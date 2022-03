Die Kraft der Intuition Verstand versus Bauchgefühl

12. März 2022

Ein einfacher Trick hilft, das eigene Bauchgefühl zu erkennen!

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Standen Sie schon mal vor einer Entscheidung und hatten das Gefühl, dass sich zwei Stimmen wie Engelchen und Teufelchen auf Ihren Schultern streiten und Sie zu einer Entscheidung überreden wollen? Natürlich sind das Ihre eigenen Stimmen. Ich nenne die eine Stimme die des Verstandes, und die andere Stimme ist Ihr Bauchgefühl. Oft stehen diese beiden Stimmen in komplettem Gegensatz zueinander. Das Bauchgefühl sagt zum Beispiel: „Ja, mach es, es wird dir Spaß bereiten!“ Hingegen sagt die Stimme des Verstandes: „Nein, tu das nicht; was werden die anderen über dich denken!“ Die innere Stimme, also Ihr Bauchgefühl, folgt keiner Logik und ist auch nichts, was sich argumentativ herleiten lässt. Sie ist einfach da und gibt einen Hinweis darauf, wie es sich anfühlen könnte. Die Stimme des Verstandes ist hingegen sehr rational und versucht eine rein logische und somit auch sinnvolle Entscheidung zu treffen. Der Verstand möchte Sie vor Gefahren schützen, und die Stimme aus dem Bauch will, dass Sie Spaß und Freude am Leben haben.

Ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen und mit einem ganz konkreten Beispiel auf den inneren Konflikt zwischen Gefühl und Verstand eingehen und Ihnen einen kleinen Lifehack vorstellen, mit dem Sie wieder stärker auf das Bauchgefühl achten können, da es für viele fast nicht mehr zu hören beziehungsweise zu spüren ist.

Sie bekommen einen Anruf eines Freundes, der Sie heute noch spontan zu einer kleinen privaten Party einladen möchte. Eigentlich haben Sie schon einen anderen Plan gehabt, aber der Gedanke, mal wieder ausgelassen zu feiern, hat Sie bereits etwas gefesselt. Jetzt beginnt die große Show der beiden inneren Stimmen. Der Verstand flüstert: „Bleib lieber zu Hause und kümmere dich um den Haushalt, wer weiß schon, wer alles dort sein wird?“ Das Bauchgefühl hingegen ist nicht so konkret, aber Sie spüren, dass etwas in Ihnen auf diese Party will, auch wenn dadurch der gesamte bisherige Plan über den Haufen geworfen würde und alle logischen Argumente dagegensprechen. Das Schöne daran ist: Spaß und Freude haben generell nichts mit rationaler Logik zu tun. Oft sind Aktivitäten, die auf dem Papier der Fakten als langweilig, unsinnig oder unpassend aussehen, die Dinge, die im Leben die größte Freude ausgelöst haben. Der nun folgende Trick ist auch auf essenzielle Fragestellungen anwendbar. Vielleicht überlegen Sie ja zum Beispiel aktuell, ob Sie das Land verlassen und auswandern möchten. Auch in dieser Situation gibt es die Seite der Fakten und Argumente und die andere Seite der Emotion und des Gefühls. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich feststellen: Selbstverständlich ist es hilfreich, sich bei Entscheidungen aller Fakten und Informationen zu bedienen, die einem zur Verfügung stehen. Ich möchte Sie jedoch auch dazu einladen, Ihr Bauchgefühl nicht weiter zu verdrängen, und sie dahingehend motivieren, diesem auch mal wieder zu folgen. Genau hier kommt nun ein Trick.

Sie stehen vor einer Entscheidung, die mit ja oder nein beantwortet werden kann. Nehmen Sie nun eine Münze zur Hand und werfen Sie diese. Um es einfacher zu machen, beziehe ich mich nun wieder auf das Beispiel mit der Party. Kopf bedeutet, dass Sie auf die Party gehen, und bei Zahl bleiben Sie zu Hause und erledigen wie geplant die Hausarbeit. Sie werfen die Münze. In dem Moment, in dem Sie das Ergebnis sehen, werden Sie ein Gefühl haben. Die Münze zeigt Kopf – also gehen Sie auf die Party. Jetzt spüren Sie genau in sich: Wie hat es sich angefühlt, als Sie das Ergebnis gesehen haben? Waren Sie erleichtert und haben sich über das Ergebnis gefreut? Dann sagt Ihr Bauchgefühl in diesem Fall: „Ja, geh auf die Party.“ Oder hatten Sie beim Anblick der Münze und der Kopfseite eher ein Gefühl von „Mist, ich würde die Münze gerne noch mal werfen“? Dann sagt Ihr Bauchgefühl, dass es keine gute Idee ist, die Party zu besuchen. Es geht also nicht um das Ergebnis des Münzwurfs, an dem Sie Ihr Handeln ausrichten sollen. Nein, es geht um das Gefühl beim ersten Blick auf die Münze. Wie fühlt es sich an? Sind Sie erleichtert oder unzufrieden mit dem Ergebnis?

Der Münzwurf ist daher nur ein Trick, der Ihnen dabei helfen kann, Ihr Bauchgefühl in diesem einen Moment ganz klar zu spüren. Der Trick funktioniert bei allen Entscheidungen, die eben auf zwei Antworten reduziert werden können. Ich selbst habe dies vor über 20 Jahren ausprobiert und habe dann schließlich ganz bewusst Entscheidungen nur noch nach dem Bauchgefühl getroffen und gemerkt, dass ich enorm davon profitiere. Dies hat dann nach einigen Jahren dazu geführt, dass meine beiden inneren Stimmen eins geworden sind. Der Verstand hat akzeptiert, dass Bauchentscheidungen in meinem Leben immer einen Vorteil gebracht haben, und er kann dies somit auch als rationale Logik meines Handels akzeptieren. Konkret sieht es bei mir so aus, dass meine Stimme des Verstandes mittlerweile sagt: „Höre auf dein Bauchgefühl, denn das hatte in der Vergangenheit immer recht, ohne Argumente zu liefern!“