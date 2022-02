Die Macht der Kunst Musik und Freiheit

19. Februar 2022

Künstler, die sich durch den Grad ihrer gesellschaftlichen Anerkennung definieren, werden oft zu Handlangern ihrer Unterdrücker

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Sicher haben Sie es schon mitbekommen: Ein deutscher Sänger hat sich mit einem Pflaster nach dem gelungenen Schuss abgebildet, fast wie ein Junkie, der zum Foto den Gürtel noch am Arm lässt. Dass dieser besagte Künstler dieses Foto in den sozialen Netzwerken geteilt hatte, liegt daran, dass es ihm nicht passt, wenn sein Lied mit dem Titel „Freiheit“ auf sogenannten Anti-Corona-Demos und -Spaziergängen gesungen wird. Meine Meinung dazu ist Folgendes: Eigentlich sehe ich Kunst immer für sich und verbinde diese nicht mit dem Geisteszustand eines Künstlers. Wenn ich dies machen würde, wäre ja der Zustand, als der Song aktuell war, interessant und nicht, wie sich der Künstler Jahre später nun fühlt. Die Kunst und somit auch die Musik können nichts dafür, wenn der Interpret ein Depp ist, um es mal mit sehr einfachen Worten zu sagen.

Das kritische Betrachten des Geschehens sehe ich als eine wichtige Aufgabe an, die eben nicht nur durch sogenannte Aufklärer, sondern auch durch Musiker und Künstler aller Art erfüllt werden könnte. Wenn Fakten nicht mehr helfen und sich alle nur noch emotional an ein Thema hängen, dann ist Musik und somit Emotion auch ein geeignetes Mittel, um wieder Zugang und Gehör zu finden. Doof ist nur, wenn alle Künstler auf Regierungskurs sind und es somit den sich selbst überschätzenden Darstellern in Berlin einfacher und bequemer machen.

Die Macht der Kunst war nicht nur im Dritten Reich zu spüren, in der man sie dann verbieten musste. Blicken wir mal in die DDR, wo Musik und Kunst ebenfalls ein geeignetes Werkzeug waren, um seinen Unmut über Politik und Regierung unter die Leute zu bringen. Dies war oft nur sehr verdeckt möglich, aber es gab und wird immer Möglichkeiten geben, sich auszudrücken. Die Frage, was Kunst oder Satire darf, ist eine ebenso spannende, die ich aber hier nur kurz anschneiden möchte. Ich sehe die Grenze im Machbaren und somit auch darin, was ich verantwortungsbewusst vertreten kann. Kunst darf und kann alles; man muss sich nur der Tragweite und der Auswirkung bewusst werden und dafür geradestehen können. Gibt es ein Publikum für etwas, dann wird sich auch schnell ein Künstler mit entsprechendem Angebot finden – da kommt der Markt-Lover wieder in mir durch.

Die Angst, seine direkte Freiheit zu verlieren, oder die Sehnsucht, nach einer unfreien Zeit die Freiheit wiederzuerlangen, ist immer ein guter Antrieb für Inspiration. Ich gehe sogar so weit, dass ich behaupte, dass echte und authentische Kunst nur mit einem freien Geist erschaffen werden kann. Umso seltsamer finde ich die Linientreue der Künstlerriege aktuell – aber jeder immer so, wie er es eben mag. Da ich ein Freund von Lösungen und Alternativen bin, möchte ich Ihnen zum Abschluss noch ein paar Musiktitel empfehlen; frei von Ideologie, größtenteils aus einer anderen Zeit und inhaltlich so treffend wie nie.

Georg Kreisler – Meine Freiheit, deine Freiheit (1985)

„Meine Freiheit muss noch lang’ nicht deine Freiheit sein

Meine Freiheit, ja, deine Freiheit, nein

Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert

Deine hat bis jetzt nicht interessiert“

Hans Söllner – Hey Staat (1989)

„Und heut’, heut’ stehen wir am Odeonsplatz und singen singen ‚Blowing in the Wind‘

Mit tausend anderen stehen wir umanand, die auch für den Frieden sind

Dreitausend, die dir zeigen, dass es auch friedlich geht mit Hirn

Aber im Fernsehen zeigst vierzig Skinheads, die irgendwo randalieren“

Falco – Time (1992)

„Technokraten in their ivory tower

Warten stündlich for the golden shower

Ganz im Zeichen der neuen Ordnung

Erstellt man täglich eine neue Forderung“

Andrea Stefanie Traber – Bleib tapfer (2020)

„Die Angst, sie lähmt

Die Angst bedrückt

Angst macht krank

Sie macht verrückt

Manche woll’n aus Angst nicht mehr wissen, lieber glauben

Lassen sich aus Angst Herz, Verstand und Sinne rauben“

Reinhard Mey – Sei wachsam (1996)

„Ich hab’ Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit

Nach ’nem bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit

Doch sag die Wahrheit und du hast bald nichts mehr zu lachen

Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen“

Konstantin Wecker/Lothar Zenetti – Was keiner wagt (2008)

„Was keiner wagt, das sollt ihr wagen

Was keiner sagt, das sagt heraus

Was keiner denkt, das wagt zu denken

Was keiner anfängt, das führt aus

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen

Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein

Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben

Wenn alle mittun, steht allein“