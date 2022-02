E-UdSSR Wenn planwirtschaftliche Hybris freidreht

16. Februar 2022

Schritt für Schritt zur Reißbrettgesellschaft, bis es kein Zurück mehr geben darf

von Axel B.C. Krauss

mittwochs um 12 Uhr

Zu behaupten, die EU, die Michail Gorbatschow vor vielen Jahren auf einer Konferenz in London einmal als „neuen europäischen Sowjet“ bezeichnete, habe schon immer Anflüge von planwirtschaftlichem, technokratischem Größenwahn gezeigt, liefe darauf hinaus, offene Türen einzurennen. Und es war der ehemalige Kommissionspräsident dieses neuen Sowjets, Jean-Claude Juncker, der bekanntlich einmal sagte (das Zitat dürfte sich mittlerweile ja herumgesprochen haben): „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten ab, was passiert. Wenn es dann kein Geschrei gibt und keine großen Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, machen wir einfach weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“

Mit anderen Worten: Wir lassen politische Testballons steigen. Hm, lass mal sehen. Merken die Bürgen auf? Wehren sie sich? Gefällt ihnen nicht, was wir da vorschlagen? Wie jetzt. Gar kein Widerstand? Die meckern nicht? Prima. Wir interpretieren das dann mal als „Zustimmung durch Schweigen“. Sollten sich aber doch mal Widerstände regen, rudern wir gerne (vorübergehend) zurück, wir sind ja nicht so: „Wir gehen drei Schritte vor, einen zurück, dann wieder drei vor“ (Juncker). Und: „Wenn es ernst wird, sollten wir lügen“ (ebenfalls Juncker). Ansonsten weiter zum nächsten Schritt. Bis das autoritäre, schlussendlich totalitäre Netz der doppelplusguten Regulierung, Kontrolle und Überwachung nahezu jeder gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tätigkeit festgezurrt ist. Auch bekannt als „Froschmethode“. Wir beginnen mit wohlig-warmem Wasser, dessen Temperatur wir „Schritt für Schritt“ erhöhen: „Die EU-Kommission plant nach dem grünen Nachhaltigkeits-Label bereits die nächste Finanzempfehlung“, so ein Artikel der „Welt“ vom 11. Februar („Gute Firma? Schlechte Firma? Jetzt plant Brüssel das nächste Nachhaltigkeits-Label“). „Die Behörde will Unternehmen daraufhin untersuchen, ob sie gesellschaftlichen Nutzen stiften. Das Konfliktpotenzial ist gewaltig.“

Natürlich ist es das, denn jeder Mensch, der auch nur ein wenig mitdenkt, dürfte hier sofort die Frage stellen: Nach welchen Kriterien gedenkt das Zentralbüro denn bitte „gesellschaftlichen Nutzen“ zu bewerten? Wer legt diese Kriterien fest? Und ist es überhaupt möglich, „sozialen Nutzen“ sicher zu erkennen dahingehend, darauf basierende „Verhaltensregeln“ festzulegen, bei deren Nichtbefolgung man sanktionieren oder gar „bestrafen“ kann?

Es ist übrigens interessant, dass zur Legitimierung solcher Maßregelungen wirtschaftliche beziehungsweise finanzielle Gründe vorgeschoben werden. Das kam mir doch gleich bekannt vor (Hervorhebungen durch mich): „Europas Länder sollten in einen Superstaat überführt werden, ohne dass die Bevölkerung versteht, was geschieht. Dies muss SCHRITTWEISE geschehen, jeweils unter einem WIRTSCHAFTLICHEN VORWAND. Letztendlich führt es aber zu einer unauflösbaren Föderation.“ (zitiert nach „Focus Magazin“ Nr. 34, 2010, aus einem Gastbeitrag von Frederick Forsyth).

Und der englische Wirtschaftsjournalist Ambrose Evans-Pritchard schrieb in einem Artikel vom 7. April 2007 im „Daily Telegraph“ (Hervorhebungen durch mich): „Ein Memo von der europäischen Sektion mit Datum vom 11. Juni 1965 empfiehlt dem Vizepräsidenten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Robert Marjolin, HEIMLICH eine Währungsunion anzustreben. Es wird empfohlen, die Debatte zu UNTERDRÜCKEN bis zu dem Punkt, an dem ‚die Verabschiedung solcher Vorschläge förmlich UNENTRINNBAR wäre‘.“

Um den Artikel lesbar zu halten, werde ich hier nicht ausführlich auf die dahinterstehende politische Philosophie und das elitistische Menschenbild eingehen, das sich in seinen Kernpunkten auf den politischen Philosophen Leo Strauss und den von ihm bedienten „Neoplatonismus“ zurückführen lässt. Um es auf den Punkt zu bringen: Strauss vertrat die Ansicht, nur Eliten brächten die nötigen geistigen Voraussetzungen mit, um zu verstehen, was gut für die Massen sei. Nur sie seien in der Lage, der Geschichte angeblich innewohnende Tendenzen zu erkennen (also zu wissen, in welche Richtung sich die Menschheitsgeschichte entwickeln „sollte“) und richtig zu interpretieren, weshalb sie nach dem Prinzip der sogenannten „edlen Lüge“ auch das Recht hätten, die Bevölkerung zu belügen (siehe Juncker: „Wenn es ernst wird, sollten wir lügen“).

Dass die „Klimaziele“ beziehungsweise „SDGs“ („Sustainable Development Goals“, Ziele der nachhaltigen Entwicklung) im Wesentlichen ein Vorwand sind, um der Bevölkerung technokratische Allmachtsphantasien schmackhaft zu machen, also – auf gut Deutsch – Herrschaftsziele und handfeste Machtpolitik als „ökosoziale“ Wohltaten zu verkaufen, darüber hatten viele andere Autoren und auch ich in zahlreichen Artikeln bereits geschrieben. Deshalb kann es nicht verwundern, dass nun die nächste Stufe gezündet werden soll: Wenn wir schon dabei sind, die ganze Welt („Weltklima“) zu retten, warum sollten wir dann nicht auch gleich darüber bestimmen, wer „sozial verträglich“ wirtschaftet und wer nicht?

Konkret läuft das natürlich darauf hinaus, dass im Rahmen dieses korporatistisch-nepotistischen Machtstrebens (GPPP, „Global Public-Private Partnership“, wie vom Weltwirtschaftsforum ausgearbeitet) diejenigen Unternehmen, die nicht zum „Club“ gehören, die dem „Plansoll“ der angeblichen Verträglichkeit nicht genügen, mit Repressalien zu rechnen haben und schlussendlich vom Markt verschwinden sollen – zum Beispiel dadurch, dass sie ganz einfach keine Kredite mehr erhalten.

Mark Carney, Chef der englischen Zentralbank, ehemals Goldman Sachs, und einer der lautstärksten Befürworter des „Green New Deal“, formulierte es einmal so: „Die Offenlegung des Klimas muss umfassend, das Klimarisikomanagement umgestaltet und nachhaltiges Investieren muss zum Mainstream werden … die Unternehmen, die diese Entwicklungen antizipieren, werden reichlich belohnt werden. Diejenigen, die das nicht tun, werden aufhören zu existieren“ („COP26 und die Ökologisierung des Christentums durch Papst Franziskus“, Matthew J.L. Ehret. Sie finden den Artikel auf meiner Website).

Dem „Klimascore“ soll nun also ein „Sozialkredit“ folgen.