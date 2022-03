Weltweiter Zentralisierungs- und Globalisierungsprozess Sicherheit der totalen Unsicherheit

10. März 2022

Wem nützt der totale Staat?

von Monika Hausammann

Staatliche Akteure wiederholen unentwegt und ein Großteil der Menschen glaubt ebenso, dass zentralere und globalere Lösungen für sogenannte globale Krisen zu mehr Sicherheit führten. Stimmt das? Und wenn ja – für wen genau?

Für all diejenigen, die direkt oder indirekt für die Behörden oder mit den Behörden arbeiten, stimmt das sicher: Mehr Zentralisierung bedeutet in ihrem Fall immer, einen Blitzableiter in Sachen Verantwortung an die Hand zu bekommen. Das politische Personal kann stets auf die nächsthöhere Ebene deuten und die Hände in Unschuld waschen. Für sie und ihre Verweildauer im Amt oder an den Steuertöpfen und Staatströgen sind mehr Zentralismus und Globalismus wünschenswert. Aber was ist mit der Gesellschaft?

Eine „Gesellschaft“ ist wie ein „Staat“ ein geistiges Konzept und keine handelnde Wesenheit. Sie besteht aus vielen Einzelnen und ist immer nur so sicher oder frei, wie der Einzelne sicher und frei ist. Die Frage muss also lauten: Schafft die Entwicklung hin zu zentralen und globalen Institutionen für den Einzelnen mehr Sicherheit? Auf den ersten Blick scheint auch hier vieles für eine Bejahung der Frage zu sprechen.

Bedeutet es nicht mehr Schutz vor Ungerechtigkeit, wenn es ein global harmonisiertes Steuerregime gibt? Oder vor Kriminalität, wenn private Kryptowährungen maximal reguliert oder verboten und durch staatliche ersetzt werden? Oder vor Ausbeutung, wenn Lieferketten global einheitlich im Sinn des Klimaschutzes und der Menschenrechte optimiert werden? Wenn das Klima zentral geschützt und gerettet wird? Oder vor Krankheit und Tod, wenn die 194 Mitgliedstaaten der WHO künftig Pandemie-Prävention, -Bereitschaft und -Reaktion im Rahmen eines „historischen globalen Abkommens“ vollumfänglich in die Hände der WHO-Experten legen? Oder vor Chaos, wenn die italienische Regierung wie gerade eben aufgrund der zu erwartenden Flüchtlingsströme aus der Ukraine bis mindestens Ende des Jahres via Notstandsgesetzgebung ohne Einbindung des Parlaments regiert? Oder vor Falschinformation, Propaganda und Betrug, wenn das Internet global reguliert wird? Oder vor Cyberkriminalität und Spionage, wenn die Nato künftig befugt sein wird, Cyberattacken als kriegerische Akte zu werten? Oder vor Leid, Elend und Ungleichheit, wenn Migrationsströme und -routen auch global gelenkt und gesichert werden und nicht alles wild durcheinanderläuft?

Die Antwort lautet: Nein. Während sogenannte Krisen und ihre Bewältigung das Staatliche zunehmend total machen und die Zementierung der Macht und damit die Sicherheit der politischen Unternehmer einen noch nie da gewesenen Grad erreicht, findet in der Wirklichkeit von Umwelt und Menschen eine Art unbemerkter Gegenbewegung in Richtung totaler Instabilität und damit Unsicherheit statt. Die Abgabe der Verantwortung für das Management „zukünftiger Pandemien“ in die Hände der WHO bedeutet nicht nur ihre Abgabe an eine Organisation, die zu 80 Prozent von Großkonzernen und ihren Stiftungen finanziert wird und im Grunde der Interessensverband eines elitären Zirkels ist, der nur sich selbst verpflichtet und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Es bedeutet auch, dass jedwede Entscheidung maximal fern von der Lebenswirklichkeit des Einzelnen getroffen wird. Mehr Unsicherheit für ihn geht also kaum. Seine persönliche Situation, seine Gesundheit, seine Sicherheit und sein Schutz vor ungeeigneten medizinischen Indikationen können zu keinem Zeitpunkt mehr eine Rolle spielen. Die Sicherung des Steuerregimes und des Finanzsystems durch ein globales Kartell von Zentralbanken und Behörden bedeutet für die Finanzen des Einzelnen durch totale Kontrolle, jederzeit möglichen Zugriff und Maßnahmen, wie Negativzinsen, Geldmengenausweitung und in der Folge Kaufkraftverlust, permanente Unsicherheit. Langfristige Planung und damit Sicherheit werden zur Unmöglichkeit. Auch die globale und ganzheitliche Regulierung privater Kryptowährungen, wie sie sich abzeichnet, bedeutet ausschließlich ein Mehr an Sicherheit und Kontrolle für den Staat. Für jenen, der sein persönlich erworbenes Gut durch die Wahl einer Alternative zum staatlichen Zwangsgeld vor Zugriff und Abwertung zu schützen versuchte, bedeutet es den Verlust dieses Schutzes. Die globale Organisation von Migrationsströmen und -routen bedeuten zwar für die migrationswilligen Menschen sehr wohl mehr Sicherheit, für den Lebensraum, die Kultur und die Gemeinschaften der Aufnahmeländer aber große und langfristige finanzielle und infrastrukturmäßige Belastung, Kulturschock, Konfliktpotenzial und damit Destabilisierung, wie die UN in ihrem Arbeitspapier „Ersatzmigration. Eine Lösung für rückläufige und alternde Bevölkerungen?“ ausführt. Die globale Zentralisierung der Maßnahmen zur „Rettung“ des Weltklimas fern der Wirklichkeit vor Ort führt zu einer denkbar krassen Destabilisierung von Landschaften, Ökosystemen und Arten bis hin zu deren Vernichtung und zur schockartigen Störung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Ökosysteme im nationalen und damit internationalen Maßstab. Und wenn die Nato schließlich, wie aus internen Quellen verlautbart wird, ermächtigt werden soll, künftig Cyberattacken einem bewaffneten Angriff gleichzusetzen, worauf der Bündnisfall nach Artikel 5 wirksam wird, dann bedeutet das aus Sicht politischer Unternehmer von Nato-Ländern möglicherweise mehr Sicherheit für sich, ganz bestimmt aber nicht für die Bevölkerungen der jeweiligen Nationen. Und auch nicht für die Nationen und ihre Bürger, denen man die Attacke zuschreibt. Gerade im Moment und vor dem Hintergrund der Russland-Sanktionen werden sich einige Leute sicherlich ein paar Gedanken zur Sicherheit und zum Sinn von Währungsreserven in Dollar und Euro im Ausland machen, die per Federstrich einfach enteignet werden können.

Am Ende einer solchen Entwicklung steht für die Politik und die Metapolitik der ideale Staat. Für die Bürger der totale Staat – eine Gruppe von Menschen, deren Ideen, Interessen und Wünschen sie vollständig ausgeliefert sein werden. Weniger Sicherheit ist nicht denkbar.

Der Text ist ein Auszug aus einem größeren Essay unter dem Titel „Die Scheinsicherheit der zentralen Instanz“ für die Mai-Ausgabe des Magazins „Schweizer Monat“ – die Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur in der Tradition des Liberalismus.