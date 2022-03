Eine Idee, mächtiger als jede Weltelite Die Ideologie der Mitte

25. März 2022

Über die heimliche Diktatur in unseren Köpfen

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

M. ist ein guter Bekannter von mir. Er besitzt eine überragende Fähigkeit, Rindersteak auf den Punkt zu braten, und geradezu notorisch ist seine Liebe zu frischem Thymian. Da kaum etwas in mir größere Freude auslöst als gutes aromatisches Essen, ist M. immer wieder bei mir zu Gast gewesen, und nicht selten haben wir, satt und zufrieden, noch zusammengesessen und diskutiert.

Es wäre falsch zu sagen, M. widerspräche grundsätzlich meiner politischen Haltung, und sicher konnte ich ihn an all den Abenden ein bisschen für den kleineren Staat erwärmen, wenngleich nicht so punktgenau, wie er das Steak erwärmt. Aber stets kam doch früher oder später der Punkt, wo ein Satz mir die Grenzen meines argumentativen Unterfangens aufzeigte. Er lautet: „Nee, so radikal bin ich nicht.“

Natürlich will ich zu meiner routinierten Gegenrede ansetzen: Die Ablehnung von Gewalt sei ja nichts Extremes oder Radikales, sondern ganz normal in unserem Alltag. Da wird mir plötzlich bewusst, dass M. ja eigentlich recht hat. Ich bin radikal, ja extrem in meiner Ansicht für die Selbstbestimmung des Einzelnen. Warum versuche ich, intuitiv so zu tun, als sei ich das nicht?

In diesem Moment, so glaube ich im Nachhinein, wurde mir erstmals jene Ideologie beziehungsweise Weltsicht bewusst, die Deutschland und unser Leben wohl mehr als jede andere bestimmt. Viel mächtiger selbst als die links-grüne Ideologie, weil noch universeller anwendbar.

Was genau ist nun die Ideologie der Mitte? Zum einen ist sie wie jede halbwegs erfolgreiche Ideologie relativ simpel, sprich, sie lässt sich auf einen handlungsleitenden Satz runterbrechen. Wir kennen recht viele davon, wie beispielsweise den linken Satz „Man ist moralisch verpflichtet, anderen, denen es schlechter geht, zu helfen“ oder den eher liberalen Satz „Halte dich aus Dingen raus, die dich nichts angehen“. Im Falle der Ideologie der Mitte lautet dieser Satz schlicht: „Strebe nach der goldenen Mitte“; beziehungsweise negativ formuliert: „Extreme sind schlecht.“

Sie werden überrascht sein, wie stark dieser moralische Leitsatz auch in Ihrem Alltag ausgeprägt ist. Hier einige Beispiele, originalgetreu aufgeschnappt: „Buche einfach irgendein Hotel, nur nicht das teuerste oder billigste“, „Klar liebe ich pink, aber ein pinkes Auto ist doch übertrieben“, „Ich kaufe grundsätzlich nicht das billigste Hundefutter“, „Ich muss auf meine Work-Life-Balance achten“, „Eine gute Sanierung findet einen Ausgleich zwischen dem Alten und dem Neuen“ oder „Können wir uns da nicht in der Mitte treffen?“

Diese moralischen Leitsätze sind üblicherweise nicht primär politisch, aber viele sind auf die Politik anwendbar und werden dort angewendet. Beispielsweise führt im linken Fall die Aussage „Man ist moralisch verpflichtet, anderen, denen es schlechter geht, zu helfen“ zu: „Starke Schultern“, die nicht bereit sind, die Last der Schwächeren zu tragen, müssen als „egoistisch“ gebrandmarkt und bestraft werden. Oder im Falle der Ideologie der Mitte: die ermüdende Tendenz „zur politischen Mitte“, wo es gilt, „Kompromisse“ „mit Augenmaß“ zu finden.

Doch warum ist die Mitte so attraktiv für viele Menschen? Der Grund liegt darin, dass „die Mitte“ zu wählen den meisten eine besondere Sicherheit gibt. Frei nach dem Motto: Wenn die einen ganz stark A wollen und die anderen ganz stark Nicht-A, dann liege ich mit so Halb-A zumindest nicht ganz falsch und komme mit allen noch irgendwie klar. Böse gesprochen: Die Ideologie der Mitte ist das Äquivalent zum Schwimmen in der Mitte eines Sardinenschwarms. Man ist unangreifbar, geschützt und bleibt von außen unsichtbar.

Zudem befreit die Ideologie der Mitte von der Last, selber zu denken. Genauso wenig, wie die Sardine in der Schwarmmitte selber denken muss – die Bewegungen gehen vom Schwarmrand aus, wo man noch was von der Welt drumherum sieht –, genauso wenig muss der Ideologe der Mitte selber denken und urteilen. Er muss sich nur den Bewegungen der anderen anpassen.

Tauchen über Nacht plötzlich ganz viele radikale Ökos auf, dann entdeckt er auch vegetarisches Essen und Nachhaltigkeit für sich – nur „nicht gleich so überzogen“, sondern mit zwei fleischfreien Tagen die Woche und einer Heizung, die man dieses Jahr etwas früher herunterregelt, um Energie zu sparen. Damit bietet die Ideologie der Mitte in jeder Lebenslage eine eindeutige Antwort – vorausgesetzt, dass es genug andere Menschen gibt, die selber denken und urteilen und dadurch die möglichen Extreme bilden, zwischen denen man sich einpendeln kann.

Natürlich hat diese Ideologie der Mitte auch ihre Kehrseiten. Man lebt schließlich von den Leuten, die sich die Mühe einer eigenen Meinungsbildung zu bestimmten Fragen machen, und damit ist die eigene Meinung im Kern beliebig. Zudem ist sie eigentlich immer falsch, denn es gibt üblicherweise eine richtige und falsche Position. Wenn Person A sagt „Wir müssen alle Menschen töten“ und Person B sagt „Wir sollten gar keine Menschen töten“, ist „Massenmord mit Augenmaß“ oder „allgemeine Verstümmelung bei jedem ein bisschen“ zwar die „goldene Mitte“, aber moralisch genauso falsch wie Position B – nur nicht so konsequent.

Ayn Rand hat das mal sehr schön am Beispiel der moralischen Grauzone beschrieben, als sie sinngemäß fragte: Wenn es schwarz und weiß gibt in der Moral – wovon wir ausgehen, wenn wir sagen, „die meisten Menschen sind moralisch grau“ –, worin besteht dann die Rechtfertigung, sich selbst „grau“ zu verhalten und nicht konsequent „weiß“? Selbst der Kult um die „gebrochenen“, „widersprüchlichen“ Charaktere in Kunst und Kultur ist letztlich nur eine Facette der Ideologie der Mitte.

Was aber heißt das für uns –wir sind halt mit unseren Ansichten nicht der Regelfall und Laisser-faire-Kapitalismus ist sicher keine „goldene Mitte“ in Deutschland – als Vertreter einer extremen Moral und Ideologie? Hierzu einige erste Ideen:

Erstens: Die Ideologie der Mitte ist, wenn wir Kapitalismus und Freiheit als System radikaler Innovation und Veränderung betrachten, eher ein Bremsklotz, der schnell dem Etatismus in die Arme fällt: „Schreckschusspistolen sind ja okay, aber müssen direkt Sturmgewehre legal sein?“, „Pflanzenzucht machen wir schon lange, aber Gentechnik treibt die menschliche Anmaßung ja auf die Spitze“, „Gras sollte, wenn überhaupt, dann aber nur in Apotheken verkauft werden dürfen“ et cetera et cetera.

Zweitens: Wir können Deutschland tatsächlich deutlich freier kriegen, wenn wir nur ausreichend viele sind (0,7 Prozent der Bevölkerung etwa) und sehr laut und wahrnehmbar im Mainstream. Denn dann bilden wir bereits eine neue sichtbare Extremposition, und die Mitte (die ja nur durch die bekannten Extreme definiert ist) verschiebt sich. Ein Beispiel für diesen Mechanismus sind die ökoradikalen Aktivisten. Wenn sie fordern, Deutschland zu deindustrialisieren, dann erscheint ein bisschen Ökoterror durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und hohe Spritpreise nur noch als „ausgewogener Mittelweg“.

Drittens: Zugleich bedeutet die Mitte-Tendenz aber auch einen Stolperstein. Denn die Bereitschaft, den ganzen Weg zu unserer Position der Freiheit zu gehen, ist nicht besonders ausgeprägt. Geringere Steuern gerne, aber nur noch ein Nachtwächterstaat – „Muss man den gleich übertreiben?“

Aber das ist ein Thema für eine andere Kolumne. Schließlich hätte dieser Text sonst eine extreme Überlänge, und so radikal wollen wir doch nicht sein, oder?