Karl Lauterbach Oder: Die Kunst, ohne Humor glücklich zu werden

11. März 2022

Auszug aus dem Tagebuch des deutschen Gesundheitsministers

von Burkhard Voß

03:15 Uhr: Albtraum. Ich befinde mich im 19. Jahrhundert und Wolfgang Kubicki fordert mich zum Duell auf. Mit zitternder Hand greife ich in den von Markus Lanz geöffneten Pistolenkoffer. Schweißgebadet wache ich auf.

04:30 Uhr: Noch mal eingeschlafen. Angenehmer Traum, aber leicht verstörend. Eine von den Grünen arbeitete sich an meinem neuen Buch ab. Es war Ricarda Lang, die haben Sie bestimmt schon mal gesehen, das ist die mit einer Körperkarosse, die man sonst nur bei einer CSUlerin vermuten würde, die sich nur von Haxen und Brathendln ernährt. Oder bei einer AfDlerin mit Jagdschein und deutschem Schäferhund. Doch zurück zu Ricarda Lang – wie ich so hinter ihr stehe, so ganz dicht, wird mir irgendwie blümerant, irgendwie komme ich da nicht so gegen an, und Adipositas ist plötzlich für mich „’ne geile Nummer“.

Pfui, schimpfte sein Über-Ich. Fast hätte er sich eine geknallt.

06:10 Uhr: Nach dieser Phantasie folgt die eiskalte Dusche. Schließlich soll nach der neuesten isländischen Studie eine zehnminütige Morgendusche bei vier Grad Celsius das Leben um 11,7 Minuten verlängern. Solche Studien machen mich immer ganz glücklich.

07:15 Uhr: Zum Frühstück gibt es stilles Wasser und einen leeren Pizzapappkarton. Kein Plastik, keine Umweltbelastung, keine Nahrung, also auch kein Gift in der Nahrung. Als schlanker Vorzeigeengel für Fridays for Future trainiere ich schon mal vor.

08:20 Uhr: Die Blase drückt. Und da ist sie wieder, die Frage aller Fragen: große oder kleine Spülung? Kollege Habeck spült gar nicht mehr und erledigt alle Geschäfte im Garten des Bundesklimaministeriums. Bislang hat sich noch keiner beschwert.

09:55 Uhr: Bedrohliches Rauschen im Internet. In einer Toilette eines Edelbordells in Rio de Janeiro entdeckte Drosten die X²-Variante von SARS-CoV-2. Gute Nachricht: Biontech wirkt auch hier. Allerdings nur, wenn 14-tägig über mindestens 18 Monate geimpft wird. Viel Überzeugungsarbeit, alle 36 Stunden muss ich in eine Talkshow, krieg ich hin.

11:00 Uhr: Anruf meiner Tochter. Habe schon wieder Gendersterne in einer E-Mail vergessen! Kann so nicht weitergehen, möchte nicht als anorektischer böser weißer Fiesling in den Geschichtsbüchern landen. Annalena Baerbock wird mir Nachhilfe geben, hat bei Habeck auch geklappt, die hat den so gut hingekriegt, dass der nur noch Interviews für Frauenzeitschriften gibt. Meine Tochter sollte zu den Grünen gehen, dort könnte sie Streitschriften für dicke Frauen schreiben und in jeder Zeile mindestens ein Gendersternchen munter um die Buchstaben herumturnen lassen. Dann könnte sie später Genderministerin werden.

12:00 Uhr: Kanzler Scholz ist aus dem Haus. Endlich kann ich mich um Wichtiges kümmern, beispielsweise um den viel zu hohen Fleischkonsum der Deutschen. Das führt zu Krebs und erhöht die CO₂-Konzentration in der Auspuffzone südlich des Bauchnabels. So wird das nichts mit der Klimarettung!

13:00 Uhr: Speisesaal im Bundestag. Der Gauland isst ’ne Currywurst. Habe nichts anderes erwartet. Frage den Koch nach der Natriumkonzentration im stillen Wasser. „Is’ wie in Currywurst“, grinst er mich blöde an und stellt dem Gauland ein Glas Rotwein hin.

14:00 Uhr: Zurück im Büro. Schaue aus dem Fenster und sehe den bekloppten Kubicki, wie er Luisa Neubauer, die Klimaaktivistin, in seinem Porsche-Cabrio Platz nehmen lässt. Da hat er bestimmt pharmakologisch nachgeholfen, wahrscheinlich hat er Luisa ein paar Tropfen Ecstasy in den grünen Tee gekippt. Neulich hatte Luisa die letzte Ausfahrt zu Germany’s Next Topmodel verpasst und war bei Fridays for Future gelandet. Und nun düsen sie die Kurfürstenallee hinunter und sind wahrscheinlich auf der Suche nach ’ner Tanke, wo es noch Super verbleit gibt.

16:00 Uhr: Mir wird schwindelig. Die X²-Variante in Brasilien hat eine Letalität von 0,002 Prozent. Und trotzdem weder Lockdowns noch Quarantäne. Keine Maskenpflicht, kein 2G, kein 2G Plus, kein 3G. Diese verrückten Brasilianer. Oh Gott, wenn das meine Tochter gehört hätte, die hätte mich sofort in ihren selbstgebastelten Beichtstuhl für Antidiskriminierung eingesperrt.

18:00 Uhr: Schock. Neueste Studien haben gezeigt, dass zu wenig Salz in der Nahrung noch gesundheitsschädlicher ist als zu viel Salz. Alle Gewissheiten über den Haufen geworfen. Muss dringend zum Psychiater. Oder zum Therapeuten meiner Tochter.

20:00 Uhr: Tagesschau. Nur noch Ukraine, fast nix mehr von Corona. Alles war so schön, die tollen Expertenrunden, mein fescher Spitzname Corona-Karl, der Rausch meiner letzten Worte – und jetzt das. Der Putin vermasselt mir die ganze Show.

22:00 Uhr: Immerhin: Noch einmal in der Talkshow bei Bettina Böttinger. Wie die mich anschaut … Ein nicht unangenehmes Gefühl breitet sich in mir aus. Okay, die ist zwar vom anderen Ufer, aber da ich ja mit dem Gesundheitsministerium verheiratet bin, wäre mir eine platonische Beziehung ganz recht. Übriges saß Wolfgang Kubicki in derselben Talkshow und fragte sich, was man eigentlich mit Frauen macht, die auf Karl Lauterbach abfahren. Psychotherapie, Pillen einwerfen oder gleich in die Klapse?

24:00 Uhr: Wenn der Kubicki die Neubauer geknackt hat, dann dürfte das für mich bei der Böttinger so leicht gehen wie die Ansteckung mit Omikron. Ich gieße mir ein Glas Rotwein ein. Mein Gott, wie ungesund ich lebe. Ein Traum von Bettina Böttinger dürfte dagegen die beste Medizin sein.

Doch er träumte von Kubicki und im Traum flüsterte eine Stimme: „Kubicki und Lauterbach – das verhält sich wie ein Glas Champagner zu einem Glas Sauerkrautsaft mit reduzierter Säure.“