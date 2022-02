Veränderung als Chance Wenn nicht jetzt, wann dann?

12. Februar 2022

Die Gewohnheit macht uns träge und berechenbar – muss das sein?

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Wir Menschen verändern durch unser Handeln das Leben, in erster Linie das eigene, aber natürlich auch das Leben anderer Menschen in unserem Umfeld. Zeiten der extremen Veränderung bringen in der Regel auch gravierende Lebensprüfungen mit sich, die oft eine Art „Point of no return“ darstellen. Ganz nach dem Motto: Wenn ich das jetzt mache, dann ändert sich alles und es gibt kein Zurück mehr. Es geht um Entscheidungen, die das Weltbild betreffen, die die eigene Überzeugung oder die das eigene Leben infrage stellen.

Die Frage lautet also: Möchte ich dieses Leben, so wie es sich im Moment anfühlt, weiterleben, oder gibt es da Optimierungsmöglichkeiten?

Ein paar Beispiele, die sich auch aktuell in meinem Umfeld ereignen, möchte ich der Einfachheit halber hier für Sie aufzählen:

Erstens: Berufliche Veränderung, da man sich zu Beispiel als Lehrkraft nicht mehr in dem Beruf wohlfühlt und es nicht ertragen kann, was den Kindern angetan wird.

Zweitens: Wechsel des Wohnortes bis hin zum Auswandern in ein komplett fremdes Land, um dem Corona-Wahnsinn zu entfliehen.

Drittens: Der Bruch mit Freunden und Familie, die einen als Corona-Leugner oder Querdenker ansehen und sich aus Angst abgrenzen.

Der Druck und das Unwohlsein –durch Ohnmacht ausgelöst – lässt viele Menschen die Freude am Leben verlieren, und man beginnt, die Isolation schon als Normalität zu akzeptieren. Diese Spirale der Lethargie, die bis hin zur Depression reichen kann, zu durchbrechen, ist keine leichte Aufgabe.

Bei Entscheidungen dieser Tragweite ist die Gewohnheit unser größter Feind; eine kleine Stimme, oft auch Schweinehund genannt, flüstert einem dann ins Ohr: „Lass das mit der Veränderung, lass alles beim Alten und schluck deine Träume doch noch einmal runter. Das wird anstrengend, und am Ende gibt es keine Garantie, dass der Schritt auch der richtige ist. Insofern erspare mir und dir diesen Stress und lasse die Zeit einfach verstreichen. Du hast es heute überlebt, wieso solltest du dann morgen an deinem Leben etwas verändern?“

Das Unbekannte löst Ängste in uns aus, die sicherlich ihre Berechtigung haben. Jedoch möchte ich mit diesem Artikel Mut machen, sich genau diesen Ängsten zu stellen. Es geht um die Angst vor der eigenen Handlung und somit auch um die Angst vor den Konsequenzen für das eigene Leben. Wer heute seinen Job kündigt, wird morgen bereits die Auswirkung dieser Entscheidung spüren.

Eine, wie ich finde, sehr passende Binsenweisheit hierzu lautet: Man bereut immer nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Ich möchte Ihnen daher ein Gedankenspiel vorstellen, womit man sich selbst dabei helfen kann, zu erkennen, auf was es wirklich ankommt: Ich stelle mir vor, ich liege auf dem Sterbebett, blicke auf mein Leben zurück und erinnere mich genau an diese Zeit, in der ich mich jetzt befinde. Ich versuche dann zu spüren, wie es sich anfühlt, nichts getan zu haben, einfach jahrelang nichts geändert zu haben. Fühle ich Frieden und Genugtuung, dann wird es keinen Grund geben, an der jetzigen Lebenssituation etwas zu ändern. Habe ich jedoch das Gefühl, etwas verpasst zu haben, dann könnte das ein guter Indikator dafür sein, das eigene Leben im Hier und Jetzt doch gravierend zu ändern. Das Gefühl zu verspüren, sich selbst, seinem Leben und auch den Möglichkeiten gerecht geworden zu sein, ist wohl das Ziel eines jeden Menschen, der im hohen Alter auf das Erlebte zurückblickt.

Woher kommen der Antrieb und auch die Kraft, sich den großen Herausforderungen zu stellen? Ich sehe hier die Theorie meines Freundes Ben Daniel als sehr treffend, der sagt, dass es um den Grad und die Stärke des eigenen Unwohlseins über den Istzustand gehe. Die Handlung ist die Methode, um das eigene Unwohlsein in Wohlsein zu transformieren. Die Kraft, und somit auch die Bereitschaft für große Veränderungen, steigt also in direktem Zusammenhang mit dem Grad des Unwohlseins in einem selbst. Je dreckiger es einem geht, umso mehr Notwendigkeit verspürt man, daran etwas zu ändern. Ich hoffe, Sie können meinen Gedanken folgen, und möchte Sie bitten, das hier Geschriebene mit Ihren eigenen Erfahrungen abzugleichen, um zu sehen, ob da was Wahres dran sein könnte.

Wer könnte Interesse daran haben, dass Sie Ihr eigenes Unwohlsein nicht mehr spüren und alles einfach nur noch hinnehmen und akzeptieren und ertragen? Ich sehe da unseren lieben Staat beziehungsweise Macht- oder Herrschaftsapparat, der versucht, die Träge der Gewohnheit für sich auszunutzen. Denn wie viele andere sicher auch zu Recht behaupten, sind Krisen auch immer Chancen, etwas zu verändern. Die Frage ist nur: Wer ändert was? Lassen wir uns bevormunden oder erkennen wir die Notwendigkeit, sich von der Obrigkeit zu lösen, wie ein Kind von den Eltern, wenn es auf eigenen Beinen stehen möchte? Ich möchte Sie daher von Herzen dazu ermutigen, die aktuelle Situation auch als eigene Chance zu erkennen, um endlich aufzustehen und wieder Schmied ihres eigenen Glückes zu werden.

Auf was kommt es in Ihrem Leben an, was erfüllt Sie mit Glück? Ist Ihnen Ihr Leben so egal, dass Sie einfach warten, bis sich vielleicht eines Tages etwas ändern könnte und unsere Herrscher wieder neue Regeln für uns ausgedacht haben? Ich wünsche Ihnen Selbstliebe sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, Ihrem Unwohlsein ins Auge blicken zu können, sodass Sie in der Lage sind, es selbst anzupacken, und Ihre Träume, selbst in so schweren Zeiten wie diesen, nicht aus den Augen verlieren.