Ukraine Wo sind die Bilder aus dem aktuellen Kriegsgebiet?

19. März 2022

Bei vorigen Konflikten wurde man mit ihnen regelrecht geflutet …

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Jetzt sind fast vier Wochen vergangen, seitdem der – wie in den Medien beschrieben – Überfall Russlands auf die Ukraine losging. Neben den beiden Irakkriegen und all den Kriegen, die seit dem 11. September 2001 durchgeführt wurden, ist mir bei dem aktuellen Ukraine-Konflikt Folgendes aufgefallen, und ich suche bis heute noch eine Erklärung dafür: Wir leben im Jahr 2022 und fast jeder besitzt ein Smartphone, mit dem man auch Videos aufnehmen kann. Wo sind also die echten Bilder aus dem Kriegsgebiet? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Schaulustiger, der sich dabei amüsiert, wenn Häuser zerbombt und Menschen getötet werden.

Ich frage mich lediglich: Wieso gibt es so wenig authentisches Bild- beziehungsweise Videomaterial aus dem Kriegsgebiet? Kommt es mir nur so vor oder sehen Sie das auch so? Wenn ich an die Kriege im Irak oder Kosovo denke, dann gab es damals jeden Abend neue Aufnahmen, und die schrecklichen Folgen des Krieges waren für jeden zu erkennen. Aktuell sehe ich nur Videos oder Fotos von Präsidenten, die einerseits als Helden-Präsident und andererseits als Massenmörder betitelt werden.

Mir kommt es auch so vor, also würde es hauptsachlich nur Meinungen zum Krieg geben, aber keine Fakten. Die Menschen scheinen vergessen zu haben, was der Unterschied zwischen neutralen Fakten und einseitig eingefärbter Propaganda ist. Vielleicht liegt es auch an der guten Vorarbeit der Thinktanks und PR-Agenturen, die während der Corona-Pandemie den Fokus vollkommen auf die Aussagen von sogenannten Experten und nicht auf neutrale wissenschaftliche Daten gelegt haben. Die Interpretation der Realität scheint mehr wert zu sein als das einfache Darstellen der Fakten ohne politische Einfärbung.

Kommen wir nun aber zu meiner Beobachtung zurück. Wenn wir davon ausgehen, dass auch in der Ukraine ein sehr hoher Anteil der Menschen ein Smartphone oder eine Kamera zur Hand hat, dann frage ich mich, wieso es nicht unzählige Videos in den entsprechenden Netzwerken gibt?

Für mich ist das nur schwer zu verstehen. Kann es an der russischen Zensur liegen, sind Geheimdienste heute in der Lage, zentral das gesamte Bild- und Videomaterial aus dem Kriegsgebiet zu unterbinden?

Könnte es sein, dass die Menschen einfach so viel Leid haben und daher keiner mehr sein Handy in die Hand nimmt und filmt? Wenn ich überlege, wie viel Videomaterial zu 9/11 in all den Jahren im Umlauf war, kommt es mir so vor, also gäbe es mehr Videos von einem Ereignis, das nur wenige Stunden gedauert hat, als über einen Krieg, der nun schon fast vier Wochen andauert. Ich gehe davon aus, dass im Jahr 2001 noch weniger Menschen eine Kamera besessen haben. Handys mit eingebauter Kamera sind in den USA erst seit dem Jahr 2002 verfügbar, das Modell Sanyo SCP-5300 konnte damals mit einer Auflösung von 640 mal 480 Pixel aufnehmen.

Wenn wir also die Verfügbarkeit von Kameras in der Bevölkerung, gemeinsam mit den vielen Portalen und Möglichkeiten, eigene Videos im Internet zu veröffentlichen, ansehen, und dann noch berücksichtigen, dass dramatische und besondere Ereignisse generell festgehalten werden, finde ich die Frage durchaus berechtigt: Wo sind die Bilder aus der Ukraine?

Den Menschen reicht es wohl aus, eine Erzählung über einen wilden Bären im Ort zu hören, um vollkommen in den Panikmodus zu verfallen. Früher war erst der direkte Anblick eines wilden Tieres der Auslöser für Furcht und Angst. Projektion und Interpretation der Realität sind also wichtiger geworden als das Erfassen der Realität mit eigenen Sinnen. Dies ist in meinen Augen ein erheblicher Faktor für das enorme Ausmaß an Manipulation und dadurch resultierendes Fehlverhalten.