Die geheimnisvolle Macht Nationalgefühl

11. März 2022

Geprägt von Feinden, gefördert von Regierungen

von Max Remke

Über Nationalgefühle zu reden ist nicht leicht, gerade für libertäre Individualisten. Zum einen: Wie oft denkt man schon bewusst über das eigene Nationalgefühl nach? Gibt es so etwas aus einer libertär-individualistischen Perspektive überhaupt? Immerhin liegt ja der Kern jedes Nationalgefühls im kollektivistischen Gedanken: „Ich bin in einer Schicksalsgemeinschaft mit Leuten verbunden, die ich nicht mal kenne.“

Nation und Geschichte

Erlauben Sie mir trotzdem einen Definitionsversuch: Nationalgefühl ist eine Reihe geteilter Werturteile und Ansichten über die Welt und damit einhergehend die Unterstellung, dass der Nebenmann bei den grundsätzlichen Fragen doch in etwa so denkt wie man selbst. Sei das nun aus linker Perspektive eine „mitfühlende Sozialpolitik“ oder von rechter Seite die „Bewahrung der Heimat“ sowie, in Deutschland, lagerübergreifend die Lust am interventionsfreudigen Staat sowie die Distanzierung vom Nationalsozialismus.

Bevor wir aber verstehen können, was genau ein Nationalgefühl für die Freiheit bedeutet, müssen wir verstehen, wie Nationalgefühle entstehen. Ihre wichtigste Quelle ist die Geschichte – und ich betone hier Geschichte, nicht Vergangenheit. Denn Vergangenheit ist alles Zurückliegende, Geschichte nur das Zurückliegende, was man sich in geordneter Form erzählt.

Was aber macht eine Geschichte geeignet für ein Nationalgefühl? Zuerst und vor allem anderen: die Abgrenzung zum anderen, zu externen oder internen Feinden, zum Gegner-Kollektiv. Zum deutschen Nationalgefühl dürfte daher Frankreichs Ostexpansion deutlich mehr beigetragen haben als Goethe oder Schiller. Gerade zwischenstaatliche Konflikte sind dabei ideale Inkubatoren für Nationalgefühle.

Ukraine – Schicksalsgemeinschaft durch Feindbild

Ein ganz aktuelles Beispiel hierfür ist das Nationalgefühl der Ukraine, als dessen unbeabsichtigter Architekt Wladimir Putin gelten kann. Sein Angriff (und damit in der kollektivistischen Denklogik Russlands Angriff) scheidet gerade das russische und ukrainische Nationalgefühl in aller Deutlichkeit. Das Ergebnis ist eine maßgebliche Neudefinition der ukrainischen Identität – unterstützt natürlich von der ukrainischen Regierung. Die Absage an die russisch-sowjetische imperiale Vergangenheit, beispielhaft in der Zerstörung zahnloser kommunistischer Monumente, ist nur das deutlichste Zeichen dieser nationalen Neudefinition.

Auch die „kollektiven Werte“ in der Ukraine werden von dieser Neudefinition erfasst. Demokratie und Zugehörigkeit zum westlich-europäischen Kulturkreis wurden innerhalb der Bevölkerung aufgewertet. Zugleich wurde die nationale Zugehörigkeit über den Pass wichtiger als über die Sprache – so zumindest die Daten des Razumkov Centre. (Ich traue diesen Daten, da sie gut zur sichtbaren hohen Wehrhaftigkeit der russischsprachigen Ukrainer passen). Insgesamt entsteht so ein Nationalgefühl ähnlich zu zahlreichen postsowjetischen Identitäten in Polen oder im Baltikum.

Verschiedene Wege: Schweiz, Deutschland, Frankreich

Mag uns diese Entwicklung vielleicht neuartig erscheinen, so ist sie das durchaus nicht. Denn lange bevor der ukrainische Staat, getrieben von Russlands nationalistischer Expansion, sich als Schicksalsgemeinschaft zu begreifen begann, trat das gleiche Muster in den 30ern und 40ern in der Schweiz auf. Nur war hier der aggressive Andere das nationalsozialistische Deutschland und (mit deutlich geringerer Bedeutung) das faschistische Italien. Damals nannte sich diese Politik „geistige Landesverteidigung“.

Einen gänzlich anderen Weg hat die Bundesrepublik beschritten. Hier war das andere/der Feind vor allem der Nationalsozialismus, der in seiner Grausamkeit das bisherige Nationalgefühl in Deutschland völlig infrage stellte. Damit lassen sich auch unsere nationalen Heldenfiguren, beispielsweise die Geschwister Scholl, verstehen, und dadurch ist auch Israels Souveränität Teil der deutschen Staatsraison geworden.

Dieser deutsche Weg ist zweifellos ungewöhnlich, aber nicht so einzigartig wie man glauben könnte. Auch Frankreich hat sich historisch als republikanische Nation stark gegen einen inneren Feind –Monarchie und Kirche – gebildet, wie heute noch im Laizismus und in der Marseillaise zu erkennen ist. Mögen Feindgruppen also essenziell sein für das Nationalgefühl – die Art der Feindgruppe ist enorm vielfältig.

Und was bedeutet das für die Freiheit?

Helfen uns Freiheitsfreunden nun diese Nationalgefühle oder behindern sie uns eher? Ich denke, dass aufgrund ihres kollektiven Charakters Nationalgefühle grundsätzlich problematisch sind. Der Weg von der „Schicksalsgemeinschaft“ zur Zwangsgemeinschaft war historisch noch nie weit, siehe zuletzt die „nationale Kraftastregung“ (Merkel) im Rahmen der Corona-Pandemie.

Natürlich kann man zugunsten des Nationalgefühls einwerfen, dass es eine Abwehrkraft gegen die mutmaßlichen „Globalisten“ und den Ausbau der EU darstellt. Beispielsweise hat das Stereotyp des faulen Griechen als Gegenbild zum fleißigen Deutschen sicherlich die EU-Integration im Finanzbereich maßgeblich behindert. Und ein Selbstverständnis als Weltbürger legt immer auch die Weltregierung als Ausdruck dieses Welt-Nationalgefühls nahe. Zugleich aber sollten wir uns als Libertäre aber bewusst machen: Wenn es uns schon stört, dass jetzt Russen zu Unrecht in moralische Geiselhaft für ihr „Vaterland“ genommen werden, wie könnten wir dann einen derartigen Anti-EU-Weg moralisch vertreten?

Vielleicht gibt es auch noch eine dritte Option, um mit dem Nationalgefühl umzugehen: die Umdeutung des eigenen Nationalgefühls. Das hieße im Falle Deutschlands, vor allem die geschichtliche Deutung des Nationalsozialismus zu korrigieren – weg vom verkürzten Verständnis als nur rassistisches und nationalistisches Regime, hin zum Verständnis auch als antikapitalistisches Regime, das nicht zuletzt die Juden als Ausdruck des globalen Kapitalismus und Liberalismus verfolgte. Ein Regime, dessen Antisemitismus gerade deshalb so vernichtend wirken konnte, weil es den ganzen ungehemmten Staatsapparat für seine genozidalen Pläne in die Waagschale werfen konnte. Ein Regime, das gerade aus seinem hemmungslosen Etatismus und Kollektivismus seinen totalitären Charakter erhielt.

Aber bis es so weit ist, wird uns Libertären wohl nur bleiben, sehnsüchtig über den Atlantischen Ozean zu blicken. Das US-Nationalgefühl ist zwar auch nur ein kollektivistisches Gefühl, aber immerhin eines, das Freiheit, Individualismus und Föderalismus betont und damit noch am ehesten ein Nationalgefühl ist, das unserer Unterstützung würdig wäre – und mit dem ich mich auch selbst identifizieren könnte.