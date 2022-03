Inflation Der Raubzug – Teil 2

03. März 2022

Werden wir wie die Kinder …

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Inflationspolitik, also Politik durch permanente Ausdehnung der Geldmenge, ist Raubpolitik. Sie nimmt den Geldverdienern und Geldsparern permanent einen Teil dessen weg, wofür sie unter Aufwendung ihrer Lebenszeit Leistung erbracht haben. Konkret sind 100 Euro von 1998, gemessen an den Konsumgüterpreisen heute, noch rund 70 Euro wert, gemessen an Gold noch an die 15 Euro. Es ist – fatal genug! – nichts anderes als Enteignung durch die schleichende Zerstörung des Geldes. Aber es geht noch viel tiefer. Diese Politik zerstört „doppelt“ – nicht nur das Geld, sondern auch die Werte, die eine Gesellschaft im Innersten zusammenhält, weil sie den Menschen zerstört.

Ein Freund schrieb zu der Kolumne von vergangener Woche, das sei „Ökonomie für Erstklässler“. Er liegt falsch: Es ist Ökonomie für Kleinkinder. Jährlich verlassen Hundertausende die staatlichen Bildungsanstalten als ökonomische Säuglinge. Grundwissen über Geld als Gut, als Tauschmittel, als Wertversprechen, als Wertaufbewahrungsmittel – Fehlanzeige! Unter diesen Umständen, aber auch grundsätzlich ist es meiner Meinung nach keine Schande, sondern sogar ratsam, in Gelddingen „wie die Kinder“ zu werden, um den doppelt zerstörerischen Mechanismus der Inflationspolitik zu verstehen.

Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als mein Vater mit meinem Bruder und mir in den Nachbarort zur Filiale der Crédit Suisse fuhr und für jeden von uns ein Sparkonto eröffnete. Ich war acht Jahre alt, mein Bruder neun, und meine Eltern hatten beschlossen, dass wir jetzt groß genug seien, um für die „Ämtlein“, die wir in Haus und Garten innehatten , bezahlt zu werden. Pro Woche erhielten wir zwei Franken. Von der Bank gab’s für jeden von uns eine Kasse – ein Plastikwürfel in Form des Banklogos. Ein blauer und ein roter. Sie erhielten ihren Platz im Sockenfach des Kleiderschranks meines Vaters. Ab da wanderten die „Zweifränkler“ jeden Samstag in den Schrank zu den Socken. In dieser Zeit nährte sich meine Freude an dem Geld vor allem an der Tatsache, dass der Würfel immer schwerer wurde.

Geld hatte für mich also im doppelten Sinn ein Gewicht. Zum einen war es an ganz konkrete Leistungen geknüpft. An Zeit, während der ich nicht spielen konnte, sondern stattdessen die Badezimmer putzen, Rasen mähen, einkaufen, Milch holen oder den sonntäglichen Butterzopf backen musste. Geld war also mit „Leiden“ – Anstrengung, Disziplin, Qualität, Konstanz – verbunden. Zum anderen war das physische Gewicht des Geldes für mich ein konkreter Wert. Dort „drin“, in diesem Gewicht, lag der Gegenwert für meine Anstrengung, und es war nur logisch, dass ich im Tausch dafür etwas erhielt, das ebenso wertvoll war wie meine Arbeit, meine spielfreie Zeit. Eine große Sache.

Später lernte ich dann, dass „Werte“ subjektiv sind und für mich nicht dasselbe wertvoll ist wie für jemand anderen. Ich lernte, dass Preise sich verändern können, dass „Geld an sich“ keinen Wert hat und auch an keinen Wert (mehr) gebunden ist und dass das bedruckte Papier – Geldnoten – „wertvoller“ ist als die schweren „Fünfliber“. Was sich aber auch mit Zunahme an Alter und Wissen gleichblieb, waren die folgenden Punkte. Erstens –Geld und das Wertsprechen, das es darstellt, sind etwas Ernstes, das mit Leistung und Leiden in Verbindung steht und das es nicht umsonst gibt. Zweitens – das Geld, das ich erhalte, gehört deshalb mir und unterliegt ausschließlich meiner Verfügungsgewalt, weil ich es mit meinem mir zur Verfügung stehenden Kapital (Arbeit/Zeit) erkauft beziehungsweise dagegen eingetauscht hatte.

Man muss nun nicht in tiefenpsychologische Schichten vordringen, um zu verstehen, was mit einem Kind oder einem Erwachsenen geschieht, wenn jene, die das Wertversprechen gegeben haben – als Kind war das in meinen Augen mein Vater, tatsächlich ist es der Geldmonopolist Staat, der Währung und Wert diktiert –, dieses brechen. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern permanent. Das Geld verliert den fragilen Charakter auf Vertrauen basierenden Werts und der Ernsthaftigkeit. Damit verliert aber auch mein „Leiden“ seinen Wert und damit ein großer Teil meiner selbst als tätiges Wesen. Der Motivationsmotor für mein Handeln stottert und bleibt irgendwann stehen. Warum etwas tun, wenn das Ziel, das ich damit erreichen will – und Zielerreichung ist der einzige Grund für menschliches Handeln; egal, ob das Ziel nun Zeit, Geld oder ein Gut ist! –, einem immer vor der Nase weggezogen wird? Und warum für etwas das Beste geben, das ich habe, wenn Staatsgünstlinge in Wirtschaft und Gesellschaft es ohne jegliche Gegenleistung erhalten?

Damit aber wird ein über Generationen gültiger Wertemaßstab über Bord geworfen. Wohlstand ist nicht länger eine Frage persönlichen verantwortlichen Handelns, sondern staatlicher Willkür. Das, was früher Tugenden waren – Anstrengung, Verantwortung und Verzicht –, führt nicht nur nicht länger zu dem Ziel „Wohlstand“, „Vorsorge“, „Sicherheit“ oder „Investition“, sondern ist geradezu dumm und wird bestraft. Unter solchen Rahmenbedingungen ist derjenige klug, der sofort konsumiert, was reinkommt, weil es – überspitzt gesagt – morgen schon nicht mehr gleich viel dafür gibt, der sich an die „Sozial“-Tröge des Staates hängt oder der Schulden macht. Die neuen Tugenden sind Konsum und endloser Spaß. Die Menschen bleiben oder werden zu Kindermenschen, die unter Geld nur noch Konsum verstehen und ihre sonstige materielle Sorge und Vorsorge dem Staat überantworten.

Kommen einzelne Menschen oder kommt eine ganze Gesellschaft unter solchen Bedingungen in eine ernsthafte Krise, sind keine Reserven da, von denen man zehren könnte, und man ruft den, nach dem heute alle immer gleich schreien, wenn’s irgendwo hapert: nach dem Staat. Eine Spirale der Abhängigkeit und damit der staatlichen Machtakkumulation kommt in Gang, in der die meisten Verlierer sind und Gewinner nur jene, die die Sache initiiert haben und kontrollieren. Frei nach Roland Baader kann man sagen: Was den großen sozialistischen Menschheitsverbrechern mit ihrer Zentralplanung und mit der Abschaffung des Eigentums nicht gelungen ist, nämlich den „neuen Menschen“ zu kreieren – ein werteloses, besitzloses, verantwortungsloses, zukunftsfreies und ausschließlich an die eigenen Triebe und das Jetzt gekettetes Haustierwesen –, das scheint heute den Demokratie-Veranstaltern und Gerechtigkeits-Herbeibetern durch die monetäre Zentralplanung und der Illusion von Wohnstand auf Knopfdruck zu gelingen.

Inflationspolitik ist also Raubpolitik im doppelten Sinn: Sie beraubt den Menschen nicht nur seines Eigentums an rechtmäßig erworbenen Gütern und damit des Kerns und des Prinzips der Freiheit, sondern auch seines Antriebs zu ehrlichem, aufrichtigem, verantwortungsvollem und nachhaltigem Umgang mit Mitmenschen und Ressourcen. Wo solches nicht nur kein Tabu, sondern an der Tagesordnung ist, wird früher oder später auch das Eigentum an der eigenen Person und am eigenen Körper wieder zur Debatte stehen. Tut es ja zum Teil schon. Es bleibt dabei: Inflationspolitik ist Sozialismus. Und Sozialismus ist Tod.