei und vier, und ich hatte Glück und konnte bereits mit einem Gespräch von Nachbar zu Nachbar die Situation auflösen. Da ich noch länger in dieser Wohnung wohne und mein Verhältnis zu diesem Nachbar auch Auswirkungen auf mein weiteres Leben haben wird, liegen für mich die Fakten auf der Hand. Auf ein Recht pochen und es fordern macht nur dann Sinn, wenn ich keinerlei Wert auf eine menschliche Beziehung lege und auch in der Lage bin, meine Forderung mit Konsequenzen zu untermauern. Ich suche immer den Weg der Kommunikation und der liebevollen Kooperation, und da sind solche Aussagen, die mir vorgeben, irgendein Recht zu besitzen, in meinen Augen eher hinderlich.