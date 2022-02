Konfliktregelung Warum eigentlich Krieg?

26. Februar 2022

Wenn ihn keiner will, sollte er doch gar nicht stattfinden …

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Schon als Kind habe ich mich gefragt: Wieso gibt es eigentlich Kriege? Am Ende sterben ja immer Menschen auf beiden Seiten. Geht es um die Vernichtung von Werten, um danach wieder volle Produktionsbücher zu haben? Ich finde, dass dies weitaus einfacher ginge, und auch als Wirtschaftsmotor ist Krieg nur bedingt nützlich. Wieso kann es dann im Jahr 2022 noch immer zu bewaffneten Konflikten, auch Kriege genannt, kommen? Lernen die Menschen denn gar nichts aus der Geschichte? Wie kann ein Krieg ausbrechen, wenn doch die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist? Ich möchte Sie an dieser Stelle an meinen Artikel zum Thema Macht erinnern; denn darin beschreibe ich recht einfach, was es bedeutet, Macht über andere Menschen zu haben, sodass diese durch ihr Handeln fremde Ziele verfolgen. Eine Armee ist diesbezüglich ein sehr passendes Beispiel, handelt es sich doch niemals um eigene und ganz persönliche Interessen, wenn beispielsweise ein Soldat in Afghanistan für unsere Freiheit kämpft.

Kriege sind meiner Auffassung nach nur durch mediales Erzeugen von Angst und eines Feindbilds, gepaart mit blindem Gehorsam, möglich und lassen sich nur schwer mit Logik und Notwendigkeit begründen. Für mich fühlt es sich so an, als seien Kriege der direkte Beweis für eine sehr hohe Rate an Psychopathen in den Regierungen wie auch Schattenregierungen dieser Zeit.

Welchen Zweck erfüllen also Kriege, wenn man davon ausgehen kann, dass alle Beteiligten verlieren werden – wenn nicht ihr direktes Leben, dann ganz bestimmt Lebensqualität und Frieden.

Bitte verstehen Sie mich an dieser Stelle nicht falsch – mir geht es nicht um die Entstehung von Konflikten, denn diese wird es so lange geben, wie es Menschen gibt. Nein, mir geht es um die Fähigkeit, diese Konflikte eben durch einen friedvollen und respektvollen Umgang miteinander zu lösen, ohne dabei auf das Mittel der Gewalt und Androhung von Gewalt zurückgreifen zu müssen. Ist jemand in der Lage, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren, oder mangelt es vielleicht an Willen und Intention, einen Konflikt ohne gewaltvolle Auseinandersetzung lösen zu wollen?

Rein logisch und wirtschaftlich betrachtet, müssten Kriege überflüssig sein, seitdem wir Menschen die Möglichkeit haben, uns mit Sprache zu verständigen; denn wer Worte hat, braucht eigentlich keine Waffe mehr als Argument. So sehe ich das zumindest. Kriege sind daher Machtmissbrauch und Verachtung des menschlichen Lebens auf höchster Stufe, denn es werden Menschen und deren Tod bewusst in Kauf genommen, um sogenannte geopolitische Interessen zu vertreten. Aber wessen Interessen sind das? Wer sitzt denn jetzt bei den aktuellen Meldungen zu Hause und denkt sich: „Geil, endlich mal wieder ein Krieg, das hat mir wirklich sehr gefehlt, dieses schöne Gefühl, wenn ich an Bomben, Leid, Zerstörung und Tod denke …“

Natürlich kenne ich auch die Bilder der jubelnden Massen, als der Erste Weltkrieg ausgerufen wurde, oder auch die Begeisterung der Deutschen für die Erfolge der Wehrmacht in der Anfangszeit des Zweiten Weltkrieges. Was muss passieren, dass Menschen so blind sind und einen Plan, der am Ende ihren eigenen Tod mit sich bringt, gutheißen und sogar noch bejubeln? Es ist daher eine reine und auch logische Schlussfolgerung, wenn ich behaupte, dass es keine Kriege geben würde, wenn niemand Kriege wollte. Das Wollen ist als auch hier beteiligt, damit es überhaupt zu einem Krieg kommen kann. Dann stellt sich also die Frage, wer Krieg will, wer so richtig Bock auf ein Gemetzel hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, worüber ich richtig froh bin, denn anderenfalls wäre ich wohl auch ein kleiner Psychopath. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mich gut zu fühlen, wenn ich einen Menschen quäle und ihm Gewalt zufüge, aber es gibt solche Menschen unter uns – die Realität beweist es uns leider jeden Tag. Diese Psychopathen richten in ihrem eigenen Leben und Handlungsradius schon enorm viel Leid und Elend an; man stelle sich also vor, was passiert, wenn ein derartiger Psychopath das Amt eines Regierungschefs innehat. Die Tragweite von Machtmissbrauch und Handlungen wäre dann enorm und beträfe ganze Nationen, ganze Kontinente oder eben auch die gesamte Welt wie in einem Weltkrieg. Wie weit sich der aktuelle Konflikt in der Ukraine nun ausweiten wird, wird sich zeigen. Sich generell mit dem Gedanken zu beschäftigen, wieso es Kriege gibt und wer ein Interesse an Kriegen hat, sehe ich als guten Einstieg, um eines Tages die Idee eines Krieges zur Konfliktlösung über Bord zu werfen. Ganz nach dem Motto: Kein Krieg findet statt, wenn sich keiner dafür interessiert.