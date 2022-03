Feindbildkampagnen Die Entmenschlichung geht weiter

05. März 2022

Als ungeimpfter Russe wird es langsam eng

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Für den Aufbau von Feindbildern gibt es einen altbewährten Trick: Der Feind wird entmenschlicht; sprich, ihm wird das Menschsein abgesprochen. Damit wird nicht nur das Ausgrenzen der einen Gruppe ermöglicht – auch die, die andere ausgrenzen, fühlen sich dabei nicht schlecht, denn es sind ja keine vollwertigen Menschen, die ausgegrenzt werden. Erst waren es die Ungeimpften und nun sind es wieder die Russen. Falls Sie meine erste Kolumne gelesen haben: Das Thema mit den Russen kenne ich noch von meiner Oma. Das Aberkennen der Menschenwürde ist etwas sehr Abscheuliches, und ich erkenne darin einen weiteren Schritt hin zum Zerfall unserer Gesellschaft. Über die letzten Monate konnte man bereits sehr gut üben, wie es sich anfühlt, wenn man anderen Menschen den Zugang zum gesellschaftlichen Leben verbietet. Gesunde Menschen, die nichts anderes getan haben, als sich gegen eine experimentelle Gentherapie zu entscheiden, vom gemeinschaftlichen Leben auszuschließen und sich abends noch im Spiegel ansehen zu können – das muss man erst mal fertigbringen. Jetzt haben wir in Deutschland lang genug geübt, unsere Mitmenschen, ja sogar Familienmitglieder direkt auszugrenzen oder bei Verstoß gegen Kontaktbeschränkungen den Behörden zu melden. Dies hat nichts mit Menschlichkeit zu tun, sondern nur mit blindem Gehorsam in den Diensten einer Tyrannei. Verkauft wird das aber natürlich als ein Zeichen der Solidarität oder was auch immer – gab es nicht diesen absolut unangenehmen Slogan „Impfen ist Nächstenliebe“? Wer sich nicht impfen lässt, der gefährdet andere und wird somit zu Recht wie eine Art Aggressor erst erkannt, dann markiert und schließlich eliminiert.

Bis auf Psychopathen haben alle Menschen die Fähigkeit der Empathie, und genau hier müssten bei jedem alle Alarmsignale angehen: wenn gesunde Menschen als Menschenfeinde bezeichnet und dann ausgegrenzt werden. Normalerweise würde sich ein Mensch bei so einer Haltung unwohl fühlen, aber durch die gezielte Propaganda und das Salonfähigmachen von Entmenschlichung fühlt es sich für viele sicherlich gut an, und man geht abends stolz ins Bett, wenn man wieder ein paar Covidioten auf eine Kontaktliste gesetzt oder in der Bahn andere Menschen zum richtigen Tragen der Maske aufgefordert hat.

Die kollektive Entmenschlichung ist also wieder in Mode geraten. Und was man an den Ungeimpften so gut geübt hat, wird nun einfach auf eine andere Personengruppe übertragen. Über Nacht wurde nicht mehr nur Putin als das personifizierte Böse anerkannt; nein, jetzt wird es richtig hässlich und jeder Russe ist wieder das Feindbild. Früher hätte man immer noch betont, dass das Handeln der russischen Regierung falsch sei und Menschen, die in Russland leben, ja nichts dafürkönnten. Aber die Zeiten sind vorbei. Heute ist es wieder so weit, dass es eine „gute Tat“ ist, nicht mehr bei Russen zu kaufen oder keine Waren mehr nach Russland zu liefern. Ein Beispiel der Perversion ist die Einstellung von Spielzeuglieferungen der Firma Playmobil nach Russland – als wäre ein einziges russisches Kind an diesem Krieg beteiligt oder als hätten russische Kinder es nicht mehr verdient, mit Playmobil zu spielen. Wie krank und unmenschlich ist das bitte? In jedem Russen steckt ein potenzieller Putin, und daher steckt auch in jedem Russen ein potenzieller Massenmörder. Da ein Massenmörder seine Menschlichkeit selbst aufgibt, hat nun auch der einfache Bürger hier in Deutschland das Recht, jedem Russen die Menschlichkeit abzuerkennen und sich dabei sogar noch gut und im Recht zu fühlen. Kauft nicht mehr bei Russen ist also auch eine Art von Nächstenliebe; so zumindest wird es verkauft, wie ich finde. Was kann der russische Geschäftsmann dafür, dass Putin den Krieg will? Was kann ein russischer Wodka-Hersteller dafür, der nun mit seinem Sortiment aus deutschen Supermärkten fliegt?

Die Idee von Sanktionen gegen ein Land oder ein ganzes Volk, um damit die Machtinhaber zu erpressen, ist in meinen Augen nicht zielführend und gleicht somit einer kollektiven Bestrafung wie etwa der Bestrafung einer gesamten Schulklasse, obwohl nur einer aus der Reihe tanzte und den Unterricht störte.

Vergleiche mit anderen vergangenen Zeiten möchte ich mir und Ihnen ersparen, doch die Parallelen sind nicht mehr von der Hand zu weisen: Gestern gab es keinen Zutritt für Ungeimpfte, heute soll nicht bei Russen gekauft werden, und morgen könnte es schon die nächste Gruppe treffen.