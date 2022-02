Von Kunstzuckerfreiheiten und Pflichtpeitschen „Danke“, gnädiger Leviathan

23. Februar 2022

Oder: „Lockerer“ Staatssand in Bürgeraugen …

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Irgendwie unangenehm, die „Spaß“-Bremse spielen zu müssen, aber ich fürchte, die Freude mancher über die unlängst beschlossenen „Lockerungen“ kommt verfrüht. Woran die Politik übrigens selbst schuld trägt – sofern man genau hinhört, was gesagt wird.

Natürlich ist es nur zu verständlich, wenn Menschen, die zwei Jahre lang unter der Knute eines Regimes lebten, das mittels Maßnahmen zur „Pandemiebekämpfung“ ihre Bewegungsfreiheiten einschränkte, Besuche ihrer betagten Familienangehörigen in Krankenhäusern verbot, ihre Kinder en masse psychisch traumatisierte und sie (in manchen Branchen) in existenzielle Not brachte, sodass sie von „Hilfskrediten“ abhängig wurden (Betonung auf „abhängig“ …), die aus reiner Nächstenliebe gewährt wurden (…), erleichtert aufatmen. Endlich ist damit Schluss. Endlich werden die Zügel gelockert. Endlich „gewährt“ der Staat wieder mehr Freiheiten.

Und da liegt der getretene, um nicht zu sagen staatlich geschundene Hund auch schon begraben: in der Annahme, es sei nun Aufgabe der Regierung, etwas zu „gewähren“, das von vornherein gar nicht so weit hätte eingeschränkt werden müssen und vor allem dürfen – zumindest dann, wenn rechtzeitig diejenigen wissenschaftlichen Stimmen gehört und in die Entscheidungsprozesse eingebunden worden wären, die ja nicht umsonst von Politik und Presse ignoriert und in diversen „sozialen Medien“ gleich ganz ausgeknipst, sprich zensiert wurden.

Beispielsweise, was die angebliche Sinnhaftigkeit des Maskentragens betrifft. Ein ehemaliger Direktor der AAPS (American Association of Physicians and Surgeons) schrieb, die Maske sei medizinisch nutzlos, da sie gar keinen ausreichenden Schutz vor Viren bieten könne; eine dänische Metastudie, die Hunderte anderer Studien aus aller Herren Länder ausgewertet hatte, kam zum selben Ergebnis. Und das waren nur zwei Beispiele. Die Behauptung, „die Wissenschaft“ sei sich hier „einig“, erinnerte nicht von ungefähr an denselben falschen Slogan in puncto „Klimaschutz“. Trotz der sogenannten „Lockerungen“ soll die Maske vorerst aber beibehalten werden. Es dürfte dabei eher um eine Gehorsams- und Unterwerfungsgeste gehen denn um eine sinnvolle Maßnahme im Interesse der „öffentlichen Gesundheit“.

Ähnliches gilt für die „G“-Regeln, ob nun 2 oder 3G, die in einigen Bundesländern bereits gekippt wurden – welch ein Glück. Es wurde auch allerhöchste Zeit. Bleibt zu hoffen, dass sie auch dort bleiben werden, wo sie hingehören: in der Mottenkiste mehr schlecht als recht kaschierter totalitärer Maßnahmen zur Bevölkerungsüberwachung. Höchst problematisch bleibt vor allem die leider keineswegs abgeschriebene „allgemeine Impfpflicht“, die weiterhin enormes Konfliktpotenzial birgt. Olaf Scholz sagte bereits, sie werde auf jeden Fall kommen – auch deshalb könnte sich die an sich verständliche Freude über die „Lockerungen“ als Rohrkrepierer erweisen.

Denn die Impfpflicht für alle hat ja nicht wirklich medizinische Gründe, sondern politische. Geht es doch um die Implementierung eines Kontrollsystems, dem sich möglichst niemand mehr entziehen können soll. Desweiteren ist das Impfen nur ein Teil einer umfassenderen Agenda, an deren Ende die Verknüpfung solcher Gesundheitsdaten mit biometrischen und finanziellen stehen soll, eine „digitale Identität“ für jeden Bürger, die bei „Bedarf“ – also im Falle von, sagen wir mal, „Renitenz“ gegenüber den „Schutzbefehlern“ dahingehend leicht eingeschränkt werden könnte, keinen Zugang mehr zu bestimmten Dienstleistungen zu haben. Kein Wunder, dass in manchen Parteien bereits ein „zentrales Impfregister“ vorgeschlagen wurde – es wäre nur ein weiterer Schritt auf diesem Weg. Die bereits angekündigten CBDCs (Central Bank Digital Currencies), also die digitalen Zentralbankwährungen, sind eine weitere Masche in diesem Kontrollnetz.

Deshalb gilt es, weiter wachsam zu bleiben und sich gegen die allgemeine Impfpflicht zu stemmen, denn sie ist das Einfallstor für dieses System. Auch deshalb, weil sie ja nicht auf „Corona“ beschränkt bleiben muss und sich die Bundesregierung das Recht vorbehält, einschränkende Maßnahmen wieder einzuführen, wenn es die Situation erfordere – Lauterbach warnte schon vor dem Herbst dieses Jahres.