Kognitiver Konflikt An unseren Taten erkennt man uns

17. Februar 2022

Wasser predigen und Wein trinken …

von Monika Hausammann

An einem der vergangenen Sommer saß ich einmal mit zwei lieben Nachbarsleuten auf der Terrasse ihres Hauses mit wunderbarem Blick auf die zwei Hektar Land mit Baumbestand. Beide waren sie Zeit ihres Lebens im Staatsdienst, beide sind sie heute in Rente. Wir diskutierten über Lohngerechtigkeit. Ihre Meinung: Ein Baggerfahrer sollte gleich viel verdienen wie ein Anwalt. Auf der Rückseite des Hauses war ein solcher Baggerfahrer beim Aushub für den Swimmingpool zugange. Er und auch die anderen Arbeiter waren Rumänen – Angestellte des billigsten Anbieters auf dem Platz. Wenn das Ehepaar die Hälfte des Betrags cash bezahlt, gibt’s noch mal einen Abschlag. Sie freuten sich sehr über diese Möglichkeit der Kostensenkung. Ein anderer Bekannter wird nicht müde, die Arbeitsbedingungen der Angestellten bei Discountern anzuprangern. Das hält ihn aber nicht davon ab, dorthin zu gehen, wenn es fünf Kilo Shrimps für zehn Euro im Sonderangebot gibt.

Ich habe solches Verhalten auch und gerade im Fall der aktuellen und kontroversesten Themen, wo man sich mit dem „richtigen Bewusstsein“ begnügt und sich darauf ausruht wie auf einem Kissen und wo persönlicher Verzicht erst geübt wird, wenn alle vom Staat zum selben gezwungen werden, bisher unter der Rubrik „Kognitions-Konflikt“ verbucht. Kein Ruhmesblatt, aber zutiefst menschlich.

Dabei ist die Sache viel einfacher – und gleichzeitig viel ernster: Handeln heißt in jedem Fall wählen. Ich wähle zwischen A und B. Wenn ich A tue, dann tue ich nicht B. Ich bevorzuge also A und sage damit, dass mir A wichtiger ist als B. In Bezug auf die obigen Beispiele heißt das: Der Swimmingpool und der eigene Komfort sind am Ende doch wichtiger als die Lohngerechtigkeit. Wäre es nicht so, dann hätten sie nicht den billigsten Anbieter, sondern jenen gewählt, der seinen Leuten die besten Löhne und Arbeitsbedingungen bietet. Und der Genuss von Shrimps ist dem Käufer des Sonderangebots am Ende doch wichtiger als soziale Gerechtigkeit und Arbeitsbedingungen, denn ansonsten würde er entweder darauf verzichten oder sie anderswo kaufen.

Bevor man also nicht das eigene Handeln aufrichtig und konsequent auf die Frage nach den eigenen Prioritäten abklopft, die Verantwortlichkeit dafür am Ich festmacht und bevor als Antwort je nach Anliegen nicht „soziale Gerechtigkeit“ oder „das Klima“ oder das, was einem angeblich sonst noch wichtig ist, steht, sollte man davon absehen, vom Staat zu fordern, die Allgemeinheit zu einem Verhalten zu zwingen, gegen das man sich selber immer wieder bewusst entscheidet.