Warum ich mich derzeit für mein Land schäme Deutsche, kauft nicht bei Russen …

09. März 2022

Eine Entschuldigung an schon länger hier lebende Russen

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Macht bitte nicht den Fehler, uns alle gleichzusetzen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Osten. Ich habe nichts zu tun mit den durchgeknallten, na, ich sage mal, „Altdeutschen“, die angesichts des Krieges in der Ukraine meinen, alle Russen über ihren Tugend signälernden gratismutigen Kampf scheren zu müssen. Und umgekehrt: Ich tu’s auch nicht. Also euch alle über meinen Kampf scheren. Leider scheinen manche Leute noch immer nicht kapiert zu haben, wie unsinnig es ist, so zu „argumentieren“.

So hieß es zum Beispiel in einem Artikel der „Welt“ aus der Feder des für seinen Nato-Kadavergehorsam hinlänglich bekannten Alfred Hackenzusammenschlagensberger, Original-Überschrift, Zitat vom 7. März 2022: „Bei den Russen weiß man nie. Sie kennen keine Moral.“ Wie bitte? Ist es mal wieder so weit? Russen kennen keine Moral. Oder wie Helge Schneider bei einem seiner Konzerte einmal so treffend sagte: „Da könnt ihr mal wieder sehen, was die Schwiegermütter für eine dumme Sau ist.“

Lasst euch von solchem hetzerischen Geschmiere aus der Mottenkiste plumper Pauschalisierungen einfach nicht provozieren. Es ist ja schon schlimm genug, dass manche Supermärkte tatsächlich russische Produkte boykottieren, als könnten die Herstellerfirmen irgendetwas für „ihren“ Präsidenten oder als dürfe man sie kollektiv für dessen Entscheidungen in Haftung nehmen. Deutsche, kauft nicht bei Russen. Geht’s noch? Doch ich kontere gerne, gar kein Problem, auch wenn manche das gewiss nicht gerne lesen werden. Dazu steige ich in meinen fliegenden DeLorean und reise ins Jahr des Irak-Angriffskrieges nach 2001 zurück: „Deutsche, esst nicht bei McDonald’s. Deutsche, geht nicht zu Starbucks. Deutsche, schaut keine Hollywoodfilme mehr. Deutsche, nutzt keine sozialen Netzwerke amerikanischer Firmen mehr.“ Kann dieser grenzenlose Schwachsinn bitte mal aufhören, und zwar zügig?

Andere „Boykotte“ hingegen waren eher unfreiwillig komisch. So zum Beispiel eine Meldung, der zufolge Russland vom „Eurovision Song Contest“ ausgeschlossen werden sollte. Das wird Putin gewiss in die Knie zwingen, keine Frage. Grund: Die überragende Qualität der dort üblicherweise feilgebotenen Songjuwelen …

Mich dünkt, als gäbe es, naja, „interessierte“ Kreise, denen eine Eskalation durchaus gelegen käme. Wenn zum Beispiel Springer-Chef Mattes Döpfner mal eben einen Kriegsbetritt der Nato nahelegt, ist es natürlich kein Wunder, wenn eine Zeitung wie die „NZZ“, die normalerweise immer sehr zurückhaltend und diplomatisch formuliert, mehr oder weniger offen fragt, ob der Mann eigentlich seinen Verstand verloren habe. Nein, hat er nicht. Zumindest fällt es mir schwer zu glauben, dass Döpfner, Mitglied des „Global Board of Advisors“ des CFR und ehemaliger Absolvent des „Young Leader“-Programms der Atlantikbrücke, aus dem Bauch heraus, also rein affektgetrieben handelt. Ich vermute eher Kalkül.

Mal ganz zu schweigen davon, dass dieser Krieg in so mancher Hinsicht gar nicht so ungelegen kommt. Sei es, um die schweren Verbrechen an den Menschen im Rahmen der Corona- beziehungsweise Reset- und Build-Back-Better-Plandemie zu übertünchen und davon abzulenken, sei es, um die Schuld für die auch ganz ohne Putins Pudding hochgefährdete Fiat-Luftnummer bequemerweise auf diesen abwälzen zu können: Wir waren’s nicht, an allem ist der russische Bär schuld. Könnte euch so passen. Ich bestreite ja gar nicht, dass der Ukraine-Krieg zweifellos einen „katalysierenden“ oder „brandbeschleunigenden“ Effekt hat, so wie alle Kriege, in deren Gefolge die Kurse bestimmter Rohstoffe oder Edelmetalle durch die Decke ballern – es gibt aber keinen Grund, deshalb einen Alleinschuldmythos 3.0 zu konstruieren. Nein, das geht nicht alles auf die Kappe eines in diesem (täuschenden) Sinne durchaus willkommenen „zweiten Hitlers“, sondern auf geldsystemische „Eigenheiten“ und vor allem eine desaströse „Umwelt“-, „Energie“- und „Wirtschafts“-Politik, gelle? Es wird also – analog zu „Corona“ – nix mit der „Putin-Inflation“. Schminkt’s euch. Die Ursachen dafür dürft ihr in eurem eigenen Geld- und Finanzsystem und eurer Geldpolitik suchen, nicht bei „Russen“, die „keine Moral“ kennen. Zentralhinterbänklerische „Stimulus“-Programme und „quantitative Schraubenlockerungen“ in den Köpfen ihrer Gott spielenden Chefs sind keine russische Erfindung.

Also, liebe hier schon länger lebende Russen: Fallt auf solche billigen Provokationen bitte nicht herein. Es gibt schließlich auch sehr positive Meldungen aus diesem Krieg: So sollen mancherorts russische Soldaten absichtlich ihr Kriegsgerät sabotiert haben, um sich nicht verheizen lassen zu müssen. Sehr schön! „Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin“ – ja eben! Dasselbe gilt natürlich für westliches Kanonenfutter großmannssüchtiger Politrickbetrüger und Talkshow-Maulhelden: Sollte euch demnächst also irgendeiner eurer „Oberbefehlshaber“ und In-den-Schmutz-Befehler aus der Politik das „Kommando“ geben, auf Russen anzulegen, antwortet ihr höflich, aber sehr bestimmt ganz nach „Rage Against The Machine“: „Fuck you, I won’t do what you tell me, motherfucker!“

Und was von der hiesigen Simulation einer – ich weiß, es ist zum Schreien komisch – „freien Presse“ zu halten ist, brauche ich euch ja nicht mehr zu erklären. Es heißt nicht umsonst: „Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.“ Naja. Eigentlich müsste es heißen: „Die Wahrheit stirbt schon viel früher“, nämlich in der Propaganda aller beteiligten Seiten, die natürlich nie müde werden, euch einzureden, „da drüben“ wäre alles am schlimmsten …

Neulich online gelesen, wunderbarer goldrichtiger Spruch: „Krieg bedeutet, dass sich Menschen, die sich gegenseitig nicht kennen, massakrieren – für Leute, die sich meistens gegenseitig kennen, aber nicht massakrieren …“

US-Präsident bzw. Teleprompterpuppe Joe Biden hat längst ausgesorgt. Der Mann hat im Laufe seiner politrickbetrügerischen Karriere ordentlich amerikanische Steuerzahler abrasiert, er hielt als CFR-Mitglied Vorträge für mehrere Tausend Dollar pro Stunde. Er ist von dem Krieg, den er derzeit rhetorisch so vollmundig kommentiert, nicht betroffen. Und Putin? Ist Millliardär. Die „einfachen“ Menschen in der Ukraine sind diejenigen, die unter dieser Schweinerei zu leiden haben. Ob sie etwas von dem Geld sehen werden, dass nun bei russischen Oligarchen in Form von Yachten und anderen Vermögenswerten konfisziert werden soll? Es wird wahrscheinlich eher in „erneuerbare Energien“ fließen …

