EinBlick Die Zinswende, die nicht wirklich kommt

06. März 2022

Ein untrügliches Zeichen für den beschleunigten Weg in den tyrannischen Staat

von Thorsten Polleit

Artikel aus ef 220, März 2022.

Die US-Zentralbank (Fed) hat verkündet, ihren Leitzins im März 2022 erhöhen zu wollen. Man stellte zugleich weitere Zinssteigerungen in Aussicht. Fed-Chef Jerome H. Powell sagte, es gebe „beträchtlichen Spielraum“ (Originaltext: „quite a bit of room“), die Zinsen zu erhöhen. Auf den ersten Blick liegt es durchaus nah zu erwarten, dass die Fed die von vielen erhoffte „Zinswende“ einleitet: Die jährliche Inflation der Konsumgüterpreise in den USA befindet sich auf einem seit den frühen 1980er Jahren nicht gesehenen Rekordhoch: Im Dezember 2021 lag sie bei gut sieben Prozent – während der US-Leitzins null Prozent beträgt und dadurch eine gewaltige Entwertung des Greenback herbeiführt.

Die Reaktion der Finanzmärkte auf die allseits erwartete Zinswende lässt nicht auf sich warten: Die Börsen knicken ein, der US-Dollar-Außenwert legt zu, auch die Kapitalmarktzinsen in vielen Währungsräumen ziehen an. Das ist kein Wunder: Die Geldpolitik der USA beeinflusst schließlich die Kondition in den weltweiten Kreditmärkten maßgeblich – und sie bestimmt vor allem auch die Geldpolitik vieler anderer bedeutender Zentralbanken auf der Welt.

Doch halt: Steht das weltweite Finanz- und Wirtschaftssystem wirklich vor einer „Zinswende“, die das Wort verdient?

Eine ganze Reihe von Gründen spricht dagegen.

Erstens: Die erhöhte Güterpreisinflation, für die die Fed und auch viele andere Zentralbanken mit ihrer Politik der Geldmengenvermehrung in Zuge der Lockdown-Krise gesorgt haben, ist für die Regierenden alles andere als unerwünscht. Beispielsweise hilft sie, die ausstehenden Staatsschulden zu entwerten, und sie lässt auch (zumindest kurzfristig) die Steuereinnahmen ansteigen. Steigende Inflation bringt zudem Menschen in finanzielle Bedrängnis und Not, und das treibt sie dem Staat in die Arme und lässt den Staat mächtiger werden. Die politischen Anreize, die erhöhte Inflation zu verringern, ist so gesehen recht gering.

Zweitens: Inflation ist der Nährboden, um das Wenige, das vom System freier Märkte noch übrig ist, auch noch abzuschaffen. Und genau das wollen ja viele Parteiideologen. Bewerkstelligen lässt sich das beispielsweise durch den Erlass von Preisobergrenzen für Güter, die unerwünscht knapp sind (wie beispielsweise Nahrungsmittel, Energie, Transport, Wohnraum). Preisobergrenzen, die unter den markträumenden Preisen liegen, führen zu Angebotsverknappung, also zu einer Verschlechterung der Versorgungslage. Schwarzmärkte sind die Folge. Und um diese zu bekämpfen, wird ein immer durchtriebenerer Polizei-, Überwachungs- und Bestrafungsstaat geschaffen.

Drittens: Die globale Schuldenlast beträgt mittlerweile – so zeigen es die Berechnungen des International Institute of Finance (IIF) – fast 300 Billionen US-Dollar, das sind gut 350 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Steigende Zinsen – vor allem steigende reale Zinsen – würden die weltweite Kreditpyramide vermutlich zusammenbrechen lassen, die Volkswirtschaften in eine Rezession-Depression stürzen. Eine solche Krise aber, die mit einem Verfall der Güterpreise auf breiter Front verbunden wäre, könnte sogar das Aus für das ungedeckte Papiergeldsystem bedeuten. Das wäre natürlich ganz und gar nicht im Sinne des Staates und der Interessengruppen, die ihn für ihre Zwecke einspannen.

Wenn also so gewichtige politische Gründe gegen steigende Zinsen sprechen, warum dann das Gerede der Fed und anderer Zentralbanken, sie würden die Zinsen wieder anheben? Eine Antwort lautet: Das ungedeckte Papiergeldsystem kann für politische Zwecke dann am wirksamsten eingesetzt werden, wenn seine schädlichen Wirkungen nicht allzu unverschämt offen in Erscheinung treten. Das heißt, die Marktakteure dürfen keinen Grund haben zu erwarten, dass die erhöhte Inflation von Dauer sein wird, dass die Inflation irgendwann aus dem Ruder gerät, dass die Zinsen, vor allem die realen Zinsen, dauerhaft auf oder unter der Nulllinie verbleiben.

Ansonsten droht nämlich ein Rückgang der Geldnachfrage. In diesem Falle beginnen die Menschen, ihre Kassenhaltung zu reduzieren. Sie tauschen ihr Geld ein gegen zum Beispiel Aktien, Häuser, Edelmetalle, Kunst und Oldtimer. Das treibt die Güterpreisinflation in die Höhe. Daraus kann wiederum eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale entstehen, die im Extremfall zur Hoch- oder gar zur Hyperinflation führt. Weil das aber das ungedeckte Papiergeldsystem existentiell gefährdet oder sogar zerstören kann und der Staat dadurch eines seiner wichtigsten Machtinstrumente verlieren würde, dürfen die Erwartungen der Marktakteure nicht auf „Abwege“ geraten.

Die Inflationserwartungen der Marktakteure müssen im Zaume gehalten werden. Es ist daher wahrscheinlich, dass die US-Zentralbank ihren Leitzins in diesem Jahr einige Male erhöht. Und auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird sehr wahrscheinlich beginnen, etwas an der Zinsschraube zu drehen. Doch die Zinsanhebungen werden wohl nur „kosmetischer Art“ sein. Sie werden nicht dafür sorgen, dass die derzeit stark negativen Realzinsen wieder positiv werden; eine Entwicklung, die das Wort „Zinswende“ verdient, wird dabei nicht herauskommen. Vielmehr gibt es Gründe zu befürchten, dass ein Regime erhöhter Inflation bereits eingeläutet ist; dass die Inflation fortan höher ausfallen wird, als man es in vielen Währungsräumen in den letzten zwei Dekaden gewohnt war.

Die solcherart erhöhte Inflation ist kein „Versehen“. Vielmehr ist sie die unweigerliche Folge einer gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Orientierung, die sich peu à peu verabschiedet von den Ideen und Idealen der individuellen Freiheit, des Eigentums und des Rechts. Die Inflation ist dabei ein besonders wirkungsmächtiges Wachstumselixier für den allmächtigen Staat. Das gilt für niedrige Inflation (von zwei Prozent pro Jahr) und erst recht für erhöhte Inflation (von, sagen wir, bis zu zehn Prozent). Wenn also die Zentralbanken keine echte Zinswende herbeiführen und das Geldmengenwachstum nicht drastisch absenken, dann ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich der Weg in die Unfreiheit, in den tyrannischen Staat beschleunigt.

