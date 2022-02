Mehr AfD ist auch keine Lösung Anti-Establishment oder Pro-Freiheit?

25. Februar 2022

Über ein folgenschweres Missverständnis

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Seit Längerem habe ich den Eindruck, dass es unter vielen Freiheitsfreunden in Deutschland eine merkwürdige Sympathie für Rechtskonservative und -populisten und besonders für die AfD gibt. Ich verstehe gut, warum auch in meinem Bekanntenkreis viele gerade in dieser Partei einen politischen Freund zu erkennen glauben. Ist es nicht die AfD, die sich vehement gegen den Lockdown stemmt? Steht nicht die AfD an der Seite der Autofahrer? Ist nicht die AfD der Advokat der traditionellen Familie gegen die staatlichen Genderbescheuertheiten des Tages?

Ich halte diese Nähe aber für falsch. Nicht etwa, weil die Staatsmedien dann auf uns zeigen und rufen: „Spielt nicht mit den Schmuddelkindern.“ Schmuddelkinder werden wir Freiheitsfreunde ohnehin immer für diese Leute bleiben. Ich halte diese Nähe für falsch, weil sie unser eigenes Lager schwächt und weil sie – zumindest oft – auf einem großen Missverständnis beruht: der Verwechselung von Anti-Establishment mit Pro-Freiheit.

Gegen Zwang oder Gegenzwang?

Was genau meine ich damit? Ich denke, dass die AfD nicht für die Freiheit ist, sondern nur gegen die aktuell vorherrschende Politik. Und ich denke, dass ihr Ruf nach „Freiheit“ zumeist nur strategisch motiviert ist. Oder anders: Man ist einfach zu weit weg von der Macht, um die eigenen Wünsche allen anderen mittels staatlichen Gewaltmonopols aufzwingen zu können. Nehmen wir dafür beispielsweise das Genderthema. Ist die AfD hier wirklich freiheitlich, also anti-etatistisch?

Die AfD selbst schreibt im Bundestagswahlprogramm 2021, dass sie eine „familienfreundliche Sozialpolitik“ will, was im Konkreten heißt: drei Jahre staatliches „Betreuungsgeld“, staatlicher „Ehe-Start-Kredit“, geschenktes BAföG für Familiengründer, staatliche Lohnsubventionen bei Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit, staatliche Bau- und Wohnzuschüsse, staatlich vorgegebene „Familienbeauftragte“ mit einer Machtstellung wie bisherige Gleichstellungsbeauftragte, staatliches „soziales Marketing“ für die Mehrkindfamilie, Staatsgelder für „Babyklappen“, stärkere Staatseingriffe via der „verpflichtenden Schwangerschaftskonfliktberatung“, mehr staatliche Kontrollen bei Schwangerschaftsberatungen, härtere Meldepflichten, Verbot von Leihmutterschaft und und und.

Klingt das nach Freiheit? Und das Thema ist kein Einzelfall. Die AfD mag ihr Programm mit einem Lob des Marktes beginnen, nur kommt direkt danach der „Blue New Deal“ (heißt wirklich so) mit diversen Staatseingriffen. Die AfD sagt, sie will den Arbeitsmarkt flexibler machen, nur um sich danach für „Sozialpartnerschaft“, den Mindestlohn, mehr Arbeitslosengeld I und mehr staatliche Behindertenförderung sowie mehr staatlichen Wohnungsbau, aber gegen marktwirtschaftliches „Lohndumping“ auszusprechen.

Antikapitalismus mit Etikettenschwindel

Jetzt muss man zur Verteidigung von Lucke, Henkel & Co sagen: Das war natürlich nicht immer so. Die AfD ist einmal als sehr liberale Partei gestartet, die dadurch auch Anti-Establishment war. Aber sie wurde in den Folgejahren zusehends von Anti-Establishment-Antikapitalisten gekapert – also von rechten Antikapitalisten (die Linken sind ja in weiten Teilen das Establishment). Statt freiheitlich und darum oft Anti-Establishment zu sein, wurde sie Anti-Establishment und darum gelegentlich freiheitlich. Die Alternative wurde zum Spiegelbild ihrer Feinde.

Statt des Linksidentitären bot sie nun das Rechtsidentitäre. Statt linkem Antiamerikanismus nun rechten Antiamerikanismus. Statt Marx von links las man jetzt (erneut tatsächlicher Buchtitel) „Marx von rechts“. Und der Anteil an Staatseingriffen, Bevormundung und Sozialpolitik im Programm wurde unablässig größer. Der Hauptfeind dabei – der Kapitalismus, der Individualismus, die spontane Ordnung. Und falls sie jetzt sagen, dass ich übertreibe – Sie können das selber nachlesen. In der vermutlich wichtigsten (und übrigens sehr lesenswert geschriebenen) Strategieschrift der Neuen Rechten: „Kulturrevolution von rechts“ von Alain de Benoist. Oder auch auf der Seite der Identitären Bewegung. Oder nachhören bei Björn Höcke, der nicht ohne Grund den „Raubtierkapitalismus“ als Ursache auch aller Migrationsprobleme geißelt.

Dass die AfD ausgerechnet in der Corona-Krise aufseiten der Maßnahmengegner gelandet ist, ist nicht ideell bedingt, sondern der Anti-Establishment-Logik geschuldet. Vielleicht ist es schon vergessen, aber am Anfang der Pandemie war es die AfD, die am stärksten auf harte Maßnahmen drang – nämlich zu einem Zeitpunkt, an dem die anderen Parteien noch beschwichtigten. Die Erklärung von Alice Weidel unter dem Titel „Nichtstun der Bundesregierung gefährdet Leib und Leben“ von 2020 ist übrigens immer noch auf der Seite der AfD abrufbar, ebenso wie diverse andere AfD-Beiträge, die den „starken Staat“ in der Pandemie forderten.

AfD – Venusfalle für Freiheitsfreunde?

Sie werden sich jetzt vielleicht fragen: Warum erzähle ich das alles? Will ich Ihnen etwa die FDP andrehen? Oder das Establishment schönreden? Nichts davon. Aber ich will auf die Gefahr hinweisen, welche die AfD für unser Lager bedeutet – gerade weil man Anti-Establishment und Pro-Freiheit so leicht verwechseln kann und selbst für mich die AfD an schlechten (genau genommen wütenden) Tagen fast zur Wahlalternative geworden wäre.

Schon in der Vergangenheit ist das freiheitliche Lager auf den angeblichen Freiheitskampf einer antikapitalistischen Anti-Establishment-Bewegung hereingefallen. Nur war es damals die 68er-Bewegung. Und ja, die war tatsächlich einmal (oberflächlich) enorm staatskritisch, auch wenn das heute kaum mehr vorstellbar erscheint. Am Ende kostete das die FDP ihren nach linksaußen abgedrifteten Jugendverband, die Jungdemokraten.

Was kostet uns heute die Nähe zur AfD? Wie viele Libertäre haben wir schon verloren? Wie viele sind von der AfD mit gut bezahlten Posten quasi schon eingekauft – alleine nur durch die Parlamente gibt es gut 1.000 mit Steuergeld bezahlte Posten in der AfD zu vergeben. Wie viele haben sich in der Parteiarbeit verbrannt und frustriert aufgegeben – die Facebookseite der Libertären Alternative ist ja sicherlich nicht gestorben, weil das freiheitliche Lager so irre erfolgreich war. Wie viele Leute wurden mit dem Thema Anti-Euro eingefangen und sind dann nach rechts statt nach freiheitlich gewandert – eben weil die Gegenposition zur starken EU für die allermeisten nicht intuitiv die „freie Privatstadt“ sondern der „starke Nationalstaat“ ist. Wie viel Häutungen gab es jetzt schon wegen der AfD in diversen freiheitlichen Organisationen? Denken wir nur an die wiederholten Streitrunden in der Hayek-Gesellschaft.

Die Schuld dafür liegt nicht bei der antikapitalistischen Neuen Rechten. Die machen einen objektiv guten Job dabei, Leute in ihr Lager herüberzuziehen. Wir aber haben versagt, weil wir uns die AfD haben nehmen lassen – teilweise ohne es überhaupt richtig zu bemerken. Das liegt darin begründet, dass wir viel zu selten die Frage stellen: Nur Anti-Establishment oder wirklich Pro-Freiheit?