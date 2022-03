Deutschland auf der Couch Luxusprobleme

22. März 2022

Eine Gesellschaft am Rande der Hysterie

von Burkhard Voß

„Sex gibt es nur noch mit FFP4-Maske und aktuell negativem PCR-Test. Weiß ich denn sicher, ob mein Mann nicht ein Superspreader ist? So meine Patientin. „Sie hätten sich doch schon längst impfen lassen können“, entgegnete ich. „Damit der Geist von Bill Gates in meine DNA eingebaut wird … ich bitte Sie!“ Erbost legte sie auf, ihr Gesicht verschwand vom Monitor. Ende der Video-Sprechstunde. Als Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut erlebe ich solche Reaktionen nicht gerade selten. Natürlich gibt es Impf-Nebenwirkungen. Es ist auch gut möglich, dass deren Zahl viel niedriger geschätzt wird, als es der Realität entspricht. Aber muss man deswegen vor Hysterie gleich wahnsinnig werden? Die Angst vor Corona und die Angst vor Impfnebenwirkungen halten sich momentan in etwa die Waage. Fakt ist: Die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 hat einen ausgesprochen günstigen Verlauf, und die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland hat sich schon länger normalisiert. Doch in weiten Teilen Deutschlands kann von einer realistischen Betrachtung der Gefahrenlage nicht die Rede sein. Deutschland liegt wieder mal auf der Couch. Diagnose: chronisch-hysterisch-hypersensibler Erschöpfungszustand.

Die Corona-Krise war keine Apokalypse, aber ein echtes Problem. Genauso wie der Krieg der Ukraine. Immerhin haben echte Probleme den Vorteil, dass Luxusprobleme demaskiert werden. Wasser ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig. Wichtiger als Öl, weshalb die zukünftigen Kriege wahrscheinlich um Wasser geführt werden. Das es zu Schlägereien wegen Wasser kommt, so weit ist es in Deutschland noch nicht. Neuronale Konflikte zwischen den Ohren sind aber vorprogrammiert. Wie neulich im Getränkeladen. Fix mal eine Kiste Wasser holen – Fehlanzeige. 47 Sorten Wasser wurden angeboten. In diesem Getränkeshop. Bundesweit werden 209 Sorten angeboten. Platz eins auf der Preisliste belegt MINUS 181, 18,10 Euro pro Flasche mit 681 Milliliter Inhalt, nicht 750 Milliliter wie üblich. Geht’s noch? Vor Jahrzehnten ging’s los mit still, medium, classic. Reicht eigentlich, gibt’s immer noch. Doch was ist jetzt gesund? Natriumarmes Wasser? Wo soll man da die Grenze ziehen? Bei 17,2 oder 16,2 Milligramm pro Liter? 250 Milligramm Hydrogencarbonat pro Liter – ist das ein Stresstest für meine Speiseröhre? Darf die Quelle des Wassers in Italien liegen, wo Umweltvorschriften so interessant sind wie die Sandalen von Claudia Roth? Oder doch lieber nur deutsches Wasser? Welcher Champagner zu welchem Anlass? – Das waren noch Fragen, doch vorbei sind diese Zeiten. Nostalgie kann manchmal richtig schön sein. Und welches Wasser man heute kaufen soll, kann zum echten Problem werden. Wie das Kaufen von Margarine.

„Braucht der Mensch wirklich so viele verschiedene Sorten Margarine?“, so der kürzlich nach 33 Jahren US-Knast freigelassene Jens Söring, der wahrscheinlich zu Unrecht verurteilt worden war. Nach 33 Jahren hermetischer Abschirmung traf ihn das Warenüberangebot des ökologisch aufgeheizten Neoliberalismus mit voller Wucht. Nüchtern betrachtet sind die unterschiedlichen Margarine- und Wassersorten gar nicht so unterschiedlich. Doch wenn in der Werbung kleinsten Unterschieden größte Bedeutung beigemessen werden, wird aus keinem Problem ein Luxusproblem.

Bei McDonald’s essen seit Jahren nur die Assis. Zur Ersatzreligion der Ernährung haben sie irgendwie noch nicht so den Zugang gefunden. Gefunden haben ihn die vegan getriggerten Mitbürger, die auch bei Reis ganz genau hinsehen und erkannt haben, dass Quinoa viel besser ist. So anspruchslos, wie diese Pflanze ist, so anspruchsvoll sind ihre Verzehrer. Nach über 1.000 Seiten Ratgeberliteratur haben sie erkannt, dass Quinoa im Vergleich zu Reis deutlich mehr Mineralien, Eiweiß und eine größere Menge mehrfach ungesättigter Fettsäuren enthält. Dazu passen nur noch salzfreie Salzkartoffeln und natriumarmes stilles Wasser. Das darf ausschließlich bei Zimmertemperatur getrunken werden. Prost!

Vor der Corona-Krise war das kollektive Bewusstsein nicht von einem Virus, sondern von einem Molekül besetzt. Gerade in Deutschland führte die CO2-Hysterie zu Luxusdiskussionen par excellence. Wie sagte Heinrich Heine so schön: „Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.“ Auch über eineinhalb Jahrhunderte nach seinem Tod will die ewige Ruhe immer noch nicht so recht gelingen. Jetzt haben wir Fridays for Future, das globale Inquisitionsgericht für CO2-Moleküle. Prinzipiell ist CO2-Reduktion sicher sinnvoll. Grotesk wird es allerdings, wenn man die Zahlen betrachtet. Zwei Prozent der weltweiten anthropogenen CO2-Emissionen stammen aus Deutschland, 98 Prozent aus allen übrigen Ländern. Anders ausgedrückt: Das Land, das so ziemlich am wenigsten bewirken kann, leistet sich die hitzigsten Diskussionen. Das Land, das vor über 75 Jahren die Welt fast an den Abgrund gebracht hatte, will sie nun retten. Weltrettung – darunter machen es wir Deutschen nicht. Vorbei die Zeiten, als Nietzsche sagte: „Der Deutsche ist zu Großem fähig. Aber es ist unwahrscheinlich, dass er es tut.“

Wer im Bedeutungstaumel der Wirkmächtigkeit des CO2 gefangen ist, kann schon mal den Wald vor lauten Bäumen nicht sehen. Womit wir bei radikalen Tierschützern sind. Sie sind die edlen Wilden der westlichen Welt und sehen zwischen Menschen und Tieren keinen prinzipiellen Unterschied. Für sie ist jede Metzgerei eine Auschwitz-Gedächtnisstätte. Metzger sind schlimmer als Vergewaltiger, Abtreibung ist okay, Mücken totschlagen noch lange nicht, auch Kleintieren steht eine gesetzliche Krankenversicherung zu, für sämtliche Tiere gilt das Grundgesetz, das Schicksal der nicht kastrierten Katzen von Hartz-IV-Empfängern ist mindestens so wichtig wie Kita-Plätze und Bildungspolitik … und alles wird gut. Da radikale Tierschützer das ernsthaft so meinen, wundert es nicht, dass laut mehrerer Studien der Anteil an Persönlichkeitsgestörten in dieser Subpopulation besonders hoch sein soll. Übrigens: Warum regen sich diese über Pelzmäntel und nicht über Lederbekleidung auf? Ganz einfach: Es ist wesentlich gefahrloser, eine Omi in der Fußgängerzone anzumachen, als einen Rocker auf dem Motorrad zu beleidigen. So richtig künstlich problematisch wird es beim Thema Kunst. Besonders wenn die Kunstkritik nur unter Berücksichtigung der Biographie des Künstlers möglich sein soll, wird es kompliziert. Polanski-Filme anschauen, obwohl der Regisseur mit einer Minderjährigen unter der Decke lag? Verboten. Die Tugendreiter rüsten auf. Tugendreiter? Sind es nicht viel mehr die Tugendreiterinnen, die sich auf das hohe Ross der Ethik schwingen? Egal. Bücher von Ernest Hemingway lesen, bei dem der chronische Alkoholismus bekannt war? Glück gehabt, da Alkoholismus schon lange nicht mehr als Charakterlosigkeit, sondern als Krankheit gilt. Wer sich dann noch den Fragen hingibt, ob frühere Kunstwerke mit unseren Moralvorstellungen vereinbar sind, kann nur im Luxus von gesetzlicher Krankenversicherung, Sozialstaat und Rente leben. Jeder andere erfreut sich an Ästhetik pur. Mit diesem Tugendterrorismus müssten die Werke von Rubens vom Museum in den Schredder wandern, denn der Hauch von Pornographie ist nicht zu übersehen. Konsequent zu Ende gedacht müssten aus allen Humphrey-Bogart-Filmen die qualmenden Zigaretten entfernt werden. Aber Bogy ohne Kippe? Gotteslästerung!