Ukraine-Krieg Neutralität schützt vor Sozialismus nicht

04. März 2022

Warum ich die Nato unterstütze

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

In meinem libertären Freundes- und Bekanntenkreis konnte ich die letzten Tage vor allem eine Reaktion auf den neuen Krieg in Osteuropa feststellen: eine merkwürdige Neutralität – eine Abneigung, klar für oder gegen eine der Seiten (Ukraine und Nato beziehungsweise Russland und Belarus) Position zu beziehen. Ich denke, dass diese Haltung auch sehr gut in der Überschrift meines Mitkolumnisten Axel Krauss „Streiten sich Eurasien, Ostasien, Ozeanien“, zum Ausdruck kommt, die alle Konfliktparteien unterschiedslos mit totalitären Diktaturen gleichsetzt.

Über nutzlose Neutralität

Vor allem die Anarchokapitalisten in meiner Umgebung haben einen enormen Widerstand erkennen lassen, in dieser Frage Position zu beziehen. „Sind ja alles irgendwie Staaten“, könnte man ihre Antworten zusammenfassen, „warum soll man da für jemanden sein?“ Am besten wäre es doch, einfach bei all der bösen Geopolitik nicht mitzumachen, um dadurch moralisch saubere Hände oder – als realpolitisch bedeutungsloser Libertärer – zumindest einen sauberen Mund zu behalten. Absolute Neutralität beziehungsweise „Nichtinterventionismus“ als Ideal; eine Position, die im Übrigen auch die Libertarian Party in den USA bezogen hat.

Ich halte das für falsch und historisch für widerlegt. Neutralität und „Nichtintervention“ hat weder Luxemburg geschützt noch Belgien, die Niederlande, die Tschechoslowakei, Dänemark, Norwegen. Sie hat nicht die baltischen Staaten, nicht Finnland und nicht Rumänien vorm sowjetischen Einmarsch bewahrt, nicht Griechenland oder Albanien vorm italienischen.

Ohne den bösen Interventionismus der USA gäbe es heute aller Wahrscheinlichkeit nach nur Nordkorea und kein Südkorea, nur Rotchina und kein Taiwan, hätte es ein kommunistisches Griechenland gegeben und ein kommunistisches Lateinamerika und in Deutschland entweder nur ein endloses Drittes Reich oder nur eine gesamtdeutsche DDR. Das wäre eine Welt, in der ich nicht leben wollte oder auch nur könnte.

Es macht einen Unterschied

Woran ich glaube und wofür ich als Aktivist jeden Tag von morgens bis abends arbeite, ist eine freiere, viel freiere Welt. Und ich befürworte stets das, was die Realität diesem Ideal näherbringt, und damit auch jene Staaten, die relativ gesehen näher an diesem Ideal liegen. Genauso, wie ich 40 Prozent Steuerlast besser finde als 50 Prozent. Es hat Gründe, dass freiheitsliebende Menschen aus Russland und den mit Russland verbündeten, fast durchgehend kommunistischen Regimen Nordkorea, Venezuela, Kuba, Eritrea und Syrien genau in jene Länder fliehen, die die Nato bilden – und es hat Gründe, dass es vor allem jene tun, die sich nach Freiheit und Wohlstand sehnen.

Wenn Libertäre nun so tun, als wäre das egal – „sind ja eh alles nur Staaten“ –, dann möchte ich sie bitten, einmal in Nordkorea Urlaub zu machen (das geht) und einmal in Südkorea und mir anschließend zu berichten, ob das wirklich beides eigentlich dasselbe ist.

Ja, auch „der Westen“ ist nicht friedlich. Die USA hat vor fast zwei Jahrzehnten den Irak angegriffen und in den afghanischen Bürgerkrieg interveniert, um ihre Mudschaheddin-Verbündeten von einst im Kampf gegen die Taliban an die Macht zu bringen. Aber wenn wir schon das falsch finden – den Kampf eines (zumindest von dem, was in der realen Welt zu bekommen ist) relativ freien Landes gegen eine sozialistische Diktatur mit Völkermordtendenz (Irak) und einen islamischen Faschismus, der Frauen öffentlich steinigt (Afghanistan) –, dann müssen wir um ein Vielfaches mehr den Angriff verurteilen, der heute seitens Russlands auf die Ukraine stattfindet.

Der Feind heißt Sozialismus

Russland ist keine freie Alternative zum Westen. Von den 15 größten Unternehmen des Landes sind elf in Staatsbesitz. Eigentum ist eine Art Leihgabe im Tausch gegen Regimetreue. Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit existieren nicht mehr. Wenn wir uns schon über die deutschen Staatsmedien aufregen, dann sollten wir uns ein Leben vorstellen, in dem es nur GEZ-Medien gibt. Wenn wir schon die deutschen Faktenchecker kritisieren, wie ist dann ein Leben, wo man für die Verbreitung „falscher“ Fakten 15 Jahre ins Gefängnis wandert?

Selbst das elementarste Eigentum des Menschen, sein Selbsteigentum, wird in Russland mit Füßen getreten. Es ist Putins treuer tschetschenischer Gouverneur Ramsan Kadyrow, der Menschenjagd auf Homosexuelle im Namen des Islam veranstaltet und dabei Dutzende junger Männer ermordet hat. Es ist der tiefe Staat Russlands, der Alexander Litvinenko, Sergei Skripal, Boris Nemtsov, Yuri Shchekochikhin, Sergei Magnitsky, Maksim Borodin und Dutzende mehr zu Tode gebracht hat.

Nein, Putins Regime ist ein durch und durch autoritär-sozialistisches Regime. Und es ist umso gefährlicher, als die russische Führung explizit in ihrer Kriegsbegründung auf den tragischen Tod der Sowjetunion verwiesen hat. Mir fiele nichts ein, was abschreckender sein könnte, als ein Versuch, die Sowjetunion unter völkischen Vorzeichen mit Vakuumbomben zu restaurieren.

Über libertäre Realitätsleugnung

Idealismus ist etwas Schönes, ja Notwendiges. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen einem auch im hier und jetzt lebbaren Idealismus, der auf Annäherung an das Ideal zielt, und einem weltfernen Idealismus, der vor lauter Reinheit der Lehre nur noch alles um sich herum gleichermaßen als ungenügend zurückweist. So sehr, bis ihm nur die Flucht in die Phantasie bleibt. Ein Idealismus, dessen Beitrag zur Realität sich in der Aussage „States doing state things“ vollständig erschöpft. Der nicht mal mehr fähig ist zu erkennen, dass Südkorea halt doch freier ist als Nordkorea und die Nato-Staaten freier sind als Russland und Belarus.

Dieser realitätsflüchtige Idealismus kennt am Ende nur noch zwei Zustände: den bösen, real existierenden Etatismus, dem die Welt gehört, und den selbst erdachten anarchokapitalistischen Ponyhof, der nur im eigenen Kopf existiert. Einen solchen Idealismus lehne ich ab, denn er macht uns passiv und sprachlos und hilft damit nur den Feinden der Freiheit.

Und daher schreibe ich hier und kann nicht anders. Ich halte die russische Aggression für falsch. Ich halte das Putin-Regime für falsch und ich halte es für falscher als den autoritär drehenden deutschen Corona-Staat, als die woke Biden-USA und als die immer noch vom Oligarchentum gezeichnete Ukraine. Ich glaube, wenn der Sozialismus beim Nachbar anklopft, ist es dumm, die Hände in den Schoß zu legen und zu warten, bis er noch stärker durch seine Eroberungen zur eigenen Haustür kommt. Und damit ist die Unterstützung der Nato für die Ukraine richtig. Nichtintervention ist moralisch bequem, wenn man in Deutschland im Wohnzimmer sitzt. Sie wird zynisch oder aber realitätsverleugnend, wenn man in der Kiewer Metro die Bodeneinschläge hört und der Boden bebt. Slava Ukraini!