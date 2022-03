Faschismus Woke Gleichschaltung

15. März 2022

Wer nicht der „richtigen“ Meinung ist, wird in die Nazi-Ecke gestellt

von Björn Gorenflo

Ein Teil von uns scheint sehr überrascht zu sein, wo auf einmal der Faschismus wieder herkam. Doch war er je wirklich weg? Wenn ich zurückdenke, hatte ich ihn schon in den 90ern während meiner Schulzeit latent gespürt. Ich war von Haus aus eher konservativ denkend, jedoch auch das Althergebrachte kritisch hinterfragend. Eine gewisse Introvertiertheit und die Konzentration auf das Eigene bewirkten wohl schon früh eine gewisse Distanz zur Gesellschaft und zu vorgefertigten Meinungen.

Als Gemeinschaftskunde und Geschichte auf den Stundenplan kamen, merkte ich bei Diskussionen im Unterricht bald, dass man recht einsam dastand, wenn man widersprach und nicht links oder grün war. Es war einfach schon ein gewisser Meinungs- oder vielmehr Gesinnungsdruck vorhanden. Wer wirklich dazugehören wollte, konnte kein vermeintlich spießiger Konservativer sein, und wer ist als Jugendlicher schon gern Außenseiter. Es kostete somit eine gewisse Überwindung, sich politisch abweichend vom Lehrplan und von der Meinung der meisten Mitschüler zu positionieren. Und das tat ich, denn für meine Begriffe war das überwiegend schwarz regierte Deutschland der 80er und 90er ziemlich in Ordnung. Und bei allen Fehlern – im Vergleich zu heute war es dies tatsächlich.

Doch in der Schule waren ständig die Nazis die Bösen, damals wie im Heute der 90er, nur das, was die echten Nazis und ihre Mitläufer ausmachte und den „Neonazis“ der 90er fehlte, hatte offenbar niemand begriffen. Nämlich dass der Faschismus nur dann gefährlich und wirksam ist, wenn er von der „Mitte der Gesellschaft“ ausgeht, also von der Mehrheit. Ich fragte mich: „Wo sollen die denn sein, diese ausländerhassenden Nazis? Noch nie einen gesehen, außer im Fernsehen.“ Dass aus diesen paar Hooligans eine ernstzunehmende Bewegung werden könnte, die auf das ganze Volk überschwappt, kam mir schon als Teenager absolut absurd vor.

Im Nachhinein verwundert es daher wenig, dass mit dem Erwachsenwerden dieser, „meiner“ Generation eine Generation von pseudo-weltverbessernden Gutmenschen das Ruder übernommen hat, die am liebsten gegen „rechts“ kämpft.

Die einfache Botschaft, die bei den meisten verfangen hatte, war die Verknüpfung der faschistischen Nazis mit dem deutschen Nationalstaat. Sämtliche Gräueltaten wurden als Folge des Nationalpatriotismus abgeleitet – und nicht etwa von einer sozialistischen und damit totalitären Gesinnung, was der Begriff „Nationalsozialismus“ eigentlich noch eher hergegeben hätte.

Es verwundert daher auch nicht, dass der selbst antrainierte Beißreflex gegen die anderen, die Konservativen, die Patrioten, von Anfang an dazu führte, die AfD zur geistigen NSDAP-Nachfolgepartei zu stempeln. Die Nazis mussten ja irgendwo sein, und mit Auftauchen der AfD konnte man endlich jemanden dazu machen, der sich entgegen dem Zeitgeist wieder konservativ und patriotisch gab. Am unsachlichen Umgang mit der AfD ab deren Aufkommen musste einem schlagartig klarwerden, dass die Mehrheit der Bürger und ihre stabil gewählten vier bis sechs Parteien nicht so sachlich und in sich ruhend sind, wie sie vorgeben.

Selbst der Dümmste müsste mittlerweile eingestehen, dass die AfD mit ihren Kernpunkten stets richtig lag:

- Was insbesondere ab 2015 an Migration nach Deutschland stattgefunden hat, hat uns nur geschadet und nichts genutzt

- Die „Energiewende“ ist Unsinn und führt zu exorbitanten Kosten und Versorgungsengpässen sowie zerstörter Natur

- Der Euro ist nicht stabil, die deutschen Bürger werden durch ihn geschröpft

- Die EU ist eine totalitäre Diktatur, die ihren Einfluss immer weiter ausdehnt

Hiermit soll nun nicht der Eindruck erweckt werden, in der AfD sei alles perfekt. Gerade aus libertärer Sicht müssen viele Standpunkte kritisiert werden, aber angesichts der genannten Kernthemen könnte man diese derzeit als Luxusprobleme bezeichnen.

Würde man jedoch allein diese völlig unstrittigen Punkte gegenüber Mitläufer-Bekannten ansprechen, bekäme man selbst heute noch immer keine Zustimmung. Die Kritik kommt ja von der falschen Seite, von den angeblichen Nazis. Die lächerliche Rechtfertigung, um in der Sache nicht diskutieren zu müssen, liefern ihnen die leider vorhandenen Wirrköpfe, die der lauernden Presse bereitwillig Angriffsfläche bieten. Man kann also die entscheidenden Themen mit den Mitläufern weder diskutieren, bevor das Kind in den Brunnen fällt, noch bekommt man hinterher recht, wenn es dann drin liegt. Sie bleiben bei den von der Obrigkeit verordneten Standpunkten und ignorieren die Fakten. Was ist das sonst, wenn kein Faschismus?

Martin Moczarskis Frage, ob ich als Autor dieser Zeilen namentlich genannt werden möchte, führte mir erneut deutlich vor Augen, weshalb ich auf Facebook nicht (mehr) mit meinem vollständigen Namen unterwegs bin. Und der Grund dafür ist exakt der Anlass dieses Artikels: Noch hat man ohne justiziable Äußerungen meist keine direkten Konsequenzen zu befürchten, doch spürt man wie damals in der Schule auch im Berufsleben dieses ungute Gefühl, wenn man ausschert und offen eine abweichende Meinung vertritt. Heute ist man jedoch abhängiger und fürchtet die indirekten Auswirkungen von (für die anderen) zu viel freier Meinungsäußerung. Traurig, aber wahr.

Die Mehrheit ist durch den öffentlichen Meinungsdruck, durch den eingeengten Meinungskorridor und eigene Abhängigkeiten derart konditioniert, dass sie sich eine eigene, womöglich unbequeme Meinung schon unterbewusst verkneift und schweigt. So pflanzt sich der Faschismus durch die Mitläufer fort, verstärkt sich selbst und wirkt auf uns alle. Und es wird klar, dass man sich wehren und den Mund aufmachen muss.

Auf die Migrationskrise folgten als besser zu meidendes Reizthema zunächst „Corona“ und nun „Ukraine versus Russland“ Allen Themen gemein ist der moralische Imperativ – man ist bei den Guten oder egoistischer Nazi. Bis auf Ausnahmen sind die Lager klar abgegrenzt, und es fällt schwer, keine Zusammenhänge herzustellen:

Die, die es offenbar nicht interessiert, ob eine Impfung wirksam oder riskant ist, die ungeachtet aller Widersprüche eine allgemeine Impfpflicht mit Gulag für alle Verweigerer und Volksschädlinge fordern, sind dieselben, die nicht wissen wollen, was die letzten acht Jahre in der Ukraine vor sich ging und die jetzt alle Russen mit Putin identifizieren. Es sind dieselben, die schon zuvor jeden Migrations- oder EU-Kritiker und -Ablehner in die Nazi-Ecke gestellt hatten. Natürlich in diversen Abstufungen, vom lauten Schreihals bis zum stillen Befürworter. Aber es ist dasselbe Pack. Und es bleibt dasselbe Pack.