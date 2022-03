„Humanitäre“ Events Kein tagespolitischer Gratismut für Jemenitis

23. März 2022

Von unleugbar guten und schlechten Gewaltmonopolen …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Ich möchte hier niemandem unrecht tun. Vielleicht habe ich die Benefizkonzerte für den Jemen, diesen offenbar weithin vergessenen Landstreifen auf dem großen „Nikolausstiefel“ des Mittleren Ostens, ja auch übersehen. Haben schon welche stattgefunden? Ich frag’ ja nur.

Jedenfalls hat der Krieg im Jemen laut einem UN-Bericht bislang circa 230.000 Tote gefordert und zur schlimmsten humanitären Krise weltweit geführt – so das UN-Büro zur Koordination humanitärer Angelegenheiten (Ocha). Der Konflikt führte in großen Teilen des Landes zu Hunger und medizinischer Unterversorgung. Der Krieg wird im Wesentlichen von Saudi-Arabien geführt – unter Willigung beziehungsweise sehenden und zudrückenden, ja, sogar waffenlogistisch aushelfenden Auges des unleugbar guten Gewaltmonopols jenseits des Atlantiks. Hallo, Campino? Herbert? Die Herren Niedecken und Westernhagen?

Wie gesagt: Vielleicht habt ihr ja doch schon Konzerte für die armen Menschen in diesem vorderasiatischen Staat auf der arabischen Halbinsel veranstaltet. Dann nehme ich alles zurück!

Ich glaube dennoch, dass die Frage erlaubt ist, warum manche von euch zuweilen nur dann „aktiv“ werden beziehungsweise auf massenlobotomediale Berichtbestattung reagieren und ihre humanitäre Gesinnung zur Schau stellen, wenn es um tagespolitische Aufreger geht, so wie derzeit beim Krieg in der Ukraine. Also dann, wenn unleugbar schlechte Gewaltmonopole Kriege veranstalten. Was zum Beispiel Marius-Müller Westernhagen betrifft, so hatte er fatalerweise sein eigenes popkulturelles Erbe, vor allem in Form eines seiner berühmtesten Lieder, nämlich „Freiheit“, ohne Not verschandelt, indem er sich für die aus medizinischer Sicht überflüssigen Massenimpfungen in Sachen Covid-19, genauer: Reset- und „ID2020“-Impfungen, starkmachte. Merkwürdiges Freiheitsverständnis, wenn Sie mich fragen: Lass dich impfen, sonst Freiheit weg. Nun trat er bei einem Konzert für Frieden in der Ukraine auf. Ist auch gar nichts dran auszusetzen.

Ich werde es noch mal wiederholen: Für mich ist Krieg immer und ausnahmslos die schlechteste, unproduktivste, dümmste Lösung. Weil es die „einfachen Menschen“ sind, die, so wie jetzt in der Ukraine, darunter zu leiden haben – nicht die politischen (Ver-) Führer, die sie beginnen. Tod und Zerstörung sind, mit Verlaub, immer scheiße. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Was ich hingegen nicht ausführlich wiederholen, sondern nur so knapp wie möglich zusammenfassen werde: Wenn ausgerechnet ein US-Präsident, also ein „Commander in chief“ des nachweislich blutrünstigsten, massenmörderischsten Gewaltmonopols des Planeten, anderen „Kriegsverbrechen“ vorwirft, geht mir die Kotze aus. Halt bloß die Goschen und erinnere dich einfach mal an die katastrophalen Folgen deines eigenen militärisch-industriellen Gottkomplexes, die ganze Welt an pseudodemokratischem Wesen genesen lassen zu wollen. Feddich.

Und mal ehrlich: Für das deutsche Corona-Regime kommt dieser Krieg nun wirklich nicht ungelegen, gewissermaßen. Es gibt ihm unter anderem die Gelegenheit, immer schön mit dem Finger auf das unleugbar schlechte Gewaltmonopol im Kreml zu zeigen, während die Untaten des eigenen, zum Beispiel in puncto der erschreckender- und kriminellerweise nach wie vor diskutierten „Impfpflicht für alle“ unter gröbstem Verstoß gegen Artikel 1 des Nürnberger Kodex, als Wohltaten in die massenmedialen Guckkästen gestellt werden. Witzig auch, dass Habeck, Minister für Wirtschaft und „Klimaschutz“, sich nun ausgerechnet bei eben jenem Regime mit einem Knicks und tief bückend andiente, also dem saudischen, das seit vielen Jahren den Jemen verunziert. Wir wollten doch Menschenrechte beachten? Na, ich schätze, Joschi Fischer hatte wohl nicht ganz unrecht, als er einmal sagte: „Irgendwann werden wir alle Pragmatiker.“

Oder, dies nur am Rande, wenn das „Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik“ (BSI) allen Ernstes empfiehlt, die allseits bekannte (und übrigens sehr gute) IT-Security-Software von „Kaspersky“ zu meiden und lieber auf andere Produkte umzusteigen. Nein, ich bekomme kein Geld für diese „Schleichwerbung“. Und ich bin auch nicht der heimliche Geliebte Putins. Ich habe bereits zwei Mails dieser Art bekommen, in denen mir nahegelegt wurde, Kaspersky untreu zu werden. Und werde so viel dazu sagen: Ich nutze die „Kaspersky Internet Security Suite“ seit über zehn Jahren. Und hatte nie Probleme damit. Aus meiner Sicht ein exzellentes Programm. Klar gibt es Alternativen. Zum Beispiel die nicht weniger gute deutsche Lösung von „G-Data“, oder nehmen Sie von mir aus „Bitdefender“, „Norton“, „McAfee“ oder „AVG“.

Mein Problem ist ein anderes: Als ich zum letzten Mal meine Lizenz bei Kaspersky verlängert habe, wählte ich eine Zwei-Jahres-Lizenz. Kostete mich 70 Euro. Es bleiben mir noch 403 Tage, also mehr als ein Jahr, bis zur nächsten Verlängerung. Und nun erwartet das BSI oder, so wie unlängst, der „Focus“ (in seinem Artikel „Das Kaspersky-Problem: Wie Russland Tausende Deutsche ausspionieren könnte“) von mir, dass ich diese Investition in den Wind schreibe, nur weil die Software von russischen Programmierern stammt? Kommt ihr irgendwann auch mal wieder runter? Ganz ehrlich: Wäre ich Kaspersky, würde ich wegen Geschäftsschädigung klagen. Deutsche, kauft nicht bei Russen?

Ihr könnt mich mal. Und was das „Ausspionieren“ betrifft, haha, total witzig: Die Firma Kaspersky hätte es gar nicht nötig, Deutsche zu beschnüffeln. Sie bräuchte nur die bereits existierenden Datenbanken und „Nutzer-Dossiers“ bei diversen Providern oder sozialen Schwätzwerken wie Facebook anzuzapfen. Oder bei Amazon, das ebenfalls das Kaufverhalten seiner Kunden speichert. Und mit anderen Portalen abgleicht. Tipp: Kaufen Sie mal was bei Amazon. Und rufen Sie danach ihr Facebook-Profil auf. Gut möglich, dass Sie gleich passende Werbung zu ähnlichen Produkten wie dem, das sie gerade erworben haben, angezeigt bekommen. Wie ist das nur möglich? Immer diese Russen …

Wollte damit natürlich sagen: Der sogenannte „gläserne Bürge“ ist im Internet längst Realität. Dazu braucht es keinen ehemaligen KGB-Chef. Feddich. Doch ein Kompromissvorschlag zur Güte: Okay, ich mach’s. Ich wechsele sofort den Anbieter. Sofern die Chefredaktion des „Focus“ oder das BSI die dadurch entstehenden Kosten für mich übernimmt … in letzterem Fall würde ja kein Schaden entstehen. Würde ja der Staat bezahlen … und hoffentlich wäre danach noch genug Geld für die Straßen über …

Doch ich schweife ab.

Es würde mich wirklich riesig freuen, wenn die Pop- und Rock-Schickeria dieses Landes nicht nur bei gerade politisch genehmen Themen Moral und Ethik auspacken würde, sondern aus echter Überzeugung und immer dann und überall dort, wo es was zu beklagen gibt. Ich habe nämlich die ganz krude Vermutung, dass zumindest einige Star:innen die Gelegenheit auch für PR, sprich Selbstvermarktung nutzen … man hat mal wieder „Stellung bezogen“ und die korrekte „Haltung gezeigt“, man „baut Brücken“ und wirbt „für Verständigung“. Nicht vergessen: immer in der Liebe bleiben. Sofern es die politisch richtige ist.

Bis nächste Woche.