Ukraine Biolabors? Welche Biolabors?

16. März 2022

Frag’ die WHO

von Axel B.C. Krauss

Nachdem Informationen auftauchten, die USA betrieben in der Ukraine Laboratorien, in denen angeblich an „Biowaffen“ geforscht werde, stürzten sich sogenannte, besser: selbsternannte „Faktenchecker“, die in den meisten Fällen rein gar nichts checken, sondern höchstens regierungsamtliche Agitprop breittreten, sogleich wie ausgehungerte Hyänen auf diese angebliche „russische Desinformation“. Doch sind es wirklich nur „Fake News“? Oder ist da eventuell was dran?

Zugegeben: Geht es um Propaganda, um den „Feind“ als besonders verachtenswert, unmoralisch, versaubeutelt, unehrlich, verlogen und kriminell darzustellen, schenken sich Regierungen bekanntlich nicht viel. Ein kurzer Blick in die Geschichte genügt völlig, um sich dessen zu vergewissern. Diese Kunst beherrscht die russische oder chinesische Regierung ebenso gut wie die britische, französische, amerikanische oder deutsche. Und erst recht das hiesige Pressebordell der Journatolisten, die in den letzten elf Jahren seit 2001 jeden noch so verheerenden Krieg nicht nur aktiv abgefeiert und beklatscht haben wie hysterische Kinder auf Koks, sondern sogar proaktiv herbeischmierten und jedem, der den „Weltordnungsauftrag“ der vermeintlichen „Schutzmacht“ infrage stellte, natürlich sofort „russische Nähe“ attestierten. Insofern bräuchte es gar keinen „zweiten Kalten Krieg“, wird dieser von der Pressesimulation dieser Republik doch schon lange zelebriert.

Deshalb ist es auch eine Unterraschung, wenn Nato-Cheerleader und flamboyante Interventionisten jetzt natürlich herumkrakeelen, ob ihr geliebtes „Verteidigungs“-Bündnis nicht einfach mal dazwischenhauen könne, um die Art von Interventionismus abzustellen, dem ihre „Schutzmacht“ selber jahrelang frönte – mit erwartbaren Resultaten für die betroffenen Länder. Ach nee: Legte Richard Herzinger in der „Zeit“ doch tatsächlich einen Nato-Eingriff in der Ukraine nahe, denn die Folgen, so Herzinger, seien „beherrschbar“? Wenn er sich da mal nicht irrt. Weiß Gott, in welchem Ausmaß ein Eingreifen der „North Atlantic Terror Organization“ sich ausweiten könnte, schlimmstenfalls sogar zu einem Weltkrieg. Geht’s noch?

Doch zurück zu dem Vorwurf, es gebe „Biolabors“ in der Ukraine. Die Nachrichtenagentur Reuters vermeldete am 11. März um 8 Uhr 57: „Exclusive: WHO says it advised Ukraine to destroy pathogens in health labs to prevent disease spread“ („Exklusiv: WHO sagt, man habe der Ukraine geraten, Pathogene in Gesundheitslabors zu vernichten, um Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern“). Wie meinen? Doch keine „Verschwörungstheorie“? Die US-Botschaft in der Ukraine gab dazu folgende Erklärung heraus: „Das Programm des US-Verteidigungsministeriums zur Verringerung biologischer Bedrohungen arbeitet mit Partnerländern zusammen, um der Bedrohung durch (absichtliche, versehentliche oder natürliche) Ausbrüche der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt entgegenzuwirken. Das Programm erfüllt seinen Auftrag zur Verringerung der biologischen Bedrohung durch die Entwicklung einer Kultur des Bio-Risikomanagements, durch internationale Forschungspartnerschaften und durch die Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer im Bereich der biologischen Sicherheit und der Bio-Überwachung. Die Prioritäten des Programms zur Verringerung biologischer Bedrohungen in der Ukraine sind die Konsolidierung und Sicherung sicherheitsrelevanter Krankheitserreger und Toxine sowie die Gewährleistung, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Krankheitserreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen.“

Viktoria Nuland, verheiratet mit Robert Kagan, Neocon-Häuptling und Mitglied der 2006 aufgelösten einschlägig bekannten Kriegsfalken-„Denk“-Fabrik „PNAC“ („Project for a New American Century“), sagte vor dem US-Senat aus, es gebe sehr wohl „Biolabs“ in der Ukraine und sie befürchte, dass Russland sich dieser Einrichtungen und der dort betriebenen Forschungen bemächtigen könne. Dies berichtete der bekannte Journalist Glen Greenwald in einem Artikel vom 9. März auf seinem Blog („Victoria Nuland: Ukraine Has ‚Biological Research Facilities‘, Worried Russia May Seize Them“).

Sollten diese Informationen zutreffen und sollten in diesen Labors tatsächlich Forschungen an gefährlichen Erregern betrieben worden sein, müsste man natürlich erst mal nach deren Zweck fragen. Laut Auskunft des „Defense Threat Reduction Program“ (DTRA), also des „Programms zur Reduzierung von Bedrohungen der Verteidigung“, wurde dort, wie bereits erwähnt (siehe die Mitteilung der US-Botschaft), lediglich an gefährlichen Erregern geforscht, um prophylaktisch Gegenmaßnahmen gegen einen potenziellen Angriff mit solchen Stoffen entwickeln zu können. Dazu kann man allerdings geteilter Meinung sein.

So wie Dr. Robert Malone, Erfinder der „mRNA“-Technologie, die bekanntlich in einigen Impfstoffen gegen „Covid-19“ zum Einsatz kommt. Er schrieb dazu in einem Beitrag auf seinem Blog vom 11. März 2022 („Ukraine Biolab Watchtower“): „Abgesehen von einigen kleinen Saatgutkulturen, die in flüssigem Stickstoff oder in Kälteschränken bei minus 70 Grad aufbewahrt werden, haben die Ukrainer nichts in diesen öffentlichen Gesundheits- oder Landwirtschaftslabors, was die Russen nicht schon in ihrem eigenen, immer noch sehr aktiven und ausgeklügelten Biowaffen-Programm haben, über das niemand spricht.“

Ferner führt Malone aus: „Wenn ich als Analyst für die russische Regierung arbeiten und dafür bezahlt würde, Risikobewertungen durchzuführen und zu ermöglichen, wäre ich skeptisch, dass sich die Bemühungen des US-DoD/DTRA auf das Sammeln und Archivieren von biologischen Proben beschränken, und ich müsste zu dem Schluss kommen, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass diese Einrichtungen (zumindest) an Forschungen mit doppeltem Verwendungszweck beteiligt sind. ‚Dualer Zweck‘ ist ein Euphemismus für ‚könnte zur Entwicklung von Verteidigungsfähigkeiten oder zur Entwicklung von Angriffsfähigkeiten verwendet werden‘. Es ist klar, dass die russische Regierung, sei es aufrichtig oder zu Propagandazwecken (die Zeit wird zeigen, ob sie die Unterlagen und Belege dafür vorlegt), behauptet, dass die Aktivitäten dieser Labors Biowaffenforschung umfasst hätten, die mit dem US DoD/DTRA koordiniert worden seien. Vor dem Einmarsch in die Ukraine signalisierte die russische Regierung, dass die Anwesenheit dieser von der DTRA gesponserten ‚Biolabors‘ in dieser Region als Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Biosicherheit Russlands empfunden wurde. Wäre ich ein russischer Analytiker, würde ich wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass diese Labors eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Nach den mir vorliegenden Informationen scheint die US-Regierung keinen Versuch unternommen zu haben, der russischen Regierung zu versichern, dass diese Labors unbedenkliche Aktivitäten durchführen. Eine Maßnahme, die die russischen Bedenken hätte zerstreuen können, wäre die Zulassung unangekündigter Inspektionen gewesen, wie sie die USA und die Nato im Falle ausländischer Nuklearanreicherungs- oder Reaktorprogramme gefordert haben.“

Würde, sollte, hätte, könnte. Nun gut: Sollte es tatsächlich so sein, dass in diesen Labors eventuell an „Angriffsmöglichkeiten“ geforscht wurde, müsste ich mich allerdings nach der Berechtigung von Putins Eingreifen fragen. Denn mal ehrlich: Wer hätte schon gerne Biowaffen direkt vor seiner Haustür? Mal ganz zu schweigen von ominösen Ankündigungen gewisser Herren – gemeint sind hier Impflord Darth Gates und sein Finanzbuddy Warren Buffett – die bereits beide in Interviews sagten, Originalzitat: „Die nächste Pandemie wird viel schlimmer.“ Warum ich das in diesem Zusammenhang erwähne? Nun, weil in den ukrainischen Labors auch an Fledermaus-Coronaviren geforscht worden sein soll.

