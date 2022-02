FDP kämpft für das Schwarzfahren Wenn Liberale Raub legalisieren

18. Februar 2022

Mit diesem Gesetz zeigt die „sozialökologische“ Ampel ihr wahres Gesicht

von Max Remke

freitags um 6 Uhr

Kennen Sie Marco Buschmann? Falls Sie es noch nicht mitgekriegt haben sollten: Der Mann mit der schwarzen Brille und dem notorischen Stoppelbart ist unser neuer FDP-Justizminister. Und er hat sich in der Vergangenheit sogar vereinzelt um die Eigentumsfreiheit verdient gemacht – beispielsweise bei der Klage gegen den Berliner Mietdeckel.

Nun aber scheint Buschmann wie die gesamte FDP im Ampelrausch und damit in der „sozialökologischen Marktwirtschaft“ angekommen zu sein, die weder sozial noch eine Marktwirtschaft ist. Anders zumindest ist sein aktueller Vorstoß, Schwarzfahren von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabstufen zu wollen, also zu „entkriminalisieren“, kaum zu erklären. Das mag banal klingen, ist aber der soft verpackte Einstieg in die allgemeine linksgrüne Plünderwirtschaft.

Buschmann und mit ihm auch der Deutsche Anwaltsverein argumentieren, dass die Kosten der Kriminalitätsverfolgung zu hoch wären, der Schaden zu niedrig. Zudem sei es ja auch sozial ungerecht, Schwarzfahrer zu verfolgen; immerhin könnten diese armen Menschen sich ja oft kein Ticket leisten und würden trotzdem gerne fahren. Mit den Worten des Anwaltvereins gesprochen, sei Schwarzfahren eine „soziale Frage“, die vor allem Personen aus „prekären Verhältnissen“ betreffe, deren Bestrafung dann eine „soziale Entwurzelung“ bedeuten könne.

Nun ist mir der ÖPNV alles andere als sympathisch. Ich halte den aufgezwungenen Hype um Bus und Bahn für einen eklatanten zivilisatorischen Rückschritt und Freiheitsverlust. Man tauscht mutwillig die Möglichkeit, mit dem Auto zu selbst gewählter Zeit, zu selbst gewähltem Ziel und mit selbst gewählter Last zu reisen, gegen die Freuden einer rappelnden S-Bahn mit bisweilen zwielichtigen Gestalten und oft schlechten Fahrplänen ein. ÖPNV, das ist für mich das Verkehrsmittel gerade jener subventionierten Naturverklärer, die noch nie damit konfrontiert waren, den Wohlstand zu erschaffen, den sie dummschwätzend verkonsumieren.

Nun könnte man meinen, die Herabstufung von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit sei wirklich eine Bagatelle, eine überfällige Rechtsvereinfachung, wie Buschmann und der Anwaltsverein behaupten. Das halte ich für grundfalsch. Wir dürfen uns keine Illusionen darüber machen, dass es einen weiteren Dammbruch gegen das Eigentum darstellt! Denn worauf läuft denn eine Herabstufung hinaus, die darauf basiert, dass es zu aufwendig wäre (und unsozial), die Kriminalität zu verfolgen? Richtig – auf eine Kultur der Kriminalität. Auf das faktische Ende des Eigentumsrechts in Gruppentransportmitteln wie dem Bus und der Bahn. Denn wie viel ist ein Eigentumsrecht wert, wenn sich jeder nach Herzenslust an dem eigenen Dienstleistungsangebot vergreifen kann? Gar nichts.

Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das kein Betriebsunfall, sondern genau das eigentliche Ziel der ganzen Aktion ist. Die Umsetzung der lebensfeindlichen linksgrünen Niemand-muss-arbeiten-alles-gibts-umsonst-Agenda durch die gesetzgeberische Hintertür. Da wird sich sicher auch der linke Berliner Senat die Hände reiben, der ja ohnehin schon lange von der sozialökologischen Verkehrsrevolution träumt – also davon, dass produktive Menschen den ÖPNV für ihre unproduktiven Mitmenschen bezahlen.

Was für eine tolle Idee es ist, das “kleine” Berauben anderer Menschen aus Gründen der Behördenbequemlichkeit und Resozialisierung faktisch legal zu machen, davon kann auch das woke Kalifornien ein Lied singen. 2021 wurde hier mit der „Propostion 47“ der Diebstahl unter 850 Dollar entkriminalisiert. Das wenig überraschende Ergebnis: Ein erheblicher Teil der Bevölkerung geht nicht mehr „einkaufen“, sondern nur noch „einklauen“, und die Unternehmen mit ihren Millionenschäden können nur hilflos dabei zuschauen. Teils sind die Diebe hier schon mit Taschenrechnern unterwegs, um genau unter der magischen Grenze von Ordnungswidrigkeit zu Straftat zu bleiben.

Nein, diese falsch verstandene Sozialität braucht kein Mensch. Und sie nützt auch nichts, sondern fördert nur die ohnehin schon im wohlstandsverwahrlosten Milieu grassierende Missachtung elementarer Eigentumsrechte. Denn das vom Anwaltsverein beklagte Problem „Viel zu viele Schwarzfahrverfahren“ gibt es ja wirklich. Nur der Anwaltsverein geht bei seiner Lösung den Weg des offenen Unrechts, indem er einfach das Klauen für nicht mehr so schlimm erachtet.

Damit verschließt man unabsichtlich oder absichtlich (und ich wüsste nicht, was davon ein größeres Zeichen mangelnder charakterlicher Eignung wäre) die Augen vor dem wahren Problem. Schon jetzt lohnt sich Schwarzfahren in weiten Teilen Deutschlands, wird als Kavaliersdelikt gesehen. Wer in einer schlecht kontrollierten S-Bahn mit 60 Euro Strafe davonkommt, ist oft schon jetzt billiger dran, wenn er konsequent schwarzfährt und die gelegentliche Strafe in Kauf nimmt. Oder anders: Hier liegt der idealtypische Bereich, in dem sich hohe Strafen wirklich lohnen – denn für 500 oder 1.000 Euro Strafe lohnt sich das Schwarzfahren fast gar nicht mehr.

Aber auf eine Problemlösung pro Eigentum dürfen wir – so scheint es mir leider aktuell – bei dieser Regierung nicht mehr hoffen. Bleibt also nur: wenigstens selbst den Anstand haben und Wert gegen Wert tauschen – sprich, bezahlen für die Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt. Zudem hoffen, dass noch mehr Bürger in diesem Land merken, dass es immer nur eine politische Umverteilung gibt: von den Fleißigen und Ehrlichen zu den Faulen und Dreisten. Und vielleicht kriegen wir dann sogar irgendwann ein richtiges Privatrecht im ÖPNV, sodass die Unternehmen selbst den Übeltätern mit hohen Vertragsstrafen das Handwerk legen können.