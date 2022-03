Über Krisensehnsucht und die bedauerlichen Grenzen einer Eigentumsordnung Es gibt (leider) keinen Expressweg aus dem Etatismus

18. März 2022

Eine Replik auf Oliver Gorus Kolumne „Als der Westen einmal zusammenbrach“

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Das westliche Staatensystem, moralisch und wirtschaftlich am Ende, kollabiert. Zwar muss es erst einmal richtig schlecht werden – Hungersnöte, Gewalt bis zum Bürgerkrieg und Chaos –, aber aus den Trümmern der alten staatlichen erhebt sich eine neue privatrechtlich orientierte Kleinstaaten-Ordnung: vom islamischen Kalifat über das monarchische Fürstentum bis hin zur freien Privatstadt. Dieses hoffnungsvolle Zukunftsszenario hat mein Mitkolumnist Oliver Gorus in seiner letzten Kolumne beschrieben.

Ich vermute, dass dieses Szenario für Oliver Gorus eine Art „best case“ ist. Und ich denke, dass seine niedergeschriebene Sehnsucht der Sehnsucht vieler Freiheitsfreunde entspricht. Darauf zumindest deutet meine Erfahrung aus zahlreichen Gesprächen hin, die ich als Vollzeit-Aktivist für den Libertarismus jeden Tag mit Freiheitsfreunden führe. Doch so sympathisch die geschilderte radikale Befreiung auch klingen mag, so wirklichkeitsfern erscheint sie mir leider.

Es ist nicht sein Utopia, das mich hier zu einem Gegentext bewegt. Ich hätte nicht Politik zu meinem Hauptlebensinhalt gemacht, wenn ich nicht glauben würde, dass die Freiheit möglich und erkämpfbar ist. Sondern es ist der Weg zur Freiheit, den er schildert. Ich glaube, gerade wenn wir den Libertarismus erreichen und umsetzen wollen, müssen wir – mag das auch schmerzhaft sein – dem Traum von reinigender Krise und plötzlicher Massenbesinnung zur Privatrechtsordnung eine Absage erteilen.

Kann aus Krieg Frieden entstehen?

Ich sehe hier zwei fundamentale Probleme. Das erste betrifft die Krise selbst. Wie soll gerade aus einem Szenario von Verunsicherung, Chaos und Not eine dezentrale Privatrechtsordnung entstehen?

Seit der vorletzten Jahrhundertwende gab es auf der Erde rund 80 Bürgerkriege. Diverse Staaten befinden sich noch heute in einem Zustand, den die Politikwissenschaft „failed state“ nennt und der wohl dem von Oliver beschriebenen Szenario am Nächsten kommt. Doch in keinem dieser Staaten, egal, auf welcher Religion oder Kultur er basiert, egal, auf welchem Kontinent er liegt, egal, ob er groß oder klein, arm oder reich ist, ist das Ergebnis einer derartigen Krise eine Privatrechtsordnung.

Das Gegenteil ist der Fall. Gerade der Sinn für den Wert des Privateigentums leidet in der existenziellen Krise besonders. Gerade wenn die Hungersnot zuschlägt und der Raub der Nahrungsmittel des Nachbarn überlebenswichtig sein kann, entdecken die Menschen eben nicht das NAP und das Naturrecht für sich, sondern das Recht des Stärkeren. Nicht ohne Grund hat Mises Freihandel und wirtschaftliche Vernetzung zu Grundpfeilern des Friedens erklärt.

Und bestätigt nicht auch die deutsche Geschichte, dass gerade dann, wenn Krisen das eigene Leben erschüttern, die Suche einsetzt? Nach kollektiver Identität, nach starken Führern und großen Ideologien, die Halt versprechen? Die späte Weimarer Republik mit Hyperinflation, Wirtschaftskrise und Eliten-Delegitimierung ist genau das Szenario, bei dem in Olivers Text Freiheit und Föderalismus erblühen sollten. Doch erstarkten in der Realität nicht eher die exakten Gegenteile – Nationalsozialismus und Kommunismus?

Eine Eigentumsordnung braucht Eigentumsfreunde

Selbst wenn wir annehmen, dass Kleinstaaten tatsächlich irgendwie das Ergebnis einer derartigen Krise sein sollten, wie soll die so entstandene Kleinstaatenwelt friedlich bleiben? Glauben wir wirklich, dass die völkische Kommune aus NPD-Kadern friedlich neben dem islamistischen Kalifat leben würde? Das dieses Kalifat friedlich neben dem demokratischen Schwulen- und Lesbenstaat existierte? Dass die kommunistische Enklave die reiche kapitalistische Privatstadt nebenan in Ruhe lassen würde?

Eine Ordnung auf Basis von Privateigentum ist nur dann überlebensfähig, wenn ein erheblicher Teil der Menschen auch Privateigentum anerkennt. Schon jetzt, ganz ohne Krise und Bürgerkrieg, ist es mit der Anerkennung von Eigentum nicht weit her. Genau aus diesem Grund – als Gegenmodell zum Hier und Jetzt – entwirft Oliver ja seine Utopie. Nur die Durchschnittsbevölkerung mit ihrer ambivalenten Haltung zum Eigentum verschwindet eben nicht – und es verschwinden, wie Oliver schildert, nicht einmal die zahlreichen expliziten Gegner des Eigentums.

Werteuniversalismus, also der Glaube, dass man selbst über die richtigen Werte verfügt (den Libertäre ja auch insoweit haben, als dass sie das Privateigentum für universell erklären), ist eine enorme moralische Macht. Eine Macht, die in der neuen Ordnung nicht verschwindet. Der Selbstmordattentäter sprengt sich in die Luft im Glauben an eine bessere Welt, die ihn erwartet und die er erschafft. Der Nationalist und der Kommunist gehen in den Heldentod für die moralische größere Sache, statt in Ruhe und Wohlstand ihr Leben zu leben. Selbst viele Libertäre beweisen tagtäglich die enorme Kraft moralischer Integrität gegen jede ökonomische Anreizstruktur, wenn sie auf staatliche Almosen verzichten.

Die Welt steht nicht still

Keiner dieser expansiven Universalismen verschwindet von selbst. Nationalismus verschwindet nicht, „soziale Gerechtigkeit“ verschwindet nicht, Fundamentalismus verschwindet nicht – ja nicht einmal das Militär, das vom Staat lebt und dessen Angehörige geschworen haben, für diese Nation ihr Leben zu geben, verschwindet. Daher in aller Klarheit: Privateigentum löst keine weltanschaulichen Konflikte, solange die andere Weltanschauung Eigentum nicht anerkennt.

Und das sind ja nur die „inneren“ Probleme. In Olivers Szenario wird dieser Zusammenbruch der westlichen Welt maßgeblich herbeigeführt durch eine (noch etatistischere) russisch-chinesische Allianz. Glauben wir wirklich, dass nur deshalb, weil wir aufhören, aktive bis aggressive Außenpolitik zu betreiben, der Rest der Welt auch in geopolitische Passivität verfallen wird?

Oder werden nicht gerade dann die Kader-Kommunisten aus China sich aufmachen, die chaotische Kleinstaatenwelt des ehemaligen Westens in ihren Einflussbereich zu zwingen? Sagen Sie mir, ob Sie jemals von Kommunisten gehört haben, die die Gelegenheit auf Expansion ihres Machtbereiches ungenutzt haben verstreichen lassen? Ich nicht. Und auch liegt das Problem: Privateigentum löst keine Konflikte, wenn die andere Seite das Konzept des Privateigentums nicht anerkennt.

Dürfen wir hoffen?

Ist also alles hoffnungslos? Sicher nicht. Tatsächlich halte ich freie Privatstädte und Sonderwirtschaftszonen für eine gute Idee, um den Menschen zu zeigen, dass unser Modell ihnen mehr Lebensqualität bringen kann. Und ganz sicher haben wir – ich habe hierzu bereits mehrfach geschrieben – die Chance, einen Großteil der Bevölkerung vom moralischen Wert des Eigentums zu überzeugen, wenn wir nicht zuletzt den vorpolitischen Raum entdecken. Aber wir sollten nicht vom großen Knall träumen, nach dem plötzlich alles gut wird. Ich denke, dass uns das auf eine falsche Fährte und bei all jenen, die noch nicht libertär sind, zu Unverständnis führen wird. Ja, es gibt eine bessere Welt. Ja, sie ist möglich. Ja, wir können sie erkämpfen. Aber sie erfordert ununterbrochene weltanschauliche Arbeit. Eine Eigentumsordnung braucht zuerst Eigentumsfreunde. Und das sollte ein Ansporn für uns sein.