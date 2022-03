Moderne Staatenlenker Politprodukte

17. März 2022

Alles nur Show …

von Monika Hausammann

„Es ist nur ein Film“, pflegte mein Bruder jeweils zu mir zu sagen, wenn wir uns bei den Nachbarn einen Film angucken durften und ich mir vor lauter Angst vor dem Kommenden Ohren und Augen gleichzeitig zuzuhalten versuchte. In den vergangenen Jahren kommen mir diese Worte oft in den Sinn. Aber nicht im Zusammenhang mit einem Unterhaltungsstück, sondern bei Wahlen und anderen politischen Geschehnissen und Themen. „Lasst euch nicht so reinreißen, Leute. Es ist nur eine Kampagne“, denke ich dann jedes Mal und staune gleichzeitig, wie gut es funktioniert.

Sowohl die junge Generation von Politikern als auch ihre Schwerpunktthemen und Zukunftsszenarien sind heute mehrheitlich reine Kunstprodukte.

Beispiel Emmanuel Macron – der „Ufo-Präsident“. Der parteilose Ex-Banker und seine Bewegung „En Marche!“ tauchten aus dem Nichts auf und standen für alles und nichts: für die Zukunft, für die Mitte, für Frankreich, für Europa, für Modernität. Ein „Weder-Noch“ und ein „Sowohl-als-Auch“ prägten das Parteiprogramm, das wie die Statuten bis zur Wahl nicht existierte. Stilprägende Hauptelemente: Unverbindlichkeit und Beliebigkeit. Die Viertelmillion „Mitglieder“ der Partei reine Augenwischerei: Jeder, der sich via Internet in die Liste eintrug, war automatisch Mitglied. Macron und „En Marche!“ waren reine Kunstfiguren und ein hauptsächlich mediales Phänomen mit minimaler Anbindung an Land, Leute und Lebenswirklichkeit.

Anderes Beispiel: Wolodymyr Selenskyj – das Phänomen „Se“. Auch hier ein Auftritt auf der Politbühne mitsamt Finanzierung aus heiterem Himmel. Auch hier das Schlagwort und Hauptargument des „Neuen“, welches das „Nicht-Alte“ meinte, und der komplette Verzicht auf Konkretes in Bezug auf sein Programm. Und auch hier ein reines Bildschirm-Phänomen: Der Kandidat führte seinen Wahlkampf via Video-Botschaften, Broschüren und Internet. Er kam nahezu ohne direkte Begegnung mit der Wählerschaft aus. Nicht einmal an Pressekonferenzen war er präsent. Alles baute auf der Illusion auf, seine Person sei deckungsgleich mit der Rolle des für Ordnung sorgenden Präsidenten in der TV-Serie „Diener des Volkes“, die er seit 2016 spielte. Den echten Selenskyj bekam niemand zu Gesicht, und jeder konnte buchstäblich alles in seine Figur hineinprojizieren.

Die Wahlkämpfe Macrons, Selenskyjs und Trudeaus – um ein weiteres Beispiel zu nennen – haben eine große Gemeinsamkeit: Es sind nicht in erster Linie Menschen, die ihre Leistungen und Kompetenzen, die sie zur langfristigen Sicherung eines Gemeinwesens befähigen, unter Beweis zu stellen versuchen. Sie sind vielmehr das Resultat hoch professioneller und schwergewichtig über soziale Medien geführter Webekampagnen und Verkaufsveranstaltungen – Hochleistungs-Merchandising inklusive. Die Tatsache, dass für politische Kampagnen – Personal und Agenda – immer öfter auf Werbe- anstatt wie früher auf PR-Agenturen zurückgegriffen wird, unterstreicht dies noch. Hier werden Start-ups, Produkte und Events implementiert und nicht Politiker. Dies lässt sich an drei Punkten verdeutlichen.

Differenzierung

Ihre Kampagnen durchbrechen die Logik der Branche, indem sie nicht wie bisher auf Inhalte, Personal und Leistungsausweise setzen, sondern fast ausschließlich auf einen neuen „Stil“, der Pragmatismus durch Aktivismus ersetzt. Nicht Sachthemen dominieren, reale Problemstellungen und „Baustellen“, sondern die Rede von Fortschritt, Wandel, Zukunft und Veränderung, die ohne konkrete und definierte Ziele auskommt. Sie stehen eigenen Angaben zufolge für die Identität von Menschen und Nationen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine Vielheit ist, sich nirgends festmachen lässt und damit die Auflösung jeder Identität bedeutet. Sie sprechen fast ausschließlich emotionale Bedürfnisse an. Dasselbe gilt für Themen wie die Migration, das Klima oder soziale Gerechtigkeit. Das Ziel der Kampagne ist nie die Einstimmung auf konkrete Schritte, sondern die Erzeugung von Bildern, ein emotionales Erleben, gemischt mit nicht näher definierter Hoffnung – eine Art „Manie“ – Trudeaumania, Macronmania, Klimahysterie, Gleichheitswahn, Kriegsbegeisterung und Flüchtlingsromantik.

Wettbewerb irrelevant machen; Bearbeitung neuer unbesetzter Märkte

Die Kampagnen für Kandidaten und ihre Bewegungen vermeiden konsequent die Konkurrenz, indem sie neue „Kundengruppen“ erschließen und nicht auf den gesättigten Markt der klassischen Wählerschaft abzielen. Ihr Interesse gilt den unerschlossenen Marktfeldern der Nicht-, Neu- und Jungwähler. Diese werden in der Folge nicht als Bürger, sondern als Mitstreiter für das „Richtige“ und „Gute“ angesprochen. Die Partei tritt in den Hintergrund und an ihre Stelle tritt eine „Werte-Bewegung“. Auf diese Weise kann mit entsprechender medialer Unterstützung dem Hickhack des klassischen Wahl- und Abstimmungskampfs entgangen und in dem neuen Markt ein reiner Feel-Good-Event abseits anderer Wettbewerber stattfinden.

Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen überflüssig machen

Damit kommt man zu einer weiteren Gemeinsamkeit: der konsequente Fokus auf emotionale Bedürfnisse, Moral und Werte erlaubt es, den Kompromiss von Kosten nicht nur zweitranging zu machen, sondern ihn als Argument komplett auszuschalten. Emotionale Zufriedenheit, Sinn und Zukunft stehen über jedem Preis. Die Kundengruppe, die angesprochen wird, ist aufgrund ihrer Jugend und ihrer bisherigen Lebenserfahrung des relativen Überflusses nicht wirklich daran interessiert. Es stellt für sie nie oder kaum ein Problem dar, wenn der Kandidat oder Vertreter einer Sache ausschließlich hohe Defizite und Schulden in Aussicht stellt, um Investitionen in die angestrebte gerechte, heile, bunte und schöne Zukunft zu tätigen. Niemand wird stutzig, wenn er hört, dass dieser Kompromiss nicht länger nötig und beides in gleichem Maße möglich sei.

All dies weist meiner Meinung nach deutlich darauf hin, dass die junge Politikergeneration zu 100 Prozent Kunstfiguren sind und nicht Leistungs- und Verantwortungsträger. Dass sie auch nie als solche vorgesehen waren oder solche werden sollen. Die Show ist alles, was zählt. Um das Konkrete kümmert man sich hinter dem Vorhang. Nur so erklärt sich, dass eine Annalena Baerbock, eine Figur, deren Echtheit sich auf ihre physisch-organische Präsenz beschränkt, gerade zur „Frau mit Format“, die „Putin die Stirn bietet“, hochgejazzt werden kann. Nur so können Bewegungen wie die „Operation Libero“ in der Schweiz innert kürzester Zeit zu Repräsentanten des „politischen Umbruchs“ hochstilisiert werden.

Interessant an alldem sind indes ein paar weitere Gemeinsamkeiten: Allesamt bestehen zwischen den Politjungstars, ihren Beratern und Stäben oder auch den Aktivisten in Themenfeldern wie Klima et cetera direkte oder indirekte Verbindungen zum World Economic Forum (WEF) von Klaus Schwab. Sie sind Mitglieder der Young Global Leaders, Agenda Partners oder eng verbunden mit einer der mächtigen Partnerorganisationen des WEF, wie zum Beispiel dem WWF (World Wildlife Fund) oder dem European Council on Foreign Relations.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass die „Mania“ selten von Dauer ist. Auf diese Weise implementierte Politiker des Beliebigen stürzen in der Beliebtheit rasend schnell ab. Das gilt sowohl für Macron als auch für Selenskyj und Trudeau. Dies aus dem schlichten Grund, dass der Nimbus des „neuen Stils“, überhaupt des „Neuen“ der Realität weicht und die zu „Mitstreitern“ geadelten Wähler feststellen, dass Strukturen, die ihre Messiasse aufzubrechen und zu überwinden angetreten sind, noch verfestigt werden, die Macht zementiert und auch vor einem repressiven Overkill nicht zurückgeschreckt wird.

Offenbar siegt am Ende und auf lange Sicht doch das Echte. Die Betonung liegt allerdings auf „lange Sicht“. Bis dahin wird der Zirkus des Künstlichen und Unechten weiterziehen und sich noch steigern, der bunte Untergang der westlichen Gesellschaften weiter bejubelt und hinter der Bühne weiter die großen Geschäfte gemacht werden – Kriege, Klimakatastrophe, Pandemien und Flüchtlingsströme inklusive.