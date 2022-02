Inflation Der Raubzug – Teil 1

24. Februar 2022

Preissteigerungen sind kein Schicksalsschlag

von Monika Hausammann

donnerstags um 6 Uhr

Seit ein paar Wochen sympathisiere ich mit der Idee eines Knebels in Reichweite meines Arbeitsplatzes am Rechner. Ein Stück Stoff, ein kleines Kauspielzeug für Hunde aus Gummi oder eine beachtliche Menge sehr trockenen Gebäcks könnten den Zweck erfüllen. Irgendwas, in das ich mehrmals täglich unartikulierte Geräusche von mir gebend reinbeißen könnte, ohne die Tiere zu erschrecken. Der Grund: die Inflation. Besser: die Berichterstattung über die Inflation quer durch den digitalen Blätterwald.

Nicht nur wird das Wort „Inflation“ in, meiner Meinung nach, absichtsvoller Neudeutung am falschen Ende der Kausalkette platziert und mit den Preissteigerungen auf breiter Front gleichgesetzt, während es in seiner korrekten Bedeutung die „Ausdehnung der Geldmenge“ meint und klar den Auslöser für die Preissteigerungen benennt. Aber das läuft ja schon seit Jahren so und regt mich nur noch gedämpft auf. Vielmehr – und das ist der Hauptgrund für meinen regelmäßigen und kurzzeitigen Verlust der Contenance – wird uns allen Ernstes weisgemacht, das aktuell zu beobachtende und zu berappende Anziehen der Konsumgüterpreise (fälschlicherweise eben Inflation genannt) sei eine Art Schicksalsschlag: ein Unglück, ein schlimmes Ereignis höherer Gewalt, das uns als Gesellschaft als Folge des „Klimawandels“ oder der „Pandemie“ trifft – plötzlich und unvorhergesehen wie es in den AGBs von Versicherungsgesellschaften heißt.

Wenn Tagesschau.de berichtet, die Lieferengpässe trieben die Inflation nach oben, oder wenn der Deutschlandfunk verkündet, Inflation sei der anhaltende Wertverlust von Geld aufgrund steigender Preise, dann ist das aufgrund der Umdeutung des Wortes etwa von ähnlich intellektuellem Kaliber wie die Aussage: Die Preise steigen, weil die Preise steigen. Oder wenn ich sagen würde, der Hund meiner Nachbarn werde immer fetter, weil er immer fetter werde. Wohlwollend betrachtet ist das nicht nur dumm, sondern schlicht falsch. Weniger wohlwollend betrachtet ist es eine Lüge. Inflation ist nicht Schicksal und auch nicht „dem Markt“ geschuldet oder „dem Kapitalismus“. Nie und nirgendwo. Inflation ist immer überall ein mehr oder minder gut verschleierter Raubzug. Ein Raubzug jener Leute, die die Kontrolle über das Geld haben und damit über die vorhandene Menge und seine Qualität bestimmen – ein Raubzug des Staates bei seinen Bürgern.

So wie der Hund meiner Nachbarn fetter wird, weil mehr „Fetteinheiten“ dazukommen, steigen die Preise, weil mehr Geldeinheiten in den Wirtschaftskreislauf hinzugekommen sind und hinzukommen. Geld teilt sich mit anderen Gütern die Eigenschaft, dass dort, wo es immer mehr davon gibt, es immer billiger wird. Und genau das geschieht seit vielen Jahren. Dem Wirtschaftskreislauf wurden seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999 rund 11.000 Milliarden Euro-Einheiten (in Zahlen: 11.000.000.000.000) hinzugefügt (Geldmenge M3). Allein seit Jahresbeginn 2020 stieg das Geldmengenaggregat M3 nach offiziellen Zahlen um 18 bis 19 Prozent. Dieser Umstand führt dazu, dass der Euro immer weniger wert ist. Gemessen an den Konsumgüterpreisen hat er seit seiner Einführung als Bargeld 2002 rund ein Drittel seiner Kaufkraft verloren. Gemessen an Aktien, Immobilien, Gold und anderen Sachwerten ist der Kaufkraftverlust noch viel höher. Der deutsche Hauspreisindex beispielsweise ist zwischen 2005 und 2021 um etwas mehr als 112 Prozent gestiegen.

Würde die Menge an Geld im Wirtschaftskreislauf hingegen immer dieselbe bleiben, wäre auch der Wert des Geldes immer derselbe, und steigende Preise in dem einen Marktsegment würden zu sinkenden Preisen in einem anderen führen und das allgemeine Preisniveau ausbalancieren. Wenn die Menschen beispielsweise aufgrund von Lieferengpässen mehr Geld für Lebensmittel bezahlen müssten, würden sie auf den Kauf von anderen Waren verzichten, was deren Preis senken und das allgemeine Preisniveau wieder ausgleichen würde. Wenn beispielsweise Benzin aufgrund der massiven Unterinvestitionen im Ölsektor im Zug der Energiewende und aufgrund neuer Klimasteuern massiv teurer würde, würden die Menschen entweder nicht mehr Auto fahren oder aber, wenn sie auf das Auto angewiesen sind, die höheren Preise für Benzin mit dem Verzicht auf andere Güter ausgleichen. Das Preisniveau bliebe stabil.

Vor allem aber wären jederzeit die Ursachen und die Verursacher des Ungleichgewichts klar und deutlich identifizier- und benennbar – seien es Lieferengpässe, Missernten, Krieg oder anderes. Es wäre beobachtbares Marktgeschehen. Preisinflation hingegen ist immer ein Politgeschehen. Das, was jetzt an der Preisfront geschieht, als Marktgeschehen zu bezeichnen, ist so, als würde ich die Fettleibigkeit des Nachbarhundes als rein hundespezifisches Geschehen bezeichnen. Das führt vielleicht dazu, dass der Nachbar, der das Tier überfüttert, sich besser fühlt, aber es entspricht eben nicht der Wirklichkeit. Es ist nicht Corona geschuldet, dass die Preise in einer Weise steigen, die den Menschen keinen Ausgleich durch Verzicht an anderer Stelle möglich macht, weil alle Preise steigen. Es ist einzig der Tatsache geschuldet, dass es zu viel Geld gibt, das immer weniger wert ist. Und verantwortlich dafür ist ausschließlich die Politik: die Politiker, die ihre Politik (und damit auch immer Wählerbindung und -gewinnung) über Schulden finanzieren, die Zentralbanken und die Banken, die dank staatlich ermöglichter Mindestreserve-Systeme („fractional-reserve banking“) aus 100 „echten“ Euros bis zu 10.000 neue in Form von Krediten machen dürfen (allein der weltweite Derivatemarkt wird von Analysten auf ein Volumen von irgendwo zwischen 400 Billionen und dem Zehnfachen des Welt-BIP geschätzt).

Wenn also Politiker heute sagen, die Preissteigerungen seien dem Wegfall von Sondereffekten geschuldet wie beispielweise der vorübergehenden Steuersenkungen im Zug der Pandemie, den Preisen für Energie oder aber den Lieferengpässen in der Folge von Corona – dann lügen sie und verschleiern, dass der einzige Grund dafür ihre eigene Politik ist. Eine Politik, die sie seit Jahren in stetig zunehmendem Maße umsetzen und die sie weiter umsetzen werden – und wohl auch müssen, wenn nicht das ganze System kollabieren soll –, bis das Geld kaputt sein wird. Denn auch das ist eine bekannte Folge der steten Ausdehnung der Geldmenge: Dass es Währungen zerstört und damit die Menschen, die sie aufgrund des staatlichen Geldmonopols nutzen müssen, ihres mit Arbeit und Zeit und Verzicht aufgebauten Vermögens beraubt. Schlimmer für die Menschen und schöner für die Politiker kann’s nur mit einer digitalen Währung noch werden.

Meine anfängliche Frage „Knebel oder kein Knebel?“ hat sich übrigens in diesem Moment beantwortet. Es ist keiner vonnöten. Die Aussage von Kathrin Göring-Eckardt hat das Ruder herumgerissen: „Wir haben ganz klar eine Inflation“, sagt sie bei Illner im ZDF. „Die beruht auf dem fossilen Zeitalter. Deswegen ist es so wichtig, das zu verändern.“ Ich lache Tränen. Geräuschlos. Die Hunde schlafen friedlich.