Weltweite politische Verflechtungen Streiten sich Ozeanien, Eurasien und Ostasien, freut sich der unsichtbar lachende Dritte der Global Governance …

02. März 2022

„It’s a big club, and you ain’t in it“ – George Carlin

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Dass man durch die Erzeugung permanenter Angst die eigene Bevölkerung leichter regieren kann, ist eine uralte, menschheitsgeschichtlich bestens gesicherte Erkenntnis. Mögen die Bürgen sich stets vor irgendetwas fürchten, damit sie bloß nicht klar denken und vor allem – ganz wichtig – den „Feind“ oder vielleicht besser: das, was ihnen abträglich ist und an echtem Erkenntnisfortschritt hindert, bloß nie in den „eigenen Reihen“ vermuten, sondern, so wie derzeit, mal wieder hinter den sieben Bergen bei den sieben russischen Zwergen. Dass es solche Propaganda natürlich auch in Russland gibt oder China, bedarf keiner Erwähnung. Ich habe es trotzdem erwähnt, damit Schneeflöckchen nicht wieder rumheulen, ich sei ein russischer Troll.

Der wohlbekannte englische Spruch, das Gras sei drüben stets grüner („The gras is always greener over there“), müsste man in diesem Kontext ummünzen: Das Gras ist drüben stets brauner, der Rasenmäher des Feindes, der nur darauf wartet, den eigenen Garten unter ohrenbetäubendem Knattern niederzumähen, stets lauter. Es muss eben immer einen „Emmanuel Goldstein“ geben, auch wenn es sich dabei um eine Fiktion handelt, um den Gestank des eigenen Regimes als Parfümerie auszugeben und vor allem um der eigenen Bevölkerung die bitte nicht zu hinterfragende „Notwendigkeit“ des Gewaltmonopols zum „Schutz“ vor den „Goldsteins“ dieser Welt einzutrichtern. Oder wie Henry Louis Mencken einmal sagte: „Ein guter Politiker ist genauso undenkbar wie ein ehrlicher Einbrecher.“ Oder: „Jeder anständige Mensch schämt sich der Regierung, unter der er lebt.“ Doch am besten gefällt mir: „Der gefährlichste Mann für eine Regierung ist der Mann, der in der Lage ist, die Dinge zu durchdenken. Ohne Rücksicht auf den vorherrschenden Aberglauben und die Tabus. Fast unausweichlich kommt er zu dem Schluss, dass die Regierung, unter der er lebt, unehrlich, verrückt und unerträglich ist.“

So weit, so bekannt und auch ein wenig wohlfeil – und im Falle des sicher nur rein zufällig just zum Zeitpunkt der drohenden Implosion des Pandemie-Narrativs wieder kräftig aufgeflammten Konflikts – und nun offenen Krieges – um die Ukraine auch zu simpel. Vollauf berechtigte Staatskritik schön und gut, aber politisch-philosophische Betrachtungen allein helfen hier nicht weiter. Auch dass Krieg immer und ausnahmslos dumm und destruktiv ist, egal, welche „Seite“ ihn beginnt, ist eine Binsenweisheit. Natürlich ist er das. Gerade aufgrund des doch sehr verdächtigen Timings des Ukrainekrieges (Putin hätte schon viel früher die Gelegenheit dazu gehabt) und vor allem der politischen Folgen wie zum Beispiel der erwartbaren Kette an Sanktionen/Gegensanktionen wäre daher die viel interessantere Frage zu stellen, welche Motive abseits der üblichen, flachen Gut-/Böse-Schwarz-Weiß-Malereien noch dahinterstecken könnten. Geht es womöglich auch darum, von anderen Entwicklungen abzulenken, diese mit Kriegsgetöse zu übertönen, oder handelt es sich tatsächlich nur um einen nationalistisch motivierten Konflikt? Welche anderen Entwicklungen könnten das sein? Doch dazu gleich mehr.

Eigentlich wollte ich es vermeiden, darauf einzugehen, da es sich bei denkenden Menschen um eine Selbstverständlichkeit handeln sollte, aber gut, der Vollständigkeit halber: Es war doch vollkommen klar, dass die üblichen Mietmäuler, Heuchler und Schwätzer, die ganzen Expertensimulanten und Fachleute-Darsteller mit Thinktank-Schaum vor dem Mund nun arg verspätet von „Angriffskrieg“, „Völkerrechtsbruch“ und „Kriegsverbrechen“ sprechen, was die Ukraine betrifft, obwohl sie dazu schon weitaus früher beste Gelegenheit gehabt hätten – nämlich was gewisse unleugbar Gute betrifft.

Da können Hardcore-Nato-Fanboys und -girls sich empören und hysterisch in ihre US-Flagge flennen, so viel sie wollen. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Weil es mich nur noch ekelt. Ob dieses Verhalten in einigen Fällen einer krassen kognitiven Dissonanz geschuldet ist oder schlicht Dummheit, ist mir ebenfalls egal. Ein Angriffskrieg nach dem anderen, vom Irak bis Libyen, ein kriegskorporatistischer Überfall nach dem anderen, basierend auf Lügen und Propaganda – aber das mussten „wir“ eben in Kauf nehmen für Unsere-werte-Demokratie und „internationale Sicherheit“. Solches geistlose Gewäsch überhöre ich nur noch. Um es im Sinne des Mainstreams abzukürzen: Nur russische Fürze stinken, Nato-Popos entweicht stets Chanel No 5. Kein geistig aktiver Mensch nimmt so was noch ernst.

Leider sieht es auf der „Gegenseite“ oft nicht besser aus: Während der Mainstream mit seinen wie bestellt liefernden Historiker-Hampelmännchen, Politikwissenschwaflern, „Russland-Experten“ und anderen Bückdienern natürlich unverzüglich die erwartbaren Hitlervergleiche grölt, bleiben viele „alternative Medien“ der liebgewonnenen Erzählung vom Großen Schaitan USA unverbrüchlich treu und sehen in Wladimir Putin einen „Befreier“ und wackeren Recken gegen eine „neue internationale Ordnung“ aka „neue Weltordnung“, deren Herkunft fälschlicherweise ausschließlich in der „anglo-amerikanischen Sphäre“ ausgemacht wird. Und deren herbeipropagierte „Dringlichkeit“ – ironisch genug und ungeachtet der jetzt gewiss rollenden Augen und des Aufstöhnens seitens der sogenannten „Vernünftigen“ und „Realisten“ – gerade durch solche in diesem Sinne durchaus nützlichen, angeblich nationalistisch motivierten Konflikte forciert werden könnte.

Ich glaube, dieser „vernünftige“ und „realistische“ Blick, der „krude“ Perspektiven meidet wie der Teufel das Weihwasser, ist einem Steckenbleiben in konventionellen geopolitischen Deutungsmustern geschuldet, die auf einem meiner Meinung nach obsoleten Ost- versus West-Narrativ fußen, das sich natürlich vor allem aus der Zeit des Kalten Krieges speist und seine analytischen Frontlinien entlang dieser eingeschliffenen Begrifflichkeiten und denkerischen Spurrillen zieht. Nicht dass diese Sichtweisen überhaupt keine Berechtigung hätten. Ich glaube dennoch, dass sie zu kurz greifen.

Um diesen Artikel nicht zu überfrachten, beschränke ich mich hier auf den knappen Hinweis, dass aus den Schriften Alexander Dugins, der als Putins „Stichwortgeber“ und „Einflüsterer“ gilt, zweifelsfrei hervorgeht, dass er dieselben globalistischen Ziele verfolgt, wie sie ein Klaus Schwab – der von Putin selber ja als guter Freund und langjähriger Mitstreiter bezeichnet wurde – immer wieder in seinen Büchern formulierte. Putin sagte in seiner Rede vor dem WEF im Jahre 2021 auch, Russland habe unter seiner Führung bei den Vorbereitungen „zur Vierten Industriellen Revolution“, die mit dem „Großen Reset“ eng verknüpft ist, aktiv geholfen. Auch aus diesem Grund halte ich das „Ost- versus West“-Narrativ für hinfällig. Ich bin davon überzeugt, dass beide „Seiten“ hier in Wahrheit nur zwei derselben Medaille sind, und ich glaube, dass hier die altbekannte dialektische Methode zum Einsatz kommt, um eine Problematik zu schaffen, für die schon in recht naher Zukunft eine – natürlich – globale Lösung angeboten werden wird.

Brandon Smith von „altmarket.us“ fasste dies gewohnt prägnant zusammen: „Die russische Regierung ist nicht globalisierungsfeindlich. Diese Behauptung ist Unsinn und war es schon immer. Ich würde die Phantasie der russischen Opposition auf einen ständigen Strom von Propaganda und auf das, was ich das falsche Ost-/West-Paradigma nenne, zurückführen – die betrügerische Vorstellung, die globalistische Agenda sei eine rein westliche oder amerikanische und dass Länder wie China und Russland dagegen seien. Wenn man sich die engen Wechselwirkungen zwischen dem Osten und den Globalisten ansieht, fällt diese Vorstellung völlig auseinander.“

Doch lassen Sie uns für einen Augenblick bei den herkömmlichen Sichtweisen bleiben, denn dies kann sich insofern lohnen, die gewohnt plumpen, ja teilweise schlicht primitiven Schmierereien, mit denen die hiesige Presse einen vielschichtigen Konflikt auf ein unerträglich dumpfes „Red Dawn“-Niveau herunterdummt, in ihre Schranken zu weisen.

So wird zum Beispiel die Tatsache, dass die Ukraine eine zentrale Bedeutung für die „Einhegung Russlands“ einnimmt, sowohl aus strategischen als auch ökonomischen Gründen gar nicht mehr erwähnt. Sie geht im Wesentlichen zurück auf die bekannte „Herzland-Doktrin“ eines Halford Mackinder, die später von Brzeziński in seinem Buch „The Grand Chessboard“ unter ausdrücklicher Erwähnung der strategischen Bedeutung des osteuropäischen Landes an der „Türschwelle“ zu Russland für hegemoniale Langzeitinteressen aufgegriffen und noch nach dessen Tod in den einschlägig bekannten US-Thinktanks zur Rechtfertigung des außenpolitischen Vorgehens gegenüber dem russischen Bären auch weiterhin herangezogen wurde. Gemäß der altbekannten US-außenpolitischen Devise: „To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down!“ (Die Amerikaner drin halten, die Russen draußen und die Deutschen unten).

Übersehen werden dabei auch die „Hilfen“ für die Ukraine der letzten Jahre in Form westlicher Waffenlieferungen in Milliardenhöhe (circa 5,4 Milliarden Dollar); übersehen wird die unentwegte versuchte Einflussnahme der Nato-Sphäre auf die Ukraine, aus eben genannten geostrategischen und ökonomischen Gründen, um Russland „einzugehen“; sowie diverse „Farbenrevolutionen“, um, wie Brzeziński einst schrieb, Russland mit instabilen Staaten zu umgeben, damit es vor der eigenen Haustüre genug zu tun habe und somit gar nicht mehr auf die Idee komme und auch gar nicht genug Kraft aufbringen könne, um weltpolitisch mitzuspielen – all das sind keine Theorien.

Sicherheitshalber sei auch hier hinzugefügt: Dieselbe Taktik beherrscht der Kreml natürlich auch, was er durch seine politischen Einflussnahmen in einigen Staaten seiner engsten Nachbarschaft in den letzten Jahren auch regelmäßig unter Beweis stellte. Gerade deshalb macht es – erst recht aus libertärer Perspektive – überhaupt keinen Sinn, Gewaltmonopolen unterschiedlichen ethischen Kredit zuschreiben zu wollen: Monopol A gut, Monopol B schlecht. Nein. Was gerade in der Ukraine geschieht, ist die Folge gewaltmonopolistischer Machtanmaßung – auf allen beteiligten Seiten. Worunter „einfache Menschen“ mal wieder zu leiden haben – wie immer.

Wenn ein auf „Zeit Online“ erschienener Artikel (26.2.2022) also den Vorwurf erhebt, Putin versuche, „das Land einer ihm genehmen Regierung zu unterwerfen“, kann ich mit Blick auf die zahlreichen herbeigeputschten oder kriegerisch erzwungenen Nato-Marionettenregime in aller Welt darauf leider nur mit den Worten des Jokers aus Christopher Nolans „The Dark Knight“ antworten: „Haha, oh, he, hoho: Und ich dachte, meine Witze wären schlecht.“

Auch wenn es momentan natürlich so zurechtgebogen wird, als würde die russische „Aggression“ dieses Vorgehen quasi ex post „rechtfertigen“. Ich habe das Wort „Aggression“ nicht aus Gründen der Relativierung oder Verharmlosung in Anführungszeichen gesetzt, sondern und um es zu wiederholen: Wenn dieser Vorwurf aus dem Munde nachweislicher und mehrfach der Lüge überführter Kriegstreiber kommt, die ganze Länder kaputtgebombt haben, mit katastrophalen Folgen für Weltregionen wie den Mittleren Osten und Afrika (im Falle Libyens), stellt sich die Frage, warum Charles Manson sich jetzt über sozial unverträgliches Verhalten beschwert.

Putin verachtet Freiheit und Demokratie? Hier genügt als Antwort ein einziges Wort: Corona-Politik. Siehe Joker. Oder auch „Impfpflicht“. Weitere Stichworte? Gerne: „Eurorettung“. „Energiewende“. „Klimapolitik“. Good morning, sunshine. Und genau hier liegt der Hase im technokratischen Pfeffer: Aus irgendeinem Grund sagt mir mein Bauchgefühl, dass dieser Krieg den Eliten insofern durchaus gelegen kommt, um von den eigenen, bedenklich autoritären bis offen totalitären Tendenzen abzulenken. Muss es deshalb jetzt einen neuen Superschurken geben? Geht es vielleicht auch darum, das „öffentliche Bewusstsein“ auf ihn zu fokussieren, während man im Hintergrund lange geplante Umstrukturierungen zu vollziehen gedenkt, die möglichst niemand bemerken soll? Vor einigen Tagen kamen mir diesbezüglich sehr interessante Informationen unter die Augen. Die EU soll für 2022 angeblich Folgendes planen.

Der Europarat soll die Resolution 2361 geändert haben, was einer EU-weiten Impfpflicht Tür und Tor öffnen würde; ferner soll eine Gesetzgebung für verpflichtende EU-Covid-19-Zertifikate angekündigt worden sein, was natürlich Freiheitsberaubung gleichkäme, da man ohne den damit verbundenen QR-Code von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten de facto ausgeschlossen oder darin zumindest sehr stark eingeschränkt würde. Sollte bei der Abstimmung darüber eine Mehrheit an EU-Mitgliedsländern zustimmen, entstünde dadurch eine Diktatur; zum Jahreswechsel 2022/2023 solle eine digitale Währung verbindlich eingeführt werden; Bargeld solle innerhalb der nächsten zwei Jahre vollständig abgeschafft werden. Sämtliche digitalen Zahlungen wären dann vollständig rückverfolgbar, es gäbe kein „Schwarzgeld“ mehr beziehungsweise keine Fluchtmöglichkeiten in Bargeld; es existieren bereits Planungen für eine „digitale ID“ für alle EU-Bürger (ich hatte über dieses digitale Kontrollsystem in einigen meiner letzten Artikel bereits geschrieben); desweiteren soll eine CO2-Klimaschutzquote für jeden EU-Bürger in Planung sein. Dies liefe auf ein „ökologisches Sozialkredit“- oder „Ökokredit“-System hinaus – ähnlich dem chinesischen.

In dieses Bild würde auch sehr gut passen, dass die WHO die Einführung eines globalen digitalen Impfpasses plant. Auf der Website Boris Reitschusters (reitschuster.de) heißt es dazu in einem Artikel vom 27. Februar: „Nach einer dpa-Meldung von letzter Woche wird die WHO ihren 194 Mitgliedstaaten ein technisches Rahmenwerk für die Einführung eines globalen digitalen Impfpasses zur Verfügung stellen. Der digitale Pass soll künftig nicht nur als Nachweis der Corona-Impfungen dienen, sondern auch für andere Impfungen. […] Auf der Website der WHO finden wir eine Arbeit, in der die Implementierung eines digitalen Impfpasses en détail dargelegt wird. […] Der drittgrößte Geldgeber ist Gavi – die globale Impfallianz, die im Jahr 2000 vom Weltwirtschaftsforum gegründet wurde und die anfangs eine Förderung von 750 Millionen Dollar durch Gates erhielt. Vielleicht dient die WHO-Initiative als Vorläufer für die Einführung einer europäischen digitalen Identität, wie sie von der EU angestrebt wird. Diese könnte dann in eine globale digitale Identität eingebettet werden, wie durch das Projekt ID2020 angedacht.“

Historisch gesehen wäre es nichts Neues, systemische Umbauarbeiten hinter einem Vorhang aus Pulverdampf zu verstecken und mit Kriegsgeschrei zu übertönen. Oder sich zu entschulden. Zu den nun beschlossenen Sanktionen gegen Russland gehört auch ein Ausschluss aus dem Swift-System. Dies wird zweifellos Gegensanktionen auf den Plan rufen. Gegensanktionen, die sehr wahrscheinlich wirtschaftliche und finanzsystemische Folgen haben werden. Die „Deutschen Wirtschaftsnachrichten“ schrieben dazu am 26. Februar: „Die Situation in der Ukraine kommt ökonomisch zur Unzeit. Deutschlands Wirtschaftsanalysten befürchten das Schlimmste.“

Doch kommen sie wirklich zur „Unzeit“? Fakt ist nämlich, dass die Finanzsysteme auch ganz ohne Putins Zutun und ohne Ukrainekrieg ins Straucheln geraten wären. Nicht vergessen: Erster und Zweiter Weltkrieg hatten nicht nur nationalistische sowie geopolitische und -strategische, sondern auch finanzsystemische und wirtschaftliche Gründe. Das ist heute nicht anders. Womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass ein Dritter Weltkrieg unvermeidlich sei. Sondern dass diese „günstige“ Gelegenheit genutzt werden könnte, um a) von den eigentlichen Ursachen des Finanzdebakels abzulenken, die im Geldsystem zu suchen sind, und b) dieses System dann auch gleich gemäß den eigenen Wünschen umzubauen, konkret: Zentralisierung und Konsolidierung von Entscheidungsmacht in wenigen globalen Institutionen, also hin zur globalen Technokratie.

Vorstellbar wäre ferner, dass man diese Serie von Sanktionen und Gegensanktionen nutzt, um quasi in Form „kontrollierter Sprengungen“ die Weltwirtschaft ganz im Sinne des „besseren Rückbaus“, also des „Build Back Better“ umzumodeln, also zu „resetten“. Während der Mainstream die Bevölkerung mit unentwegtem Nachgerichtetem über die vermeintliche „Alleinschuld“ Russlands/Putins an diesem Wahnsinn ablenkt.

Olaf Scholz kündigte bereits an, sagenhafte 100 Milliarden Euro (!) für die Bundeswehr zur Verfügung stellen zu wollen. Und wer wird das bezahlen? Selbstverständlich die Steuerwollepflücker. Zusätzlich zu den anderen bereits existierenden und noch kommenden Belastungen, die nicht zuletzt durch die Corona-Politik entstanden. Wenn das so weitergeht, sollte niemand überrascht sein, wenn der gemeine Bürge, um es überspitzt auszudrücken, in zehn Jahren nichts besitzt und glücklich sein wird …

Wie bereits erwähnt, glaube ich nicht, dass die „klassischen“ geopolitischen Deutungsmodelle heute noch greifen. Um abermals Brandon Smith zu zitieren: „Wir sollten uns nicht zu sehr auf die Frage konzentrieren, wer die Schuld trägt, die Ukraine oder Russland, sondern auf die Auswirkungen, die sich aus jeder größeren regionalen Katastrophe ergeben, und darauf, wie die Globalisten solche Katastrophen ausnutzen, um die Agenda der totalen Zentralisierung der Macht voranzutreiben. […] Ein Krieg in der Ukraine und die bloße Drohung, dass sich dieser Krieg über die Region hinaus ausbreiten könnte, könnte eine Reihe von Dingen bewirken, die Covid nicht bewirkt hat. Er bietet eine fortlaufende Deckung für den stagflationären Zusammenbruch, der in den USA in vollem Gange ist, für die Lieferkettenprobleme, die weltweit anhalten, sowie für die Destabilisierung der europäischen Wirtschaft. […] Krieg ist immer eine Ablenkung von wirtschaftlicher Sabotage. Auch wenn die Saat für Finanzkrisen oft schon lange im Voraus von den Zentralbanken gelegt und bewässert wird, werden die Banken nie dafür verantwortlich gemacht, weil internationale Konflikte bequem im Mittelpunkt stehen. Wirtschaftskrisen führen zu Massenarmut, Massenverzweiflung und Massenhysterie, und die Globalisten werden sagen, dass diese Gefahren eine internationale Lösung erfordern, die sie gerne in Form von Zentralisierung bereitstellen.“

Abschließend möchte ich Journalist und Publizist Iain Davis zu Wort kommen lassen, der in seinem Artikel „Technokratie: Das Betriebssystem für die neue, auf Regeln basierende internationale Ordnung“ (in deutscher Übersetzung auf meiner Website öffentlich zugänglich) schrieb: „Wie wir noch sehen werden, sind die Nationalstaaten nicht die treibende Kraft hinter der derzeitigen Umstrukturierung der Global Governance. […] Diejenigen, die den Wandel anführen, fühlen sich keinem Nationalstaat verpflichtet, sondern nur ihrem eigenen globalistischen Netzwerk und ihren kollektiven Bestrebungen. In ihren Händen ist das Völkerrecht ebenso wenig ein Hindernis für ihre Ambitionen wie ein vages Bekenntnis zu ‚Regeln‘. Die nationalen Regierungen sind Partner in diesem Netzwerk, das sich aus staatlichen und nicht staatlichen Akteuren zusammensetzt. Trotz erklärter Feindseligkeiten haben sie jahrzehntelang zusammengearbeitet, um den jetzt entstehenden globalen Governance-Komplex zu gestalten. […] Die russische und, wie wir noch sehen werden, die chinesische Regierung sind gleichermaßen aktive Akteure in den globalen Governance-Bemühungen der G3P.“ (G3P, auch GPPP, steht für „Global Public-Private Partnership“).

Ich fühle mich in fataler Weise an George Orwell erinnert, der in „1984“ bekanntlich eine zukünftige Welt beschrieb, in der drei große Machtblöcke, die er Ozeanien, Eurasien und Ostasien nannte, in einem – nach außen hin, für die Öffentlichkeit bestimmt – permanenten Konflikt-, Krisen- und Kriegsmodus (!) zueinander stünden, während im Hintergrund dieser dauerhaften Angstkulisse (!) Vereinbarungen aus gemeinsamen Machtinteresse zur Gestaltung der Weltpolitik getroffen würden, von denen die Bevölkerungen nichts wissen sollen. Zur Ablenkung von eben diesem gemeinsamen Interesse würde man die Menschen also in ständiger Angst vor irgendwelchen Bedrohungen halten, um ihren Blick zu trüben …



Bis nächste Woche.